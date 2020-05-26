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Решающее собрание: почему Трамп не хочет менять формат национального съезда Республиканской партии

26 мая 2020, 22:50  •  77 • В мире
Съезд Республиканской партии, на котором Дональд Трамп официально будет выдвинут в президенты на второй срок, может быть перенесён из Северной Каролины в другой штат. Об этом заявил вице-президент Майк Пенс. Ранее с таким же заявлением выступил и сам американский лидер. В Белом доме опасаются, что введённые в регионе ограничительные меры для борьбы с COVID-19 могут помешать партии провести мероприятие в полном объёме. Как отмечают эксперты, подобные массовые съезды — важное преимущество для Дональда Трампа в предвыборной гонке, в связи с чем его штаб не хочет упускать эту возможность.
 
Дональд Трамп Reuters © Kevin Lamarque
 

Вице-президент США Майк Пенс подтвердил, что Национальный съезд Республиканской партии может быть перенесён из штата Северная Каролина, где планировалось его проведение, в Техас, Джорджию или Флориду. На этом съезде Дональд Трамп будет официально выдвинут в качестве кандидата от республиканцев на выборах 2020 года. Мероприятие запланировано на 24-27 августа. 

Пенс в эфире канала Fox News прокомментировал недавнюю критику президента в адрес губернатора Северной Каролины Роя Купера, который заявил, что не может гарантировать проведения съезда партии Трампа в своём штате в полном объёме. В Северной Каролине сохраняется режим санитарных ограничений, принятых в связи с распространением коронавируса. Стоит отметить, что сам Купер при этом является членом Демократической партии.

«Мы проговариваем этот вопрос, так как для организации и подготовки съезда требуется много месяцев. В стране есть штаты — мы думаем о Техасе, Флориде или Джорджии, в которых достигнут значительный прогресс в возобновлении работы экономики. Я считаю, что президент намерен по мере поступательного прогресса в борьбе с коронавирусной эпидемией обеспечить нам возможность собраться на безопасное мероприятие и выдвинуть президента Трампа ещё на четыре года», — сказал Пенс.

Партийный съезд является значимым событием любой избирательной кампании, пояснил в беседе с RT декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«На этом съезде Трамп должен будет рассказать о том, чем он предполагает заняться в следующие четыре года, как оценивает свою деятельность, какие перспективы ждут США», — отметил политолог.

Президентские капризы

Ранее Дональд Трамп в своём Twitter подверг критике Купера за сохранение карантинных мер, которые могут поставить под угрозу проведение съезда партии в городе Шарлотт.

«Я настолько люблю великий штат Северная Каролина, что настоял, чтобы в конце августа Национальный съезд Республиканской партии прошёл в городе Шарлотт. К сожалению, губернатор штата, демократ Рой Купер, всё ещё настроен на сохранение карантинных мер и не может гарантировать, что в августе мы сможем в полном составе собраться на стадионе Спектрум-центр», — написал Трамп.

  • Майк Пенс и Дональд Трамп
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

Президент США добавил, что губернатор Купер должен незамедлительно сообщить представителям Республиканской партии о том, смогут ли власти провести мероприятие в полном объёме.

«Если нет, нам придётся с неохотой, учитывая рабочие места и экономическое развитие, которые приносит с собой съезд, искать другое место для проведения Национального съезда Республиканской партии. Мне не хочется это делать. Благодарю вас, и Я ОБОЖАЮ жителей Северной Каролины!» — сказал Дональд Трамп.

В офисе губернатора, в свою очередь, заявили, что власти штата находятся в контакте с Республиканской партий по этому вопросу. При этом там отметили, что решение о снятии ограничений зависит от эпидемиологической обстановки.

«Защищая здоровье жителей штата и обеспечивая их безопасность, власти Северной Каролины опираются на статистические данные и результаты научных исследований», — такое сообщение опубликовала пресс-секретарь Роя Купера Дори Макмиллан в аккаунте губернатора в Twitter через несколько часов после твитов Трампа.

Штат Северная Каролина сыграл важную роль в победе Трампа над Хиллари Клинтон в 2016 году. На выборах 2020 года ему предсказывают также не последнюю роль как в президентской гонке, так и в ходе борьбы между республиканцами и демократами за сенатские кресла.

Угроза Белого дома перенести съезд является ультиматумом губернатору штата, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Если губернатор не смог провести у себя съезд партии — это удар по его карьере и удар по самому штату, потому что конференция — это очень хорошо для бизнеса. В городке появляется огромное количество федеральных СМИ, гостей, это огромная прибыль для туристического бизнеса. Принимающий город на неделю становится как будто курортным местом. Это очень выгодно и престижно», — пояснил он в беседе с RT.

Шанс выступить

Стоит отметить, что съезд Республиканской партии, на котором Трамп будет официально выдвинут в президенты, имеет лишь формальное значение. Американский лидер был единственным кандидатом на праймериз от партии в этом выборном цикле и уже набрал необходимое для выдвижения количество голосов делегатов.

Однако эксперты отмечают, что сам по себе съезд является важным политическим событием, на котором закрепляется платформа партии, а само мероприятие призвано продемонстрировать поддержку среди её верных сторонников и поднять боевой дух. Так, в ходе своей первой президентской кампании Дональд Трамп был в определённом смысле маргинальным кандидатом, отмечают эксперты. Однако его имидж изменился после выступления на съезде партии 2016 года.

  • Дональд Трамп на Национальном съезде Республиканской партии в 2016 году
  • Reuters
  • © Shannon Stapleton

Партийный съезд особенно важен для Трампа, главным козырем которого всегда были массовые мероприятия с привлечением большого количества поклонников, отметил Дмитрий Дробницкий.

«Трамп рвётся в бой. Он прекрасно понимает, что его стихия — это многотысячный митинг. Он понимает, что массовые мероприятия его всегда выручали. Невозможность их проводить делает его предвыборную кампанию слабее. Это, к слову, сейчас наблюдается в кампании Байдена — удалённые встречи, постоянные проблемы со связью. Всё это не производит ощущения серьёзного мероприятия. Трамп посмотрел на это и решил, что надо поскорее открываться», — отметил политолог.

Дмитрий Дробницкий подчеркнул, что Дональд Трамп именно поэтому торопится снять ограничения на массовые мероприятия.

«Это именно то, что позволило ему выиграть в 2016 году, то, что позволило выиграть многим его сенаторам на выборах в конгресс. Он понимает, что в этом его сила», — подчеркнул эксперт.

Трампу сложно будет отстоять свою политическую платформу на фоне падающей из-за пандемии экономики, поэтому проведение Национального съезда Республиканской партии в такое время может стать решающим моментом для его кампании, считает Дробницкий.

«Для Трампа важно показать, что он посреди своих сторонников, что он по-прежнему лидер, которого они избирали в 2016 году. Ему нужно показать, что он будет вести кампанию, несмотря на препятствия. Так что предстать на таком съезде в блеске и славе для него очень важно», — заключил политолог.

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