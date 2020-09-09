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Решающая схватка за Белый дом. Победителя определит главный фактор

09 сентября 2020, 16:05  •  108 • Аналитика
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп и Джо Байден выходят на финишную прямую президентской гонки. Эта уникальная кампания разворачивалась на фоне мировой пандемии, надвигающегося экономического кризиса и расовых бунтов по всей стране. Каковы шансы кандидатов и от чего зависит победа, разбиралось РИА Новости.

К порядку

Протесты, начавшиеся в мае после гибели при задержании полицейскими чернокожего правонарушителя Джорджа Флойда, внесли коррективы в планы обоих финалистов гонки. Каждый перетягивает избирателей на свою сторону: Трамп — никсоновскими обещаниями закона и порядка, Байден — поддержкой требований протестующих. Разделились в симпатиях мэры и губернаторы. В обществе тоже раскол: одни поддерживают ввод в бунтующие города подразделений Нацгвардии и применение силы, другие категорически против.
Трамп, хотя и главнокомандующий, отправлять в штаты федеральные войска по своему усмотрению не может, об этом должны попросить губернаторы. Вооруженные силы уже встретили ожесточенное сопротивление в Портленде, где должны были взять под охрану правительственные здания. Ситуация в городе остается напряженной, в минувшие выходные сотрудников правоохранительных органов забросали коктейлями Молотова и камнями.
Не утихают и протесты в Кеноше из-за ранения полицейским афроамериканца Джейкоба Блейка. Туда с позволения губернатора прибыли бойцы Нацгвардии, но людей это не утихомирило. Поехал в Висконсин и сам Трамп — вопреки желанию местных властей. С семьей Блейка он не встретился, на вопрос журналистов о систематическом расизме в США не ответил, акцентировав внимание на "насилии, которое власти подавят, если им дадут такую возможность".
© РИА Новости / Стефен Зеннер
Участники протестов против полицейского произвола на одной из улиц города Кеноша в Висконсине

Протесты против рейтингов

Трампу выгодно, чтобы протесты считали бунтами, Байдену — мирными демонстрациями. Еще в мае опросы общественного мнения показывали небольшое преимущество кандидата от Демократической партии: 47,7 процента против 42,4. В июне отрыв увеличился вдвое. Демократы поддерживали требования реформировать полицию, бороться с расизмом и расследовать убийства афроамериканцев, что находило отклик у многих избирателей.
Однако демонстрации, начавшиеся как мирные, быстро переросли в беспорядки. Видеокадры из Миннеаполиса, где протестующие выносят кроссовки и телевизоры из магазинов с разбитыми витринами, облетели мир. В Нью-Йорке тоже хватало мародеров и насилия. В Висконсине погибли люди.
Беспокойное лето, видимо, утомило американцев, и их мнение изменилось. В июне уличные акции считали законными 62 процента опрошенных, в августе — 53. Зато прибавилось тех, кто видит в действиях демонстрантов правонарушение: с 28 до 38 процентов.
К осени разрыв в рейтингах кандидатов сократился до семи пунктов. В руководстве Демократической партии переживают, что уставшие от беспорядков американцы в решающий момент поддержат действующего президента.
© REUTERS / Kevin Lamarque
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден рассказывает свой план безопасного открытия школ в условиях пандемии коронавируса во время выступления в Уилмингтоне, штат Делавэр, США

Кризис в помощь

Расовые волнения случались и раньше, в том числе при Обаме, объясняет в разговоре с РИА Новости Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Делано Рузвельта МГУ. "Нынешние масштабы связаны с недовольством населения, трудным положением, в котором оказались люди из-за пандемии", — уточняет эксперт.
Безработица на максимуме со времен Великой депрессии — 14,7 процента. Карантин лишил работы более 20 миллионов человек. Финансовая помощь семьям и бизнесменам ударила по бюджету. ВВП во втором квартале рухнул на рекордные 40 процентов, и на восстановление, согласно официальным прогнозам, уйдет десять лет. А ведь четыре года назад Трамп сулил американцам сильную экономику и этот козырь долго был в его руках.
"Скоро закончится выплата пособий из первого пакета, а правительство никак не согласует второй. Это вызовет недовольство, и обращено оно будет против властей", — говорит Рогулев. Экономика все же восстанавливается, безработица сокращается, но очень медленно. "Положение остается крайне неустойчивым. И если улучшится, Трамп припишет успех себе", — отмечает собеседник агентства.
© REUTERS / Leah Millis
Сторонники во время предвыборной речи президента США Дональда Трампа в аэропорту штата Пенсильвания, США. 3 сентября 2020 года

Во всем виноват Трамп

Однако за неудачи тоже отвечать Трампу. Именно на него демократы возлагают ответственность за катастрофические последствия пандемии. Президент слишком медленно реагировал: до середины марта говорил, что ситуация с вирусом под контролем, не носил маску, выступал против карантинных мер.
Как известно, Трамп после избрания закрыл программу Obamacare, которая должна была сделать медицину более доступной для уязвимых слоев общества. Поэтому в кризисной ситуации многие американцы оказались без доступа к здравоохранению.
Еще в июле Трамп заявлял, что такая страшная картина заболеваемости — результат масштабного тестирования в стране. За несколько недель до выборов Белый дом взял на вооружение новую стратегию: делать анализы только в группе риска. Это озадачило медиков, а наблюдатели предположили, что власти попросту хотят отвлечь внимание от пугающей статистики.
Опросы CNN демонстрируют, что президентом недовольны более половины американцев. А среди его сторонников все больше сомневающихся. В то же время, согласно исследованиям Pew Research Center, свыше 80 процентов избирателей в обоих лагерях твердо уверены в своем выборе. При этом социологи указывают: сторонники Трампа и Байдена словно живут в разных вселенных — настолько не совпадают их приоритеты.
"Пояс и путь" выработал иммунитет к COVID-19
© REUTERS / Marco Bello
Ящик для голосования в Майами, США

Кто все эти люди

Это неудивительно. Лагерь Байдена моложе: 67 процентов — 18-29 лет, 59 процентов — до 50. Демократа решительно предпочитают испаноговорящие, азиаты и чернокожие.
Афроамериканцы считаются ядром электората Демпартии: 89 процентов — за Байдена. Так повелось со времен движения за гражданские права 1960-х, которое возглавили демократы. Примечательно, что чернокожие — довольно консервативные избиратели, а исторически и вовсе были за Республиканскую партию Авраама Линкольна, освободителя рабов.
Костяк поддержки Трампа — жители маленьких городов и деревень. Это объясняют тем, что там люди чувствуют себя не у дел, не получают от государства справедливую долю общего "американского пирога". Разочарование и чувство несправедливости делают лозунг "Сделаем Америку снова великой" для них особо привлекательным.
Критики любят подчеркивать другую особенность электората Трампа — низкий уровень образования. Но это преувеличение: за республиканца голосуют 53 процента избирателей без высшего образования, 45 — за его конкурента. Хотя люди с учеными степенями чаще за Байдена: 67 процентов.

"Лгущий пони-солдат" и "солдаты-лузеры"

В финале предвыборной гонки любые способы подпортить рейтинги оппоненту хороши. Так, Байдена корят за неуместные прикосновения к женщинам. Тот оправдывается, что не помнит ничего о таких фривольностях. И эту забывчивость тоже используют: дескать, 77-летний Байден слишком стар для Белого дома. В интернете распространяют видео, на которых демократ путает слова, забывается и не отличает свою жену от сестры. В последние дни особенно популярен ролик, где Байден якобы уснул во время прямого эфира. Тут стоит напомнить, что Трамп дразнит конкурента "сонным Джо". Видео, правда, оказалось фейком.
В Сети также в ходу издевательские мемы: демократ путает Барака Обаму с актером Дензелом Вашингтоном и говорит, что на выборах выступает против Рональда Рейгана. Припоминают ему и странные высказывания. В мае он заявил, что афроамериканцы, которые сомневаются, за кого голосовать, вообще не чернокожие. До этого, в феврале, он назвал девушку, задавшую ему вопрос о кампании, "лгущим собаколицым пони-солдатом".
К Трампу претензий не меньше. Его президентский срок сопровождался скандалами из-за харассмента, иностранного вмешательства в выборы, оскорблений в адрес сотрудников администрации. За четыре года в США вышло несколько книг, описывающих Трампа как профана на столь важном посту. Один из последних скандалов связан с фразой, которую Трамп якобы произнес во время визита в Париж два года назад, назвав американских солдат, участвовавших в Первой мировой войне, неудачниками.
В конечном итоге победителя определят не шутки в интернете и даже не расовый вопрос, а ситуация с эпидемией и экономическим кризисом. Если бы не пандемия и ее последствия, Трамп, скорее всего, выиграл бы эти выборы. Однако теперь шансы практически равны и никто не скажет, кому удастся финишировать первым.

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