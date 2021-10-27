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Решение Германии по "Северному потоку-2" огорчило Украину

27 октября 2021, 16:20  •  27 • Политика
Фото: Matthias Bein / ZB / www.globallookpress.com
Теперь вся надежда Киева на Еврокомиссию
Германия не должна торопиться, принимая решения по "Северному потоку-2". Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он напомнил немецкой стороне, что столь важные решения нельзя выносить "поспешно" и "без тщательного анализа".
Ранее министерство экономики и энергетики ФРГ объявило, что сертификация газопровода "Северный поток-2" не угрожает энергобезопасности Германии и других стран ФРГ. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко на это ответил в своем "Фейсбуке", что с Украиной на сей счет никто не советовался, и "это очень печально".
Не скрывает сожаления и министр иностранных дел Незалежной.
"Что касается решения немецкого регулятора, то мы расстроены",
– признал Кулеба на брифинге 27 октября. Впрочем, он полагает, что мнение Германии в данном вопросе не будет иметь решающего значения. Куда важнее непримиримая позиция Еврокомиссии. Поэтому в Киеве рассчитывают, что ЕК будет вовлечена в процесс сертификации.
"Конечная цель – это применение Третьего энергетического пакета к функционированию "Северного потока-2",
– приводит "УНИАН" слова министра.
Ранее в процесс сертификации "СП-2" вмешалась Польша, предоставив негативное заключение по поводу возможного влияния газопровода на энергобезопасность в Европе. После этого принять участие в процедуре захотели и украинцы. 
О том, как и в какие сроки должна проходить сертификация "Северного потока-2", рассказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

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