Решение ЕСПЧ вскрыло ложь Киева в деле о крушении MH17 - политолог

Последнее решение ЕСПЧ по делу о крушении самолета Boeing в 2014 году в Донбассе вскрыло ложь, которую распространяла украинская сторона. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил политолог Владимир Корнилов.

Ранее стало известно, что Киев вскоре получит доступ к материалам дела о крушении MH17. Дело в том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил присоединить к делу "Украина против России" иск Нидерландов, связанный с авиакатастрофой.

Как заявили в Минюсте Украины, до этого у украинской стороны якобы не было возможности детально ознакомиться с материалами дела. Однако Корнилов напомнил, что несколько лет назад в СБУ и Генпрокуратуре Украины утверждали обратное.

"Мне помнится, глава СБУ и генпрокурор тогдашний Луценко заявляли, что они являются прямыми участниками этого дела и активно вовлечены в него. И теперь выясняется спустя годы, что, оказывается, Украина не имела никакого доступа к материалам", - отметил эксперт.

Он также считает, что Нидерланды именно сейчас подали иск против России, дабы пропиариться и вывести из-под огня критики Украину. Кроме того, возникли проблемы с доказательной базой, ибо "обвиняемые" оказались лишь "козлами отпущения". Однако благодаря решению ЕСПЧ рассмотрение дела затянется ещё на несколько лет.