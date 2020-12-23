Решение для всех: 31 декабря - выходной. Путин одобрил

Президент Владимир Путин рекомендовал губернаторам объявить 31 декабря выходным по всей России. С предложением к Путину обратились участники заседания Госсовета. Напомним, совет сегодня собрался в обновлённом составе.

31 декабря... Действительно, там уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, - согласился Владимир Путин. - Мы не можем в эти сроки ввести это с федерального уровня. Поэтому я обращаю внимание на предложение и рекомендую тем субъектам, где ещё такое решение не принято, сделать это. А в течение следующего года нужно будет организовать это с федерального уровня.

В ряде регионов России ранее решили, что 31 декабря будет выходным днём, однако отработать придётся в ближайшую субботу, 26 декабря. Были и иные варианты. Например, дать выходной 31 декабря только женщинам.

Ранее 31 декабря объявлялось выходным днём отдельными решениями. Напомним, в этом году после 31-го нас ждут длинные новогодние каникулы, которые де-факто со всеми переносами продлятся с 1 по 10 января.