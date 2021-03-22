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Решающий укол: 60% населения планируют привить к лету
22 марта 2021, 23:15 • 53 • Политика
Уже этим летом в России может быть сформирован коллективный иммунитет против коронавируса. Для полной стабилизации ситуации нужно привить не менее 60% взрослого населения, что потребует 69,8 млн комплектов доз. Об этом стало известно по итогам совещания о наращивании производства вакцин, которое 22 марта провел Владимир Путин. Во время мероприятия также обсуждались поставки отечественных препаратов за границу — разрешение на применение «Спутника V» выдано в 55 странах. Между тем в России уже ведутся разработки вакцины от коронавируса в виде капель для детей младшего возраста. По мнению экспертов, такая форма препарата поможет, в случае если в РФ начнет циркулировать особо заразный штамм COVID-19, который будет легко поражать несовершеннолетних.
Ненавязчивый подход
Сейчас в России зарегистрированы три отечественные вакцины против коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник V», разработанный учеными НИЦЭМ им. Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» от ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора выпускаются фармацевтическими предприятиями в промышленных масштабах и активно используются для прививок. Что касается вакцины «КовиВак» от ФГНЦ имени Чумакова РАН, то она готовится к вводу в гражданский оборот, сообщил Владимир Путин. По его словам, в целом по стране прививки уже сделали 6,3 млн человек. Из них 4,3 млн вакцинировались полностью, получив и первый, и второй компоненты, добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания о наращивании производства вакцин и ходе вакцинации, 22 марта 2021 года
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
— Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это неоспоримо подтверждает, что российские вакцины абсолютно надежны и безопасны. Более того, никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты, — заявил глава государства.
На этом фоне, в частности, растет интерес к «Спутнику V» со стороны зарубежных государств. Разрешение на применение этой вакцины выдано уже на территории 55 стран, отметил Владимир Путин. Эффективность препарата обусловлена тем, что он был создан на основе больших заделов прежних лет. Речь идет не о сиюминутной разработке, а о весьма длительном процессе создания вакцины, уверяют эксперты.
— К этому препарату шли 25 лет. Та технология, которая была использована для его изготовления, была изначально задумана вовсе не для вакцинного производства, а для создания лекарств против тяжелых генетических заболеваний. В один прекрасный день было решено попробовать эту технологию для вакцинного дела. Получилось прекрасно: тогда сделали препарат против коронавирусов SARS и MERS, — рассказал «Известиям» главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев. — Кроме того, по этой же технологии была сделана вакцина против геморрагической лихорадки Эбола, которая была признана лучшей в мире. В связи с этим, когда началась пандемия COVID-19, не пришлось искать новые технологии в темном лесу. Поэтому и удалось за короткий срок сделать вакцину против этого вируса.
Новая партия вакцины «Спутник V» из 280 тыс. доз доставлена в Венгрию, 4 марта 2020 года
Фото: ТАСС/EPA/Zoltan Mathe
Несмотря на эффективность препарата, которая была доказана независимыми экспертами ряда зарубежных стран, в информационном пространстве по-прежнему прослеживаются попытки дискредитации российских разработок, отметил Владимир Путин. Президент во время совещание также отреагировал на недавнее заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, который сказал, что Евросоюзу не нужен «Cпутник V».
— Странное заявление. Мы ничего никому не навязываем. И в Европе, кстати говоря, многие и не знают, что Россия давно уже выставила официальную заявку на регистрацию в Европейское агентство по лекарственным средствам, — заявил российский лидер, отметив, что это произошло еще 21 января.
При этом только 4 марта пришло решение о начале рассмотрения от ЕС, добавил он. К слову, эксперты регулятора Евросоюза приедут для контроля испытаний «Спутника V» в Россию 10 апреля.
Дойти до цели
Сейчас главная задача заключается в наращивании темпов вакцинации в стране. Для полной стабилизации ситуации должно быть привито не менее 60% взрослого населения, отметил Владимир Путин. Для этого, по его данным, потребуется 69,8 млн комплектов доз вакцины. Таким образом, власти планируют добиться появления коллективного иммунитета в июле или августе 2021 года, отметила вице-премьер Татьяна Голикова. Однако, она считает, что это может произойти и раньше, если возрастет выпуск вакцин.
Несмотря на то, что есть сложности с территориальной доступностью, а также восприятием прививочного процесса, темпы вакцинации в России постепенно увеличиваются, подчеркнула в беседе с «Известиями» врач высшей категории, кандидат медицинских наук Лиана Мартиросян.
— И, что важно, в нашей стране есть уже три вакцины, сделанные на разных технологических базах. Врачи смогут подобрать своим пациентам для прививки наиболее подходящую, — заметила эксперт.
Линия розлива вакцины «ЭпиВакКорона» в Новосибирске
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
К июлю должно быть выпущено 5,5 млн комплектов препарата «ЭпиВакКоророна» и 775 тыс. доз вакцины «КовиВак». Кроме того, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, к концу первого полугодия будет произведено 80 млн двухкомпонентных доз «Спутника V». Примечательно, что в медицинские организации уже поступили первые серии «Cпутника V», которые можно хранить в незамороженном виде при температуре от +2 до +8 ℃. А это значительно упрощает логистический процесс, добавил министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом он отметил, что в России действует эффективная система контроля качества и безопасности препаратов.
— Нет ни одной страны в мире, которая имеет столь развитую и столь серьезную систему по контролю качества лекарственных препаратов. Каждая серия, выпускаемая в оборот, проходит двойной контроль непосредственно в институте Гамалеи и у производителя «ЭпиВакКороны», плюс проходит контроль каждая серия в государственных лабораториях, — пояснил он.
Президент планирует привиться 23 марта. Однако брать пример с коллеги из США Джо Байдена или других лидеров, которые сделали укол в прямом эфире, он не будет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что речь пойдет о непубличном мероприятии. Пресс-секретарь президента также не стал раскрывать название вакцины, которую глава государства выбрал для укрепления собственного иммунитета.
По лайту
В России также завершены клинические испытания «Спутника Лайт». В гражданский оборот облегченная вакцина, состоящая из одного укола «Спутника V», может поступить уже весной, предполагает председатель совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик.
«Спутник Лайт» создается для быстрой вакцинации, а также может применяться для повышения иммунитета у людей, которые ранее уже переболели COVID-19, пояснил директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он также отметил, что в перспективе начнутся исследования возможности применения этого препарата среди детей. Кроме того, научный центр планирует в этом году завершить испытания вакцины «Спутник V» в виде капель для носа для детей младшего возраста.
Контейнер с однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт»
Фото: РИА Новости/РФПИ
— Если в России начнется распространение особо заразных штаммов коронавируса, которые могут легко заражать детей, то появление такой вакцины может стать важным моментом. Однако сейчас пока такой необходимости нет, — заявил «Известиям» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. — В организме есть белок ACE2, который в норме регулирует кровяное давление. Коронавирус так устроен, что у него белок шипа цепляется за АСE2 — он является его рецептором. То есть коронавирусный шип — ключ, а это его замок. Если он его открывает, то он может заразить организм. У детей, однако, мало этих рецепторов, поэтому нулевым уханьским штаммом они, как правило, не заражались.
В настоящий момент в России выявлено приблизительно 5,3 тыс. мутаций COVID-19, при этом 50 из них — у британского штамма, а три — у южноафриканского, сообщил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов. По словам заместителя директора Центра им. Гамалеи Дениса Логунова, «Спутник V» в случае необходимости можно будет оперативно обновить под новые штаммы коронавируса. При этом он подчеркнул, что вакцина эффективна против британского варианта. В ближайшее время станет известно, как препарат действует против южноафриканского штамма, который активно распространяется, например, в Бразилии.
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