«Решает две ключевые задачи»: какими возможностями обладает модернизированный ракетоносец Ту-22М3М

На Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова состоялась выкатка модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М. По словам президента Объединённой авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, в состав ВКС России самолёты начнут поступать с 2021 года. Бомбардировщик получит несколько типов новых крылатых ракет, улучшенную авионику и двигатели. При необходимости он сможет выполнять ударные миссии в самых удалённых районах планеты. О возможностях и задачах обновлённого Ту-22М3М — в материале RT.

На территории Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова прошла церемония выкатки модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М. Опытный образец создан в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО «Туполев». Планируется, что машина должна подняться в небо до конца сентября 2018 года.

«Уже со следующего года строевые самолёты начнут поступать на завод для начала работ по глубокой модернизации со сдачей их с 2021 года», — заявил в ходе церемонии президент Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Гиперзвуковая эпоха

Передача борта для наземных испытаний знаменует собой новый этап развития ВКС России, уверены эксперты. По словам генерального директора ПАО «Туполев» Александра Конюхова, с 2019 года все ракетоносцы Ту-22М3, принятые в состав ВКС РФ, пройдут глубокую модернизацию. Новая версия машины будет заметно отличаться от своих предшественников. Помимо прицельного и навигационного оборудования, систем безопасности и авионики, в арсенале «убийцы авианосцев» появятся уникальные крылатые ракеты сверхдальнего радиуса действия.

Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3

© Алексей Куденко / РИА Новости

Один из снарядов уже успели изучить зарубежные эксперты. Речь идёт о новой крылатой ракете среднего радиуса действия Х-50, разработанной коллективом ОКБ «Радуга». Её характеристики, по данным Jane's Missiles & Rockets, позволяют поражать цели на дальностях в 1,5 тыс. км.

Одной из ключевых особенностей Х-50, обеспечивающей минимальное круговое вероятное отклонение (КВО), стала передовая система наведения и коррекции, конструктивно схожая с аналогичной системой для крылатых ракет большой дальности Х-101/102.

В арсенал средств поражения Ту-22М3М вошли также ракеты Х-32, предназначенные для поражения целей на дальностях от 700 до 1000 км, и уникальные аэробаллистические ракеты гиперзвукового комплекса Х-47М2 «Кинжал». При этом Ту-22М3М смогут действовать как в одиночку, так и совершать групповые пуски гиперзвуковых ракет с привлечением к атаке истребителей МиГ-31 — ещё одного типа самолётов — носителей гиперзвукового оружия.

Эксперты отмечают, что в самое ближайшее время российские ВКС получат единственный в своём роде мультизадачный бомбардировщик-ракетоносец, способный решать сразу несколько боевых задач.

«Итогом работ по модернизации ракетоносцев этого типа стал крайне полезный самолёт, который в зависимости от обстановки может и слетать на Ближний Восток, и охотиться за кораблями вероятного противника, и поражать стратегические объекты на любом из театров военных действий. Любое из направлений благодаря Ту-22М3М и новым средствам поражения теперь снова доступно», — отметил в интервью RT военный эксперт Василий Кашин.

На любых направлениях

Ту-22М3М стал знаковой машиной, восстановившей баланс сил между Россией и США, отмечают эксперты. На новом бомбардировщике заменили почти 80% всей электроники, а за управлением процессом предполётной подготовки и управлением всеми системами в полёте отвечает высокопроизводительный электронно-вычислительный комплекс.

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Командующий дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, выступая на церемонии выкатки, отметил, что машина обладает искусственным интеллектом, а её боевые возможности впечатляют и превосходят все существующие зарубежные аналоги. Значительно возросла и дальность полёта — по некоторым данным, оптимизация бортовых систем и силовой установки позволяет каждому самолёту пролетать расстояние до 6 тыс. км. Военные эксперты отмечают, что такие показатели позволяют применять Ту-22М3М на любых направлениях.

Путин приедет на свадьбу главы МИД Австрии «В случае возникновения кризисных ситуаций самолёты этого типа могут быть переброшены на полярные аэродромы, восстановление и освоение которых активно идёт уже несколько лет. В прошлом году Ту-22М3 успешно слетали в Анадырь и Воркуту, так что проблем с удобным аэродромом не будет», — подчеркнул Кашин.

В рамках первого и второго этапа Государственной программы перевооружения и развития российской армии и флота (ГПВ—2020/2027) ракетоносцы Ту-22М3 планомерно доводились до уровня перспективных многофункциональных боевых машин. Исключительно ракетный вариант из дальнего бомбардировщика делать не стали — помимо совершенствования ракетного вооружения, военные поручили ведущим российским оборонным предприятиям повысить точность и качество площадного бомбометания обычными авиационными бомбами. В результате на Ту-22М3 была установлена уникальная вычислительная подсистема СВП-24 «Гефест», которая позволяет определять место для идеального сброса бомб с точностью попадания по цели до нескольких метров.

Баланс сил

В интервью RT профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете Безопасности России Андрей Манойло пояснил, что новая машина решает сразу несколько ключевых задач, среди которых и создание баланса с США по отдельным видам оружия.

«Модернизация самолётов до уровня Ту-22М3М решает сразу две ключевых задачи. Первое: такая машина — чёткий сигнал американским партнёрам, привыкшим работать в сфере наращивания вооружений так, как им хочется. Второе: модернизация Ту-22М3 — это плановая работа. Все самолёты в такой модернизации нуждаются», — прокомментировал ситуацию Манойло.

Это работа, которая должна вестись непрерывно, вне зависимости от состояния международных отношений, считает эксперт.

«Другое дело, что на этот раз модернизируются не танки или бронемашины, а боевые ракетоносцы. Это вызывает у американцев плохо скрываемую нервозность. С новой электроникой, новым вооружением Ту-22М3М малоуязвимы, и это американских военных заметно раздражает», — подчеркнул Манойло.

По словам эксперта, характеристики машины и роль Ту-22М на завершающем этапе холодной войны уже сейчас позволяют спрогнозировать реакцию Вашингтона.

«Истерика со стороны американских политиков и военных будет обязательно. Это их стандартная реакция на любые попытки соблюдать национальные интересы и обеспечивать безопасность», — полагает Манойло.

По мнению эксперта, они, во-первых, потребуют новых ассигнований на оборону, во-вторых, потребуют от конгресса ввести новый пакет санкций уже после модернизации Россией своих ракетоносцев.

«Претензии тоже будут: под угрозой санкций американцы наверняка потребуют допуск для своих инспекторов на режимные объекты, где будут находиться модернизированные машины. Но никто им такого разрешения, конечно же, не даст», — заключил эксперт.