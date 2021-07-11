Решение Греции по вакцинам России и Китая возмутило Францию

Во французском МИД выразили несогласие с позицией Греции, которая разрешила въезд гражданам, привившимся от коронавируса вакцинами производства КНР или России.

В Париже выразили сожаление по поводу того, что Греция разрешила въезд гражданам, привившимся препаратами от COVID-19 из КНР и России. Как заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, сейчас в ЕС одобрены к применению лишь четыре вакцины. Поэтому, полагает он, европейские страны должны придерживаться этого списка.

"Мы не осуждаем Грецию, - обмолвился Бон, - но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств".

При этом, уточнил министр, в данном случае вопрос не политического плана. Речь о "научном подходе".

Он также напомнил, что привитым вакциной из России или Китая до сих пор нельзя въезжать во Францию. Но, добавил француз, такие меры не являются дискриминацией той или иной страны, а являются соблюдением установленных правил.

"У Франции с Россией в настоящее время весьма ограниченное воздушное сообщение. Мы проводим необходимый контроль и применяем карантин. В то же время таких людей, которые на своей машине из Москвы приезжают во Францию через Бельгию или Германию, очень немного", - сообщил представитель МИД Франции. "Мы осуществляем в этой связи необходимые целевые проверки и тесты", - заверил представитель МИД.