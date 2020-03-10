Решая судьбу России и русского народа: Госдума рассматривает поправки в Конституцию

Первые чтения президентского пакета поправок в Конституцию России уже состоялись. Вторые чтения откладывались несколько раз, чтобы каждый мог внести свою часть предложений, а рабочая группа сформировала исчерпывающий список инициатив.

Свои предложения перед вторыми чтениями внёс и президент России Владимир Путин. В том числе российский лидер призвал подумать о тезисе "государствообразующий народ", который объединён русским языком. Кроме того, дошла до вторых чтений важнейшая поправка о Боге в Основном законе страны. Её поддержали представители всех крупнейших религиозных конфессий в России.

Кроме того, сегодня стало известно, что уточняется так называемая "детская" поправка в Конституцию, которую называли спорной. Предполагалось, что поправка даёт новые возможности так называемой ювенальной юстиции.

Напомним, свои поправки в том числе предложил и учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев. В деталях о его предложениях и в целом дискуссии вокруг инициатив Царьград рассказывает в специальном разделе.