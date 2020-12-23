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Решение для всех: 31 декабря - выходной. Путин одобрил
23 декабря 2020, 19:55 • 124 • Политика
Президент России Владимир Путин призвал все регионы страны сделать 31 декабря выходным днём.
Президент Владимир Путин рекомендовал губернаторам объявить 31 декабря выходным по всей России. С предложением к Путину обратились участники заседания Госсовета. Напомним, совет сегодня собрался в обновлённом составе.
В ряде регионов России ранее решили, что 31 декабря будет выходным днём, однако отработать придётся в ближайшую субботу, 26 декабря. Были и иные варианты. Например, дать выходной 31 декабря только женщинам.
Ранее 31 декабря объявлялось выходным днём отдельными решениями. Напомним, в этом году после 31-го нас ждут длинные новогодние каникулы, которые де-факто со всеми переносами продлятся с 1 по 10 января.
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