Решение Конституционного суда о статусе русского языка раскололо молдавское общество

В Молдове оказалось поровну русско- и румыноязычных пользователей интернета

«Решение Конституционного суда разобщило наше общество ещё больше, чем прежде. Это решение противоречит позиции не только этнических русских, но и гагаузов и болгар, а также большинства этнических молдаван, выросших в двуязычной среде. Всё это усложнит взаимоотношения между органами власти и представителями многих этносов Молдовы»,

– уверен председатель Народного антикризисного штаба волонтёров Виктор Петров.

С ним согласен и юрист-правозащитник Михаил Сидоров. По его мнению, Конституционный суд наглядно продемонстрировал свою политизированность, хотя языковый вопрос не должен быть связан с политикой, учитывая тот факт, что Молдова – страна многонациональная.

«В стране продолжается целенаправленная монолингвистическая политика, посредством которой ряд сил давно хотят уничтожить многоязычие Молдавии. Поэтому, когда была предпринята попытка законодательно придать русскому языку статус языка межнационального общения, эти усилия встретили яростное сопротивление со стороны судей КС»,

– считает правозащитник.

Социальные сети молдавского сегмента сотрясают «языковые» скандалы – пользователи разделились на два лагеря, причём обе стороны уверены в своей правоте. Проблема в том, что стороны практически равны по количеству, тогда как КС в своём решении исходил из данных переписи населения, согласно которым русскими себя назвали 9%. Однако кроме этнических русских в Молдавии проживает огромное количество русскоязычных молдаван, гагаузов, болгар, украинцев.

Газета «Молдавские ведомости» решила доказать это.

«Статистика социальных сетей не врёт, её нельзя подделать. В Молдавии своим языком в сети Facebook выбрали: 1,2 миллиона – румынский, 1,1 миллиона – русский, 21 тысяча – украинский, 6,3 тысячи – турецкий. В Кишинёве своим языком выбрали: 530 тысяч – румынский, 410 тысяч – русский, 6,8 тысячи – украинский. Это самые точные данные о количестве людей, которые реально используют тот или иной язык»,

– пишет издание и предлагает тем, кто сомневается, проверить самим.

А политолог Семён Албу напоминает о девяностых годах, когда от Молдовы откололось Приднестровье. Он советует вспомнить, что причиной начала гражданской войны стала агрессия молдавских националистов, в том числе и по отношению к русскому языку. Последствия той ошибки не могут решить вот уже тридцать лет.

Тем временем Министерство иностранных дел Молдавии запретило всем дипломатическим миссиям, аккредитованным в Молдавии, комментировать скандальное решение КС.