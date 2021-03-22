Решающий укол: 60% населения планируют привить к лету

Уже этим летом в России может быть сформирован коллективный иммунитет против коронавируса. Для полной стабилизации ситуации нужно привить не менее 60% взрослого населения , что потребует 69,8 млн комплектов доз . Об этом стало известно по итогам совещания о наращивании производства вакцин, которое 22 марта провел Владимир Путин. Во время мероприятия также обсуждались поставки отечественных препаратов за границу — разрешение на применение «Спутника V» выдано в 55 страна х. Между тем в России уже ведутся разработки вакцины от коронавируса в виде капель для детей младшего возраста . По мнению экспертов, такая форма препарата поможет, в случае если в РФ начнет циркулировать особо заразный штамм COVID-19, который будет легко поражать несовершеннолетних.

Ненавязчивый подход

Сейчас в России зарегистрированы три отечественные вакцины против коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник V», разработанный учеными НИЦЭМ им. Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» от ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора выпускаются фармацевтическими предприятиями в промышленных масштабах и активно используются для прививок. Что касается вакцины «КовиВак» от ФГНЦ имени Чумакова РАН, то она готовится к вводу в гражданский оборот, сообщил Владимир Путин. По его словам, в целом по стране прививки уже сделали 6,3 млн человек. Из них 4,3 млн вакцинировались полностью, получив и первый, и второй компоненты , добавил президент.

Президент РФ Владимир Путин во время совещания о наращивании производства вакцин и ходе вакцинации, 22 марта 2021 года Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

— Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это неоспоримо подтверждает, что российские вакцины абсолютно надежны и безопасны. Более того, никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты, — заявил глава государства.

На этом фоне, в частности, растет интерес к «Спутнику V» со стороны зарубежных государств. Разрешение на применение этой вакцины выдано уже на территории 55 стран , отметил Владимир Путин. Эффективность препарата обусловлена тем, что он был создан на основе больших заделов прежних лет. Речь идет не о сиюминутной разработке, а о весьма длительном процессе создания вакцины , уверяют эксперты.

— К этому препарату шли 25 лет. Та технология, которая была использована для его изготовления, была изначально задумана вовсе не для вакцинного производства , а для создания лекарств против тяжелых генетических заболеваний. В один прекрасный день было решено попробовать эту технологию для вакцинного дела. Получилось прекрасно : тогда сделали препарат против коронавирусов SARS и MERS , — рассказал «Известиям» главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев. — Кроме того, по этой же технологии была сделана вакцина против геморрагической лихорадки Эбола , которая была признана лучшей в мире. В связи с этим, когда началась пандемия COVID-19, не пришлось искать новые технологии в темном лесу. Поэтому и удалось за короткий срок сделать вакцину против этого вируса .

Новая партия вакцины «Спутник V» из 280 тыс. доз доставлена в Венгрию, 4 марта 2020 года Фото: ТАСС/EPA/Zoltan Mathe

Несмотря на эффективность препарата, которая была доказана независимыми экспертами ряда зарубежных стран, в информационном пространстве по-прежнему прослеживаются попытки дискредитации российских разработок , отметил Владимир Путин. Президент во время совещание также отреагировал на недавнее заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, который сказал, что Евросоюзу не нужен «Cпутник V» .

— Странное заявление. Мы ничего никому не навязываем . И в Европе, кстати говоря, многие и не знают, что Россия давно уже выставила официальную заявку на регистрацию в Европейское агентство по лекарственным средствам, — заявил российский лидер, отметив, что это произошло еще 21 января.

При этом только 4 марта пришло решение о начале рассмотрения от ЕС, добавил он. К слову, эксперты регулятора Евросоюза приедут для контроля испытаний «Спутника V» в Россию 10 апреля .

Дойти до цели

Сейчас главная задача заключается в наращивании темпов вакцинации в стране. Для полной стабилизации ситуации должно быть привито не менее 60% взрослого населения , отметил Владимир Путин. Для этого, по его данным, потребуется 69,8 млн комплектов доз вакцины. Таким образом, власти планируют добиться появления коллективного иммунитета в июле или августе 2021 года , отметила вице-премьер Татьяна Голикова. Однако, она считает, что это может произойти и раньше, если возрастет выпуск вакцин.

Несмотря на то, что есть сложности с территориальной доступностью, а также восприятием прививочного процесса, темпы вакцинации в России постепенно увеличиваются , подчеркнула в беседе с «Известиями» врач высшей категории, кандидат медицинских наук Лиана Мартиросян.

— И, что важно, в нашей стране есть уже три вакцины, сделанные на разных технологических базах. Врачи смогут подобрать своим пациентам для прививки наиболее подходящую, — заметила эксперт.

Линия розлива вакцины «ЭпиВакКорона» в Новосибирске Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

К июлю должно быть выпущено 5,5 млн комплектов препарата «ЭпиВакКоророна» и 775 тыс. доз вакцины «КовиВак». Кроме того, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, к концу первого полугодия будет произведено 80 млн двухкомпонентных доз «Спутника V» . Примечательно, что в медицинские организации уже поступили первые серии «Cпутника V», которые можно хранить в незамороженном виде при температуре от +2 до +8 ℃. А это значительно упрощает логистический процесс, добавил министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом он отметил, что в России действует эффективная система контроля качества и безопасности препаратов.

— Нет ни одной страны в мире, которая имеет столь развитую и столь серьезную систему по контролю качества лекарственных препаратов . Каждая серия, выпускаемая в оборот, проходит двойной контроль непосредственно в институте Гамалеи и у производителя «ЭпиВакКороны», плюс проходит контроль каждая серия в государственных лабораториях, — пояснил он.

Президент планирует привиться 23 марта . Однако брать пример с коллеги из США Джо Байдена или других лидеров, которые сделали укол в прямом эфире, он не будет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что речь пойдет о непубличном мероприятии . Пресс-секретарь президента также не стал раскрывать название вакцины, которую глава государства выбрал для укрепления собственного иммунитета.

По лайту

В России также завершены клинические испытания «Спутника Лайт» . В гражданский оборот облегченная вакцина, состоящая из одного укола «Спутника V», может поступить уже весной, предполагает председатель совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик.

«Спутник Лайт» создается для быстрой вакцинации, а также может применяться для повышения иммунитета у людей, которые ранее уже переболели COVID-19 , пояснил директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он также отметил, что в перспективе начнутся исследования возможности применения этого препарата среди детей. Кроме того, научный центр планирует в этом году завершить испытания вакцины «Спутник V» в виде капель для носа для детей младшего возраста .

— Если в России начнется распространение особо заразных штаммов коронавируса, которые могут легко заражать детей, то появление такой вакцины может стать важным моментом . Однако сейчас пока такой необходимости нет, — заявил «Известиям» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. — В организме есть белок ACE2, который в норме регулирует кровяное давление. Коронавирус так устроен, что у него белок шипа цепляется за АСE2 — он является его рецептором. То есть коронавирусный шип — ключ, а это его замок. Если он его открывает, то он может заразить организм. У детей, однако, мало этих рецепторов, поэтому нулевым уханьским штаммом они, как правило, не заражались.