«Решение абсолютно предсказуемое»: как в России отреагировали на продление санкций США

Решение США в очередной раз продлить антироссийские санкции ещё на год не стало неожиданностью для Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос на повестке дня не стоит. При этом он отметил, что ограничения являются незаконными и вредными для отношений не только двух стран, но и для всего мира. В свою очередь, в Совфеде действия Трампа назвали предсказуемыми и отвечающими логике нынешней американской политической элиты.

Решение США продлить санкции ещё на год из-за украинского конфликта не стало для России большим сюрпризом. Более того, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вопрос об ограничениях вообще не стоит в данный момент в повестке дня страны.

В то же время он назвал эти меры незаконными и наносящими вред мировым взаимоотношениям.

«Это не наш вопрос повестки дня. Как говорил президент, мы никогда не были инициаторами этих санкций. Считаем их незаконными и наносящими вред не только народам наших двух стран, но и всему миру», — цитирует Пескова РИА Новости.

Результата нет

Между тем в Совете Федерации отметили, что продление санкций вполне укладывается в логику западной политики. В связи с этим не стоит ожидать, что ограничения будут сняты в ближайшее время. В частности, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков считает, что таким образом США создают для себя видимость оказания давления на Россию.

«Думаю, что они будут продолжаться ещё очень долго. Во-первых, потому, что США и ЕС предъявляют России неприемлемые условия для отмены. А во-вторых, они видят в РФ конкурента номер один в своих претензиях на мировое господство. И фактически то, что они теряют первое место в мире по влиянию на международные процесс, они связывают прежде всего с Россией. По сути, они (США. — RT) сами создали ситуацию на Украине: спровоцировали «майдан» и поддерживали его. Для чего они это делали? Чтобы ослабить Россию и усилить свои позиции», — отметил Цеков в беседе с RT.

Протесты в Киеве 20 февраля 2014 г

Reuters

© Yannis Behrakis

Он подчеркнул, что Вашингтон не может смириться с тем, что мир сегодня уже не является однополярным.

«Они поступают как государство с абсолютно имперским мышлением и при этом критикуют другие государства, развязывая войны из-за этого. Однако антироссийские санкции им ничего не приносят, никаких результатов. Но таков их уровень мышления», — резюмировал сенатор.

«Угроза» безопасности США

Напомним, что 2 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп продлил санкции, которые были наложены на Россию ещё в 2014 году. В качестве обоснования этого решения был традиционно выбран конфликт на Украине, который пока не может разрешиться.

При этом подчёркивается, что украинские неурядицы угрожают безопасности США.

«(Ситуация на Украине. — RT) продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США», — говорится в пресс-релизе Белого дома.

Согласно ему, «санкции должны оставаться в силе после 6 марта 2018 года». Это постановление уже с восторгом поддержал глава Украины Пётр Порошенко. Он тут же записал американского коллегу в «проукраинскую коалицию», а свой пост в Twitter сопроводил своей фотографией с Трампом, с которым в июне 2017 года общался целых шесть минут.

Между тем, как отмечают некоторые эксперты, заявленная пролонгация противоречит сделанным ранее заявлениям Дональда Трампа о желании наладить отношения с Москвой. В частности, в ноябре 2017 года американский президент подчёркивал, что «быть в хороших отношениях с Россией вместо борьбы с ней — это преимущество», и отмечал, что в последнее время на РФ оказывается «тяжёлое санкционное давление».

Предсказуемые оправдания

Однако истеблишмент в Вашингтоне придерживается явно другого мнения, чем Трамп, и оказывает на него посильное давление. В связи с этим, как отметил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв, решение президента было весьма предсказуемо.

Заседание Сената США

Reuters

© Jim Bourg

«Ничего нового в этой новости, увы, нет, решение было абсолютно предсказуемым. А если бы не было Украины, то обязательно нашёлся бы другой повод для продления санкций», — цитируют сенатора РИА Новости.

С Косачёвым согласен и заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек. По его мнению, Трамп сможет удержаться в кресле президента до тех пор, пока будет действовать в духе традиционной американской риторики.

«Ситуация у Трампа — это либо импичмент, либо продление санкций. Кроме того, Пентагон постоянно требует дополнительного финансирования, а санкции — это единственный довод для налогоплательщиков, почему огромные средства расходуются на борьбу с Россией. В то же время Украина — это лишь игральная карта, которую по мере надобности можно либо показать, либо сбросить в «отбой», — сказал депутат RT.

Отметим, что ранее о безрезультатности антироссийских санкций заявил президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта.

«Тем, кто на протяжении последних 15 лет… пытается получить от России одностороннее преимущество, выдать незаконные и сложные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу: всё то, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось. И сдержать Россию не удалось», — сказал глава государства.