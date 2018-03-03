Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США отметили выступление Путина провалом испытаний своей ПРО
Порошенко отрёкся от Креста
Человекороботы в Британии, вуду Клинтонов и семейная революция
Кондолиза Райс призвала руководство США заканчивать с "российским делом&quo...
Главная / В мире

«Решение абсолютно предсказуемое»: как в России отреагировали на продление санкций США

03 марта 2018, 22:09  •  252 • В мире
Решение США в очередной раз продлить антироссийские санкции ещё на год не стало неожиданностью для Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос на повестке дня не стоит. При этом он отметил, что ограничения являются незаконными и вредными для отношений не только двух стран, но и для всего мира. В свою очередь, в Совфеде действия Трампа назвали предсказуемыми и отвечающими логике нынешней американской политической элиты.
 
Часы на Спасской башне Московского Кремля РИА Новости © Максим Блинов
 

Решение США продлить санкции ещё на год из-за украинского конфликта не стало для России большим сюрпризом. Более того, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вопрос об ограничениях вообще не стоит в данный момент в повестке дня страны.

В то же время он назвал эти меры незаконными и наносящими вред мировым взаимоотношениям.

«Это не наш вопрос повестки дня. Как говорил президент, мы никогда не были инициаторами этих санкций. Считаем их незаконными и наносящими вред не только народам наших двух стран, но и всему миру», — цитирует Пескова РИА Новости.

Результата нет

Между тем в Совете Федерации отметили, что продление санкций вполне укладывается в логику западной политики. В связи с этим не стоит ожидать, что ограничения будут сняты в ближайшее время. В частности, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков считает, что таким образом США создают для себя видимость оказания давления на Россию.

«Думаю, что они будут продолжаться ещё очень долго. Во-первых, потому, что США и ЕС предъявляют России неприемлемые условия для отмены. А во-вторых, они видят в РФ конкурента номер один в своих претензиях на мировое господство. И фактически то, что они теряют первое место в мире по влиянию на международные процесс, они связывают прежде всего с Россией. По сути, они (США. — RT) сами создали ситуацию на Украине: спровоцировали «майдан» и поддерживали его. Для чего они это делали? Чтобы ослабить Россию и усилить свои позиции», — отметил Цеков в беседе с RT.

  • Протесты в Киеве 20 февраля 2014 г
  • Reuters
  • © Yannis Behrakis

Он подчеркнул, что Вашингтон не может смириться с тем, что мир сегодня уже не является однополярным.

«Они поступают как государство с абсолютно имперским мышлением и при этом критикуют другие государства, развязывая войны из-за этого. Однако антироссийские санкции им ничего не приносят, никаких результатов. Но таков их уровень мышления», — резюмировал сенатор.

«Угроза» безопасности США

Напомним, что 2 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп продлил санкции, которые были наложены на Россию ещё в 2014 году. В качестве обоснования этого решения был традиционно выбран конфликт на Украине, который пока не может разрешиться.

При этом подчёркивается, что украинские неурядицы угрожают безопасности США.

«(Ситуация на Украине. — RT) продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США», — говорится в пресс-релизе Белого дома.

Согласно ему, «санкции должны оставаться в силе после 6 марта 2018 года». Это постановление уже с восторгом поддержал глава Украины Пётр Порошенко. Он тут же записал американского коллегу в «проукраинскую коалицию», а свой пост в Twitter сопроводил своей фотографией с Трампом, с которым в июне 2017 года общался целых шесть минут.

«Глобальный вопрос»: почему после освобождения от турецкого ига Болгария отдалилась от России

Между тем, как отмечают некоторые эксперты, заявленная пролонгация противоречит сделанным ранее заявлениям Дональда Трампа о желании наладить отношения с Москвой. В частности, в ноябре 2017 года американский президент подчёркивал, что «быть в хороших отношениях с Россией вместо борьбы с ней — это преимущество», и отмечал, что в последнее время на РФ оказывается «тяжёлое санкционное давление».

Предсказуемые оправдания

Однако истеблишмент в Вашингтоне придерживается явно другого мнения, чем Трамп, и оказывает на него посильное давление. В связи с этим, как отметил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв, решение президента было весьма предсказуемо.

  • Заседание Сената США
  • Reuters
  • © Jim Bourg

«Ничего нового в этой новости, увы, нет, решение было абсолютно предсказуемым. А если бы не было Украины, то обязательно нашёлся бы другой повод для продления санкций», — цитируют сенатора РИА Новости.

С Косачёвым согласен и заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек. По его мнению, Трамп сможет удержаться в кресле президента до тех пор, пока будет действовать в духе традиционной американской риторики.

«Ситуация у Трампа — это либо импичмент, либо продление санкций. Кроме того, Пентагон постоянно требует дополнительного финансирования, а санкции — это единственный довод для налогоплательщиков, почему огромные средства расходуются на борьбу с Россией. В то же время Украина — это лишь игральная карта, которую по мере надобности можно либо показать, либо сбросить в «отбой», — сказал депутат RT.

Отметим, что ранее о безрезультатности антироссийских санкций заявил президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта.

«Тем, кто на протяжении последних 15 лет… пытается получить от России одностороннее преимущество, выдать незаконные и сложные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу: всё то, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось. И сдержать Россию не удалось», — сказал глава государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

252
Источник
Похожие новости
03 марта 2018, 22:09
«Решение абсолютно предсказуемое»: как в России отреагировали на продление санкций США
03 марта 2018, 22:09
«Гиперзвук обнулит усилия американцев»: продолжат ли США развёртывать системы ПРО «по инерции»
04 марта 2018, 01:24
Политическая кухня: чего ждать от парламентских выборов в Италии

Загрузка...
03 марта 2018, 02:39
«Американская элита в ступоре»: смогут ли США создать оружие для противодействия новейшим российским ракетам
03 марта 2018, 12:24
«Сами создали ситуацию — сами испугались»: Трамп, Меркель и Макрон выразили обеспокоенность ядерным оружием России
02 марта 2018, 23:39
О национальной дискриминации поляков в Литве
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
02 марта 2018, 00:54
Готовьтесь, это надолго: Трамп лишил США импортной стали и алюминия
26 февраля 2018, 20:24
Депортированная из России украинская активистка покончила с собой в СИЗО
01 марта 2018, 13:24
Послание президента России Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Онлайн-трансляция. Текст. Видео
28 февраля 2018, 19:39
"Достойный" ответ: Муж Собчак ответил Жириновскому оскорблением на оскорбление жены
25 февраля 2018, 23:24
Выиграли в хоккей и назначили нам президента: США о победе хоккеистов России на ОИ-2018
28 февраля 2018, 00:09
Польскому провокатору в прямом эфире рассказали, как США "нагнули Польшу"
26 февраля 2018, 05:54
У Пентагона кончаются террористы: СМИ нашли корни антироссийской истерии в США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.