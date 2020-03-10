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Решая судьбу России и русского народа: Госдума рассматривает поправки в Конституцию

10 марта 2020, 16:35  •  96 • Политика
Государственная Дума России обсуждает на пленарном заседании во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию страны. 4 марта была завершена работа профильного думского комитета над поправками ко второму чтению. Всего поступило почти 400 поправок.
Первые чтения президентского пакета поправок в Конституцию России уже состоялись. Вторые чтения откладывались несколько раз, чтобы каждый мог внести свою часть предложений, а рабочая группа сформировала исчерпывающий список инициатив.
Свои предложения перед вторыми чтениями внёс и президент России Владимир Путин. В том числе российский лидер призвал подумать о тезисе "государствообразующий народ", который объединён русским языком. Кроме того, дошла до вторых чтений важнейшая поправка о Боге в Основном законе страны. Её поддержали представители всех крупнейших религиозных конфессий в России.
Кроме того, сегодня стало известно, что уточняется так называемая "детская" поправка в Конституцию, которую называли спорной. Предполагалось, что поправка даёт новые возможности так называемой ювенальной юстиции.
Напомним, свои поправки в том числе предложил и учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев. В деталях о его предложениях и в целом дискуссии вокруг инициатив Царьград рассказывает в специальном разделе.

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