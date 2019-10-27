«Решающий шаг к формированию Украины»: как советские войска освобождали Ужгород

75 лет назад Красная армия на завершающей стадии Восточно-Карпатской стратегической операции освободила от нацистов и их союзников столицу Подкарпатской Руси — Ужгород. После этого немецко-венгерские войска ещё месяц безуспешно пытались вернуть себе контроль над городом. Окончательно оттеснить врага от Ужгорода советские подразделения смогли только в конце ноября 1944 года. По словам историков, данные события сыграли важную роль в формировании территории современной Украины — в 1945 году Закарпатье было присоединено к УССР.

27 октября 1944 года Красная армия освободила от немецко-венгерских войск город Ужгород. На следующий день советские войска вошли в город Чоп, фактически завершив освобождение Подкарпатской Руси. В 1945—1946 годах данные территории были присоединены к Украинской Советской Социалистической Республике как Закарпатская область.



Мюнхенский сговор

Во время событий, связанных с развалом Австро-Венгрии в 1918 году, Закарпатье было занято чехословацкими войсками, и жители Ужгорода на народном сходе поддержали идею присоединения к Чехословацкой Республике. В период между мировыми войнами Подкарпатская Русь начала динамично развиваться. В районе Ужгорода были построены гидроэлектростанция и аэродром. В 1930 году население города составляло более 26 тыс. человек, из них около 23% — русинов, 22% — евреев, примерно по 17% чехов и венгров, порядка 13% — словаков.

На Закарпатье в межвоенный период были популярны левые идеи. На местных выборах от 25% до 40% голосов набирали коммунисты. Русины в этот период раскололись на две группы: русофилов, считавших себя частью русского народа, и относительно малочисленных украинофилов, считавших себя украинцами.

29—30 сентября 1938 года Германия получила согласие Англии, Франции и Италии на аннексию Судетской области Чехословакии в рамках так называемого Мюнхенского соглашения. Кроме того, западноевропейские державы одобрили идею перехода части чехословацких земель в состав Венгрии и Польши. Венгерский вопрос (заключавшийся в изъятии из-под власти Праги земель, на которых проживали этнические венгры), согласно Мюнхенским соглашениям, должен был решиться на специальном международном арбитраже.

2 ноября 1938 года представители Германии и Италии на заседании «арбитража» в Вене решили, что Чехословакия обязана передать Венгрии 12 тыс. кв. км своей территории, включая Ужгород и Мукачево. Незадолго до этого, в октябре 1938 года, официальная Прага одобрила создание на Закарпатье автономии Подкарпатская Русь, в состав самоуправления которой вошли как русофилы, так и украинофилы. Однако фактически его власть распространялась только на небольшую часть Закарпатья в районе города Хуст. Остальные районы Подкарпатской Руси перешли под контроль Венгрии.

Автомобиль пропаганды Украинского Национального Объединения (УНО) на улице чехословацкого города Хуст (1939 год)

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В марте 1939 года, воспользовавшись осложнением политической ситуации в Чехословакии, закарпатские украинофилы попытались создать в районе Хуста независимую Карпатскую Украину, попросив Адольфа Гитлера о поддержке. Но Берлин помогать им не стал. 14—18 марта 1939 года Закарпатье было полностью оккупировано венгерскими войсками.

Под оккупацией

После насильственного присоединения Закарпатья к Венгрии в регионе начались репрессии против оппозиции из числа представителей славянских народов и евреев. Когда осенью 1939 года советские войска вступили на Западную Украину и у Закарпатья появилась граница с СССР, произошёл массовый исход местного славянского населения на территории, контролируемые Советами.

«Натерпевшись от венгерской оккупации, люди тысячами переходили границу с СССР, чтобы обрести нормальную жизнь. В последствии в СССР часть закарпатских украинцев была включена в состав чехословацкой заграничной армии — корпуса генерала Людвика Свободы», — рассказал в интервью RT писатель и режиссёр-документалист, сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Андрей Купарев.

Этнический состав населения Ужгорода резко изменился. Из 35 тыс. населения в 1941 году 77% считали себя венграми, 12% — русинами или украинцами, 5% — евреями, 3% — словаками. Часть населения города бежала, другие ужгородцы были выселены насильно или скрывали свою национальность.

Танкетки венгерских оккупационных войск итальянского производства «Фиат-Ансальдо» CV-35 входят на улицы чехословацкого города Хуст (март 1939 года)

Евреи в Закарпатье, как и на всей территории Венгрии, подвергались притеснениям. Их насильно направляли на работу в так называемые трудовые батальоны. Целенаправленное уничтожение еврейского населения началось после того, как в марте 1944 года Венгрия была оккупирована Германией. Евреи Закарпатья были согнаны в гетто, а затем направлены в лагеря смерти. Из 100 тыс. закарпатских евреев войну пережили не более 10—15%.

Освобождение Закарпатья

По словам Купарева, за время войны на оккупированных территориях в Восточных Карпатах нацистами были созданы серьёзные оборонительные укрепления, поэтому первоначально командование советских войск не планировало их штурмовать.

«Все понимали, что глубокоэшелонированную, до шестидесяти километров, оборону, прорыв которой требовал длительной подготовки, без больших потерь было не преодолеть», — отметил эксперт.

Советское командование собиралось совершить в районе Восточных Карпат манёвр по обходу вражеских укреплений, но эти планы пришлось изменить.

«В ситуацию вмешались политические обстоятельства — просьба о помощи Словацкому восстанию. И оперативная целесообразность отступила на второй план. По новому тактическому плану, на ужгородском направлении действовал 4-й Украинский фронт, и войскам, всё-таки, пришлось брать те самые хорошо укреплённые и труднодоступные перевалы», — рассказал Купарев.

8 сентября началась Восточно-Карпатская стратегическая наступательная операция советских войск, составной частью которой являлась Карпатско-Ужгородская фронтовая операция.

4-й Украинский фронт под командованием генерал-полковника Ивана Петрова, включавший в себя части общей численностью около 153 тыс. человек, наступал на позиции армейской группы под командованием генерал-полковника вермахта Готхарда Хейнрици, состоявшей из 1-й немецкой танковой армии и 1-й венгерской армии (порядка 106 тыс. человек) и занимавшей хорошо укреплённые позиции.

В конце сентября — начале октября 1944 года советские войска с тяжёлыми боями вошли в долину реки Тисы. 13 октября генерал-полковник Петров создал несколько подвижных групп, перед которыми поставил задачу по взятию Мукачево и Ужгорода. Пленные нацисты докладывали, что столица Подкарпатской Руси хорошо укреплена и что её защищает мощный гарнизон СС и венгерских солдат.

Майор РККА произносит речь перед строем бойцов на площади Миклоша Хорти в Ужгороде, 1944 год

26 октября 1944 года советские войска изгнали нацистов и их союзников из Мукачево. В Ужгороде началась паника. Представители венгерской администрации и сотрудничавшие с ними коммерсанты массово бежали из города. Ряд объектов немцы и венгерские военные заминировали.

«На окраине города наши разведчики, двигавшиеся первыми, встретили яростное сопротивление противника. Вражеская артиллерия вела сильный огонь. Тогда с помощью ра­дио мы передали сигнал рассредоточиться и продолжать движение. Одновременно были зажжены все фары машин, самоходок и танков. Открыли огонь наши пушки. На город двигалась масса огня и света, перед которой не могли устоять туман и мрак ночи. Схватка с врагом была непродолжительной, но жестокой. Когда начало рассветать, с юго-восточных окраин ворвались наши танки», — писал в своих воспоминаниях, вошедших в книгу «В боях за Карпаты», полковник Иван Хомич.

Гитлеровцы взорвали мосты через реку Уж и местный аэродром. Однако это им не помогло. 27 октября советские войска выбили их из Ужгорода.

«Украинцы, русины, чехи от мала до велика вышли на улицы встречать наших солдат и офицеров. Две женщины встретили и нас с цветами в руках», — писали советские военкоры в газете «Сталинское знамя».

28 октября 1944 года советские войска изгнали гитлеровцев также из города Чоп, находившегося в 25 км от Ужгорода. Нацисты отчаянно контратаковали. Они попытались прорваться к столице Закарпатья, но это им не удалось. Окончательно оттеснены от Ужгорода гитлеровские войска были в конце ноября.

Групповой портрет боевиков ОУН-УПА Закарпатья (1944 год)

На освобождённых территориях было создано особое территориальное образование — Закарпатская Украина. Представители его самоуправления обратились к советскому руководству с просьбой предоставить им возможность создать новую республику в составе СССР.

Однако данная инициатива не нашла поддержки в Москве. 26 ноября 1944 года по рекомендации союзного руководства первый съезд народных комитетов Закарпатской Украины принял манифест о воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной.

В 1945 году Чехословакия официально отказалась от своих прав на Закарпатье, а 22 января 1946 года была образована Закарпатская область УССР с центром в Ужгороде. На территории Закарпатья прошла активная кампания по украинизации. Местное русинское население агитировали за принятие украинской идентификации и литературного украинского языка. В отличие от Галичины и Волыни, позиции украинских националистов на Закарпатье были чрезвычайно слабыми. Немногочисленное подполье ОУН-УПА было быстро подавлено советскими органами госбезопасности.

По словам военного историка Юрия Кнутова, бои в Восточных Карпатах были одними из наиболее ожесточённых во второй половине 1944 года.

«В отличие от многих других гитлеровских союзников, венгры воевали достаточно эффективно», — отметил эксперт.

По его словам, события 1944 года на Закарпатье оказались судьбоносными для УССР.