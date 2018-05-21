«Решение будет принято в кратчайшие сроки»: блокадницу Клавдию Мальцеву поставили в очередь на гражданство

Пережившую блокаду Ленинграда и артиллерийские обстрелы Донецка в 2014 году 82-летнюю Клавдию Мальцеву поставили в очередь на получение российского гражданства. Пенсионерка в течение года пыталась получить паспорт РФ в общем порядке, несмотря на то что имела льготу, позволяющую ускорить процедуру. Сегодня женщина побывала в московском управлении по вопросам миграции ГУ МВД России, где её приняла лично начальник отдела по вопросам гражданства Ирина Цепляева. Вопрос о гражданстве блокаднице пообещали решить «в кратчайшие сроки». По словам Цепляевой, в ведомстве узнали о проблеме пенсионерки только после публикации RT.

В понедельник, 21 мая, у Клавдии Мальцевой приняли документы к рассмотрению о приеме российского гражданства на основании части 5 статьи 14 ФЗ, которая предусматривает особый порядок выдачи паспорта для ветеранов ВОВ, а также лиц, приравненных к этой категории. У Клавдии Викторовны есть удостоверение жителя Ленинграда, соответственно, она имеет право пройти процедуру получения гражданства в соответствии с законом о ветеранах.

В МВД на проблему пенсионерки обратили внимание после публикации RT. Узнав об обстоятельствах жизни беженки из Донбасса, ситуацию взяла на личный контроль начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Ольга Кириллова. До этого родственники возили женщину в миграционный центр столицы, расположенный в Новой Москве, в 50 км от МКАД. Семье пришлось побывать в Сахарово шесть раз, чтобы подать документы на разрешение на временное проживание (РВП) и оформление вида на жительство (ВНЖ).

В первый раз, когда семья приехала в центр, они имели при себе удостоверение блокадника, однако, по словам Клавдии Мальцевой, на него даже не посмотрели и отложили в сторону. Сотрудникам ГУВМ также не понравилось свидетельство о рождении блокадницы 1936 года — оно показалось ветхим. А в другой раз сотрудники службы нашли ошибку в переводе украинского паспорта.

«Паспорт – святое дело»

Как рассказала в интервью RT Ирина Цепляева, в ведомстве узнали о том, что у Клавдии Мальцевой есть удостоверение блокадницы только в четверг, 17 мая, после публикации материала RT.

«В данном случае это упущение её родных и близких, которые не пришли с документами на предварительную консультацию, — комментирует Цепляева. — Я принимаю граждан два раза в месяц. Ко мне приходят родственники инвалидов, пожилых людей. Недавно привезли 92-летнюю женщину, которая обращалась на комиссию по программе «Носитель русского языка». Мы также выезжаем на дом, если люди не имеют возможности прийти самостоятельно. С начала года было 15 выездов к гражданам на дом».

По словам представителя ведомства, после получения разрешения на временное проживание, Мальцева имела право уже на следующий день подать документы на гражданство, однако женщина не пришла на консультацию к чиновникам.

«Обязательно нужно было записаться ко мне на прием. У нас такая практика есть. За прошлый год в гражданство РФ приняты 9 ветеранов. Они есть, но их с каждым годом все меньше и меньше, и в основном это граждане Украины», – подчеркнула Цепляева.

Клавдия Викторовна в свою очередь отметила, что в главном управлении на Большой Ордынке ее приняли вежливо и грамотно все объяснили.

«Я получила справку, что в ближайшее время будет рассматриваться мой вопрос о российском паспорте, и, может быть, я даже его получу. По крайней мере, я не буду ждать полгода оформления ВНЖ. А паспорт – святое дело. Мой, русский. Наконец-то», — радуется Клавдия Викторовна.

Женщина также рассказала, что по срокам ей ничего не обещали, сообщили только, что вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.

Как пояснила Ирина Цепляева, процедура приема в гражданство проходит определенные этапы согласования и спецпроверки.

«Законом предусмотрено рассмотрение документов до 6 месяцев, но учитывая, что данный вопрос стоит на контроле в главном управлении по вопросам миграции и ГУВМ МВД России по городу Москве решение будет принято в кратчайшие сроки», — заявила Цепляева.

Напомним, что 17 мая в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому предлагается упростить процедуру получения гражданства РФ ветеранам ВОВ, проживающим не на территории России. Автором инициативы выступил депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Парламентарий предложил заменить обязательное условие «проживания» на территории РФ на «пребывание» в стране на законных основаниях.

На данный момент гражданство могут получить в упрощенном порядке только те ветераны, кто родились в РСФСР и живут в России, или если у них есть дееспособный ребенок или супруг с российским гражданством, также проживающий на территории страны.