«Решение аргументированно»: в Кремле ответили Украине на критику указа о паспортах РФ для жителей Донбасса

В Кремле считают внутренним делом России решение о предоставлении гражданства в упрощённом порядке жителям Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он оценил инициативу украинского лидера Владимира Зеленского о предоставлении второго гражданства «этническим украинцам из дружественных стран». В МИД Украины назвали решение Москвы о паспортах для жителей юго-востока Украины угрозой национальной безопасности. Как подчёркивают эксперты, Киеву сейчас следует сосредоточить внимание на выполнении Минских соглашений.

Решение Москвы об упрощении процедуры получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей Украины является внутренним делом России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что намерение Украины предоставлять гражданство в качестве второго для этнических украинцев также является внутренним делом этой страны.

«Это внутреннее дело Украины, собственно, как и внутреннее дело России принимать решения, которые были формализованы президентом, с подписанием соответствующего указа», — сказал Песков.

Песков рассказал, что ранее российская сторона получала огромное количество обращений от жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

«Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало из упомянутых регионов Украины и самопровозглашённых республик от граждан. Эта тема поднималась во время последней прямой линии, она давно зрела. Поэтому решение президента Путина вполне аргументированно и понятно», — заявил Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь российского президента затруднился дать оценку количеству этнических украинцев из РФ, которые могут подать заявки на гражданство Украины в том случае, если Киев реализует анонсированную Зеленским инициативу.

«Я не думаю, что есть какие-то расчёты, можно прогнозировать до посинения. Но эти цифры, вы понимаете, они будут иметь абсолютно относительное значение», — сказал Песков.

Зеленский ранее поручил разработать механизм упрощённого предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам.

В офисе главы государства сообщили, что речь идёт о системе выдачи украинских паспортов «этническим украинцам из дружественных стран», которые хотят заняться «развитием своей исторической родины». В настоящее время двойное гражданство запрещено украинским законодательством.

Украинский МИД готовит ответ

Ранее Министерство иностранных дел Украины подготовило для Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) перечень мер в связи с решением России относительно гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.

«На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — указывается в заявлении пресс-службы ведомства.

По мнению украинского МИД, Москва вмешивается во внутренние дела Украины. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что украинская сторона не признаёт российские указы о паспортизации.

«МИД Украины категорически требует ...безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия», — заявили в украинском министерстве.

Ранее ведомство назвало решение России о паспортах для жителей Донбасса «серьёзной угрозой безопасности».

Здание Министерства иностранных дел Украины

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Такие действия России являются нескрываемым вмешательством во внутренние дела Украины, а также серьёзной угрозой безопасности на всём европейском континенте. Это провокация, совершённая в ответ на инициативы украинской стороны по деэскалации ситуации», — заявили накануне в украинском министерстве.

В среду, 17 июля, президент РФ Владимир Путин подписал указ, расширяющий категорию жителей Украины, которые могут претендовать на получение российского гражданства в упрощённом порядке. Согласно документу, такая практика распространяется на всех, кто проживал в Донецкой и Луганской областях Украины до событий 2014 года.

Ранее этой возможностью могли воспользоваться только те, кто проживал в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал странной реакцию украинской стороны.

«Очень странно, что такую озабоченность и злобу вызывает та инициатива, которую предложила Россия по предоставлению получения ускоренного гражданства для жителей Донбасса. Если люди хотят получить двойное гражданство, российский паспорт, почему бы им это не сделать?» — сказал парламентарий в беседе с RT.

По его словам, ускоренное получение гражданства не несёт никакой стратегической опасности для Украины.

«Если сегодня каждый день украинские вооружённые силы обстреливают жителей Донбасса, то, возможно, люди просто хотят свободно перемещаться, хотят спрятать свои семьи. Поэтому это их полное право — получить такой паспорт», — отметил депутат.

Гражданство РФ для жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал закон, благодаря которому у жителей самопровозглашённых республик Донбасса появилась возможность получить российские паспорта.

После подписания документа президент пояснил, что у Москвы нет желания создавать проблемы для Киева. При этом, по его словам, невозможно терпеть ситуацию, при которой жители республик Донбасса оказались лишены гражданских прав.

«Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и реализовать свои элементарные права. Это вопрос чисто гуманитарного характера», — пояснил Путин.

Если бы Киев действительно заботился об интересах страны, он бы перестал обстреливать мирных жителей Донбасса и пошёл по пути выполнения Минских соглашений. Такую точку зрения в беседе с RT высказал политолог Иван Мезюхо.

«Новый президент Украины Владимир Зеленский так и не издал указ о прекращении огня, хотя как Верховный главнокомандующий имеет право это делать. Для такого решения ему не нужно согласие враждебного парламента и правительства», — отметил эксперт.

При этом России не нужно согласие Украины, чтобы принимать решение о порядке присвоения гражданства, подчеркнул политолог.

Он предположил, что позиция Запада по этому вопросу не будет единой, поскольку ряд государств ЕС желает наладить конструктивное сотрудничество с Москвой.