Решение ЕСПЧ по Медведчуку может привести к импичменту Зеленского • 124 • Украина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл производство по иску депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука к Украине. Об этом написал в своём телеграм-канале депутат от Оппо-платформы, экс-заместитель Генпрокурора Ринат Кузьмин.



Он же приложил к сообщению и копию документа. Этого следовало ожидать, ведь еще месяц назад лидер ОПЗЖ обратился в ЕСПЧ с жалобой на «незаконные действия украинской власти», в частности, он обвинил власти в политической мотивации его уголовного преследования. В обращении Медведчука также содержались обвинения в адрес украинских властей в грубом нарушении права политика на справедливый суд, в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность. Позицию Медведчука косвенно поддержал и Верховный Комиссар ООН по правам человека, заявивший о грубых нарушениях, допущенных украинской властью при закрытии связанных с Медведчуком оппозиционных телеканалов.



«Несложно предугадать и последствия для судей и прокуроров, нарушивших закон в угоду большому начальству. Дело может быть рассмотрено в приоритетном порядке, а значит, решения долго ждать не придётся», – спрогнозировал 15 июня Кузьмин. 3 августа его прогноз подтвердился.



«Публикую официальное письмо ЕСПЧ об открытии производства по иску Медведчука к Украине. Как видите, дело о незаконном содержании Медедчука под домашним арестом и других грубых нарушениях его основополагающих прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства», - заявил Кузьмин. Отметим, что оппозиция сразу взяла курс на юридическое ведение дела, хотя многие сторонники ОПЗЖ требовали выводить людей на массовые акции протеста, отмечая, что закона в Украине давно нет. Тем не менее, группа Медведчука своим козырем считает следование духу и букве закона, причем, законов не только Украинских, но и международным. Как сообщают инсайдеры в окружении Медведчука, они внимательно изучили антимайданный опыт ведения борьбы с Януковичем, и отказались от него. Более того, сразу пошли европейским правовым путем, до которого тот же Янукович и его соратники добрались через несколько лет после госпереворота. Видя подвижки лидера ОПЗЖ на этом направлении в ОП даже начали разгонять информацию о том, что Медведчук покупает европейских правозащитников и прессу, которые высказываются в его пользу, формируя негативное мнение о нынешнем «режиме Зеленского». Кстати, тот же Кузьмин предполагает, что Европейский суд рассмотрит дело Медведчука раньше украинского, а решение в его пользу может стать основанием для отставки генпрокурора и даже начала импичмента Президента. При таких вводных Украине «грозят» досрочные президентские выборы и Медведчук с его ореолом «мученика» вполне может выйти в финалисты этого «забега».



Напомним, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл производство по иску депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука к Украине. Об этом написал в своём телеграм-канале депутат от Оппо-платформы, экс-заместитель Генпрокурора Ринат Кузьмин.Он же приложил к сообщению и копию документа. Этого следовало ожидать, ведь еще месяц назад лидер ОПЗЖ обратился в ЕСПЧ с жалобой на «незаконные действия украинской власти», в частности, он обвинил власти в политической мотивации его уголовного преследования. В обращении Медведчука также содержались обвинения в адрес украинских властей в грубом нарушении права политика на справедливый суд, в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность. Позицию Медведчука косвенно поддержал и Верховный Комиссар ООН по правам человека, заявивший о грубых нарушениях, допущенных украинской властью при закрытии связанных с Медведчуком оппозиционных телеканалов.«Несложно предугадать и последствия для судей и прокуроров, нарушивших закон в угоду большому начальству. Дело может быть рассмотрено в приоритетном порядке, а значит, решения долго ждать не придётся», – спрогнозировал 15 июня Кузьмин. 3 августа его прогноз подтвердился.«Публикую официальное письмо ЕСПЧ об открытии производства по иску Медведчука к Украине. Как видите, дело о незаконном содержании Медедчука под домашним арестом и других грубых нарушениях его основополагающих прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства», - заявил Кузьмин. Отметим, что оппозиция сразу взяла курс на юридическое ведение дела, хотя многие сторонники ОПЗЖ требовали выводить людей на массовые акции протеста, отмечая, что закона в Украине давно нет. Тем не менее, группа Медведчука своим козырем считает следование духу и букве закона, причем, законов не только Украинских, но и международным. Как сообщают инсайдеры в окружении Медведчука, они внимательно изучили антимайданный опыт ведения борьбы с Януковичем, и отказались от него. Более того, сразу пошли европейским правовым путем, до которого тот же Янукович и его соратники добрались через несколько лет после госпереворота. Видя подвижки лидера ОПЗЖ на этом направлении в ОП даже начали разгонять информацию о том, что Медведчук покупает европейских правозащитников и прессу, которые высказываются в его пользу, формируя негативное мнение о нынешнем «режиме Зеленского». Кстати, тот же Кузьмин предполагает, что Европейский суд рассмотрит дело Медведчука раньше украинского, а решение в его пользу может стать основанием для отставки генпрокурора и даже начала импичмента Президента. При таких вводных Украине «грозят» досрочные президентские выборы и Медведчук с его ореолом «мученика» вполне может выйти в финалисты этого «забега».Напомним, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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