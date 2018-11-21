«Решают свои внутренние проблемы»: в России ответили на новые санкции со стороны США

Минфин США внёс в санкционный список шесть физических лиц и три организации за содействие в поставках нефти Дамаску. Вашингтон утверждает, что ему удалось вскрыть ирано-российскую сеть по перевозке топлива в Сирию. В Совфеде считают, что на введение ограничительных мер Вашингтон подтолкнуло политическое поражение в САР. При этом в Госдуме подчеркнули, что доказательств существования какой-либо «схемы» представлено не было. По мнению экспертов, подобные действия свидетельствуют о стремлении Соединённых Штатов манипулировать нефтяным рынком.

США пытаются сменить власть в Дамаске, так как потерпели в Сирии политическое поражение. Так член комитета Совфеда по международным отношениям Олег Морозов прокомментировал введённые Соединёнными Штатами санкции против компаний и физлиц из России за содействие сирийскому правительству.

«Политическое поражение в Сирии, видимо, побуждает США вернуться к идее смены режима в Дамаске​​​. Поэтому экономическое давление через перекрытие поставок нефти становится орудием новой экономической войны с (президентом Сирии. — RT) Башаром Асадом, а косвенно — с Москвой и Ираном», — приводит его слова РИА Новости.

Минфин США внёс в санкционные списки российские компании Global Vision Group и «Промсырьёимпорт», четыре судна — «Альметьевск», «Трувор», «Волга» и «Язь», — а также россиянина Андрея Догаева, занимающего пост замгендиректора «Промсырьёимпорта».

Кроме того, ограничения коснулись одной иранской компании, двух иранцев, граждан Ливана, Ирака, а также 12 судов. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон будет давить на Москву и Тегеран, чтобы те прекратили поддержку сирийского президента Башара Асада.

«Сегодня мы принимаем действия против сложной схемы Ирана и России, которая используется для укрепления режима Асада и создания средств для иранской злонамеренной деятельности​​​. США намерены оказывать финансовое давление на Иран, Россию и других за их усилия по укреплению авторитарного правления Асада, а также намерены подрывать спонсирование иранским режимом террористических организаций», — говорится в заявлении министра.

Согласно опубликованному американским ведомством документу, Иран с помощью российских компаний «поставлял нефть в Сирию», за что получал от Дамаска деньги, которые шли на поддержку Корпуса стражей иранской революции (КСИР), ХАМАС и «Хезболлы».

При этом Мнучин подчеркнул, что оказание Соединёнными Штатами давления на Сирию «необходимо для политического решения» конфликта в стране. Он также добавил, что Вашингтон будет преследовать тех, кто станет сотрудничать с сирийским правительством.

«Правительство США будет агрессивно преследовать с целью внесения в список санкций любое лицо, которое будет поддерживать режим, к примеру, помогая экспорту или импорту правительства Сирии, включая государственные компании», — отмечается в заявлении Мнучина.

В бездоказательные обвинения США уже не верят и европейские союзники Вашингтона, отметил в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Они просто голословно заявляют, что вскрыли сеть. Ну вскрыли — так пускай докажут. Просто уже даже европейские партнёры Соединённых Штатов перестали доверять таким бездоказательным вещам. Санкции они тоже не поддерживают», — сказал он.

«Трамп пытается манипулировать рынком»

При этом введение санкций США против компаний и лиц, связанных с нефтью, может объясняться желанием американского президента Дональда Трампа повлиять на стоимость сырья на мировом рынке, предположил экономический эксперт Антон Шабанов.

«Дональд Трамп неоднократно заявлял, что нефть очень дорогая. Он прежде всего решает свои внутренние проблемы… Безусловно, он хотел бы видеть нефть дешевле, чтобы дешевле продавался бензин жителям его страны. Поэтому любые поставки нефти, расширение рынка ему не очень нравятся. Трамп пытается манипулировать рынком», — отметил Шабанов в разговоре с RT.

Внесение в санкционные списки Минфина США означает запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с организациями и людьми, попавшими под ограничения. Кроме того, Вашингтон получает возможность заблокировать долларовые расчёты с теми, кто находится в этих списках.

Предыдущее внесение Минфином США российских компаний и физлиц в санкционные списки произошло 8 ноября. Тогда американское ведомство объясняло это ситуацией на востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией, произошедшим в результате референдума в 2014 году.

При этом сам принцип введения ограничений нарушает рыночные отношения и вредит всем сторонам конфликта, указал Шабанов.

«Экономически любые санкции — это вещь очень нехорошая и изначально неправильная. Ни одна из сторон спора, которая участвует в санкционном давлении, от этого не выигрывала. Любые санкции, которые вводятся, — это не рыночные способы, не закон спроса и предложения. Это давление извне», — заключил эксперт.

С критикой политики санкций неоднократно выступали в Москве. 15 ноября о вреде ограничительных мер заявил президент России Владимир Путин.

«Любые политически мотивированные ограничения, которые переходят в сферу экономики, мешают её развитию. И нам мешают, и нашим партнёрам, в том числе тем, которые вводят эти санкции. Но это не может остановить развитие. Ни экономическое, ни технологическое. Это исключено, это невозможно», — сказал глава российского государства.