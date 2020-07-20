Решение и по Донбассу, и по Украине: "Практически все жители - русские" - Вассерман

Израильский политолог Яков Кедми высказался по поводу Донбасса. По его словам, президент РФ Путин уже сделал заявление по поводу будущего региона. Донбасс должен быть частью Украины, нормальной Украины, которой она была раньше, до войны, поясняет Кедми.

Политолог Анатолий Вассерман убеждён, что Россия от Донбасса не откажется.

"Вся суть Минских соглашений, на выполнении которых постоянно настаивает Российская Федерация и от которых фактически отказалась Украина, в том, что их выполнение невозможно для нацистской Украины. Для такой, какая она сейчас", - пояснил он в беседе с Царьградом.

По мнению политэксперта, украинцев как отдельной нации не существует, как ранее во времена независимого Баварского Королевства не было баварцев как отдельной нации.

Тогдашние баварцы прекрасно осознавали своё единство с остальной Германией, отмечает Вассерман. Интересно, подчёркивает он, что по одному из опросов, где у австрийцев спрашивали, считают ли они себя немцами, ответ был показателен.

"Около полувека назад провели в Австрии опрос, считают ли они себя немцами. И единственный, кто сказал, что не считает, были члены Центрального комитета Коммунистической партии Австрии. Они следовали официальной политике Советского Союза, предусматривающей, что Австрия должна в обозримом будущем оставаться отдельным государством. Все остальные австрийцы прекрасно понимают, что они часть немецкого народа и никакого другого", - отмечает Вассерман.

Ситуацию с Украиной и украинцами можно интерпретировать в том же ключе, полагает он.

"Точно так же львиная доля нынешних граждан Украины - это именно русские по всем параметрам, поддающимся объективной проверке, включая язык, используемый ими в повседневном общении. Но именно в силу того, что практически все жители Украины - русские, никакой правитель Украины, желающий остаться независимым, не может соглашаться с большинством своих сограждан, а вынужден так или иначе ущемлять их интересы.

Поэтому никакая независимая Украина не может выполнить Минские соглашения. И именно поэтому позиция Российской Федерации, требующая от Украины выполнения этих соглашений, в принципе не совместима с какой бы то ни было отдельной Украиной, и поэтому, когда Российская Федерация говорит, что Донбасс должен стать частью Украины на основании Минских соглашений, это, по сути, означает, что Украина должна стать частью Российской Федерации, чтобы выполнить эти соглашения", - резюмировал эксперт.