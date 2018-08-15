Решение будет принимать Путин: Эксперты не верят в сохранение льгот в прежних границах пенсионного возраста

Российские власти рассматривают возможность сохранения льгот в рамках действующего нормативного возраста выхода на пенсию, несмотря на разработанный проект пенсионной реформы. Об этом журналистам сообщили информированные источники в правительстве РФ и партии «Единая Россия*.

Напомним, сейчас пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет, а для женщин - 55 лет. Однако кабмин Российской Федерации разработал проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение возраста выхода на пенсию для мужчин в 65 лет, а для женщин – в 63 года.

В июле депутаты Государственной Думы одобрили законопроект в первом чтении. Впрочем, ко второму чтению документ будет доработан.

В качестве одной из инициатив представители партии «Единая Россия» предложили не отменять льготы для людей в рамках нынешних параметров пенсионного возраста. Речь идет о сохранении текущего финансирования, которое осуществляется за счет региональных бюджетов.

Сейчас пенсионеры не платят налоги на недвижимость и дачные участки и имеют льготы на проезд в общественном транспорте. Кроме того, они получают различные надбавки из региональных бюджетов и субсидии на оплату услуг ЖКХ.

«Вы знаете, что у нас очень много существует региональных льгот для людей, которые вышли на пенсию в возрасте 55 лет и 60. Естественно, с регионами мы сейчас обсуждаем то, как сохранить эти льготы по возрасту, а не по выходу на пенсию», - заявил в июле депутат Сергей Неверов.

Против идеи выступает Министерство финансов России, которое указало на то, что сохранение льгот может привести к выпадению доходов регионов. В частности, только освобождение пенсионеров от уплаты налога на недвижимость в 2018 году обошлось в 36,6 миллиарда рублей.

20 августа представители «Единой России» также планируют организовать заседание, на котором подведут итоги региональных дискуссий по реформе. Всего движение получило от граждан порядка 1,5 тысячи предложений.

Комментируя ситуацию, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников предположил, что вышеуказанная мера направлена на стабилизацию психологической напряженности, вызванной пенсионной реформой. Однако пока сложно говорить о положительном заключении кабмина по льготам, ибо инициатива меняет сценарий проекта повышения пенсионного возраста.

Это связано с тем, что сохранение льгот оттянет на себя часть бюджетной экономии и поднимет вопрос о дефиците Пенсионного фонда России (ПФР).

«Я думаю, что в конечном счете здесь может речь идти не столько о льготах, сколько об очень четком разъяснении того, как будут решаться вопросы, которые сегодня волнуют граждан в связи с повышением пенсионного возраста. Такие вещи как: за счет чьих средств будут финансироваться диспансеризация бесплатная этих самых предпенсионных возрастов; будет ли она вообще финансироваться. Это вопрос, который требует ответа», - поведал он Царьграду.

Не стоит забывать, что после повышения пенсионного возраста люди не начнут реже болеть. И властям необходимо держать в уме необходимость увеличения целевых расходов на здравоохранение, поиска источников финансирования программы по повышению квалификации «предпенсионников» и защиту людей от дискриминации на рабочем месте.

«На самом деле сухой остаток от этой инициативы - это лишний раз подтолкнуть, в том числе и правительство РФ, к ускорению ответов на те вопросы, которые возникают в связи с повышением возраста, волнующие сегодня всех в нашей стране. Это по крайней мере три: расходы на здравоохранение, расходы на повышение квалификации и дополнительное образование и гарантии занятости. Но есть еще масса других, которые непосредственно с этой инициативой не связаны», - добавил он.

Непосредственно директор Института актуальной экономики Никита Исаев отметил, что посвященные пенсионной реформе сообщения несут в себе информационный шум, так как власти с их помощью изучают настроения в обществе.

Он также не сомневается в том, что правительство протолкнет законопроект о повышении пенсионного возраста, сохранив основные параметры. Это включает в себя и отмену текущих льгот, так как государство не в состоянии оплачивать подобные «подарки населению».

«В связи с этим я бы не рекомендовал людям даже заниматься обсуждением тех предложений, которые сейчас звучат. Особенно от различных представителей власти и так называемой оппозиции. Партия «Единая Россия», Правительство РФ, Счетная палата и другие участники этой общественной дискуссии не несут в себе никакого политического смысла. Единственное решение, которое будет приниматься, будет принимать Владимир Путин, возможно, он лично не будет его озвучивать, поскольку оно уже не будет носить популярного характера, но по-другому уже невозможно, потому что власть сама пошла по этому пути», - резюмировал эксперт.

* Источник - РБК