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«Решать через диалог»: в Москве призвали Израиль и Иран проявить сдержанность
10 мая 2018, 18:39 • 31 • В мире
Глава МИД России Сергей Лавров призвал Тель-Авив и Тегеран вести диалог и воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта. По данным Минобороны России, в ночь на четверг, 10 мая, 28 истребителей ЦАХАЛ нанесли серию ударов по иранским объектам в САР, а также по силам ПВО Сирии. Операция стала ответом на обстрел Голанских высот, в котором Израиль обвинил Иран. При этом в Тегеране заявили, что не имеют отношения к атаке. Накануне в Москве президент РФ Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который выразил обеспокоенность происходящим в регионе. Как отмечают в российском МИД, эскалация напряжённости на Ближнем Востоке играет на руку террористам и мешает урегулированию ситуации в Сирии.
© Omar Sanadiki / Reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обострение отношений между Израилем и Ираном. Он отметил, что обе стороны заинтересованы в урегулировании этой ситуации.
По его словам, российская сторона всегда подчёркивала необходимость избегать действий, которые были бы «взаимопровоцирующими».
«Нас заверяют Иран и Израиль, что таких намерений (провоцировать друг друга. — RT) нет, тем не менее инциденты случаются», — сказал глава МИД.
Он добавил, что российское военное ведомство изучает произошедший инцидент и, как только появятся какие-либо выводы, они будут преданы огласке.
Накануне напряжённость в регионе обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности страны. В Кремле «обеспокоены растущим напряжением между Ираном и Израилем и надеются на сдержанность сторон».
Как отметил и. о. пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков, 9 мая в ходе встречи Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху речь шла также об опасениях Тель-Авива за свою безопасность.
«Отвлекает от борьбы с ИГ*»
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, со своей стороны, сообщил, что Россия обеспокоена обострением ситуации, поэтому призывает и Иран, и Израиль воздержаться от эскалации конфликта.
Он отметил, что обострение отношений между Ираном и Израилем препятствует борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке и урегулированию ситуации в Сирии.
«Нынешнее обострение ситуации между Израилем и Ираном с их обменом ударами опасно, так как отвлекает от борьбы с ДАИШ, с террористами, тормозит политическое урегулирование ситуации в Сирии», — пояснил дипломат.
По словам Богданова, обмен ударами двух стран опасен, в частности, потому, что происходит на территории третьего суверенного государства — Сирии.
При отягчающих
Кроме действий непосредственных участников конфликта, на ситуацию в регионе также влияет и позиция других стран. Как отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, эскалации способствует политика Вашингтона.
«Как бы то ни было, эскалация продолжается, и отягощающим (а то и провоцирующим) шагом стало, конечно же, заявление президента США Дональда Трампа о выходе Америки из соглашения по иранской ядерной программе», — написал Косачёв в Facebook.
Он напомнил, что Россия «категорически против усиления военной активности в этом районе» по многим соображениям. Важно учитывать, что «выиграть от повышения напряжённости могут только экстремисты и противники мира на Ближнем Востоке». По словам Косачёва, уже появились сообщения СМИ, что боевики попытались воспользоваться израильскими ракетными ударами и захватить сирийские армейские позиции возле города Эль-Баас у Голанских высот.
В Белом доме подчеркнули, что поддерживают суверенное право Израиля на самооборону в свете ударов израильских ВВС по сирийской территории.
«США осуждают провокационные ракетные удары, нанесённые иранским режимом с территории Сирии по израильским гражданам, и мы поддерживаем право Израиля на самооборону, — отмечается в распространённом Белым домом заявлении. — США призывают все страны дать ясно понять, что действия иранского режима представляют серьёзную угрозу международному миру и стабильности».
В Иране отрицают причастность к удару
Зампред комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Бейги опроверг информацию о причастности к обстрелу Голанских высот.
«Иран непричастен к вчерашнему ракетному удару по Израилю. Когда мы нанесли удар по ИГ в Дейр эз-Зоре, мы объявили об этом сразу», — отметил Бейги.
По его словам, удар был нанесён Сирией, которая вынуждена была отвечать на атаку. «В Сирии нет иранских военных и нет баз. Израиль врёт. Вчера удар нанесла Сирия — и это ответ на многочисленные нападения на эту страну. Израиль должен понять, что ситуация изменилась и агрессия не пройдёт без ответа», — подчеркнул парламентарий.
В ночь на 9 мая Армия обороны Израиля атаковала десятки военных объектов, принадлежащих иранским силам «Аль-Кудс» в Сирии.
Представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль заранее оповестил российских военных об авиаударах по Сирии в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР.
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В Минобороны России проинформировали, что авиаудары по территории Сирии нанесли 28 самолётов Израиля F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет.
«В нападении было задействовано 28 израильских самолётов F-15 и F-16, которыми выпущено по различным районам Сирии около 60 ракет класса «воздух — поверхность», — говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что нападению подверглись места дислокации иранских вооружённых формирований, а также позиции средств ПВО сирийской армии в районе Дамаска и на юге Сирии, при этом более половины ракет было сбито.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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