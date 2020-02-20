«Репутация Генштаба ВСУ рухнула»: Вспомним подвиг ополчения в Дебальцево • 94 • Аналитика

Дебальцево… О существовании этого города, расположенного в 74 километрах от Донецка, большинство россиян даже не догадывалось. Да, город, да, крупный железнодорожный узел. Каких множество по всей Украине и в Донецкой области в частности. Однако после событий начала 2015 года уже нет человека, который бы не знал названия этого города.



Как вы поняли, речь сегодня пойдет о дебальцевском котле. Об операции, которую с блеском провели не шахтеры, водители или работники других специальностей, которые защищали свой дом, а уже солдаты и офицеры новой армии. Армии ДНР, вышедшей из донбасского ополчения, и совершившей подвиг.







Дебальцево стало местом рождения армии ЛДНР

Я не вправе советовать этим людям, что и когда отмечать, но высказать личное мнение мне никто не запретит. День окончания этой операции следует отмечать как день рождения именно армии республики. После Дебальцева СМИ (за исключением, может быть, особо оголтелых «патриотов» из некоторых украинских изданий) перестали называть профессии ополченцев, которыми они владели до начала конфликта.



Теперь это уже были солдаты, причем солдаты, за плечами которых уже был свой «Сталинград», своя «Москва», своя «Одесса», свой «Севастополь». Спорить с моим мнением можно. Даже нужно. Кому-то покажется важнее битва за аэропорт, кому-то первые котлы. За прошедшие годы история Донбасса обогатилась множеством героических эпизодов.



Сотни погибших и раненых, десятки сожженных танков и БМП, брошенные склады с тоннами боеприпасов и вооружением. Таков итог операции, которая закончилась 18 февраля 2015 года. Но самый главный итог упоминают достаточно редко. После дебальцевского котла репутация украинской армии, репутация Генштаба ВСУ и офицерского корпуса украинской армии просто рухнула.



Именно тогда в украинских СМИ появилась версия о "бурятских бронекавалерийских танковых дивизиях легких водолазов". Появились «российские офицеры-командиры и начальники штабов». Появились «псковские десантники», танки Т-14 «Армата».



В то время мы достаточно серьезно следили за ситуацией на Донбассе. Разоблачали фейки украинской пропаганды, разбирали отдельные бои и диверсионные акты. Мы активно общались с солдатами и офицерами армейских формирований ЛДНР. И в процессе этого общения заметили изменение настроя ополченцев.



Помню одно выражение, которое теперь уже воспринимается как индикатор изменения настроения. «Хрен они нас с наскока с позиции вышибут. Зубы обломают». Конечно, не дипломат высказался, но как точно выражена мысль. Нет страха, нет волнения, нет мандража. Есть спокойная уверенность в себе и своих боевых товарищах.



Почему Дебальцево не стало неожиданностью для военных с обеих сторон

Рассказывать о боях я сегодня не буду. Просто потому, что сегодня можно не только послушать воспоминания участников, но и увидеть многочисленные ролики, снятые тогда.



Если говорить о самом дебальцевском выступе, то даже для дилетанта было понятно, что именно в этом месте будет жарко. Напомню, железнодорожный узел Дебальцево был занят частями ВСУ и нацбатами 28 июля 2014 года. Почему ополченцы не смогли предвидеть и соответственно подготовиться к обороне участка между Алчевском и Горловкой, разбираться не будем. Лето 2014-го…



Почему этот карман, когда ВСУ впились «языком» в Дебальцево, а ополченцы, контролирующие территории с трех сторон этого языка, не предпринимали никаких усилий по уничтожению данной группировки, тоже понятно.



ВСУ уже получили иловайский котел в сентябре 2014-го. Следом пошли тяжелейшие бои за донецкий аэропорт. Украинская армия нуждалась в передышке. Точно так же дело обстояло и с другой стороны.



Ополчение не обладало ресурсами, сравнимыми с ВСУ. А месяцы непрерывных боев вели не только к потерям личного состава, но и к потерям техники и вооружения. Ограниченное количество танков и БМП, артиллерия, уступающая по численному составу и качеству ВСУ. Наступать в такой ситуации означает бросать людей на подготовленную оборону без соответствующей поддержки.







Подлая операция ВСУ, которая привела к краху

Очень сложно говорить о подлости на войне. Война вообще подлая штука. Но, по моему мнению, после того, как ВСУ разгромили в аэропорту (январь 2015 года), штабисты ВСУ разработали достаточно подлую операцию, целью которой должно было стать вынужденное наступление ополчения в Дебальцево.



Помните появление «летучих минометов», которые маскировались под автомашины коммунальных служб и стреляли по местам скопления мирных жителей? Наиболее известен обстрел остановки «Донецкгормаш» в Ленинском районе. Именно там было убито 15 мирных граждан.



Потом были многочисленные обстрелы из крупнокалиберной ствольной артиллерии по окружающим Дебальцево населенным пунктам. Кадры этих обстрелов поражали своей жестокостью. Били умышленно туда, где было больше людей.



В принципе, цель операции «ударить по нервам» был достигнут. Командование ополчения приняло решение о начале наступления. Причем ликвидировать «язык» должны были не только ополченцы ДНР, но и ЛНР. Внешне, по картам, операция была схожа с той, которую проводила Красная армия на Курской дуге.



Коротко о подвиге ополчения

Против нескольких нацбатов в Дебальцеве было сосредоточено достаточно много войск. Понятно, что даже сегодня мы не можем знать точную цифру, но есть оценки разных сторон. Украинские силы, по разным оценкам, составляли от 3 до 6-7 тысяч человек при поддержке бронетехники и артиллерии. Тут были БТГ 25 воздушно-десантной бригады, БТГ 128 горно-пехотной бригады, РТГ 17 танковой бригады.



Ополчение не могло похвастаться такими силами. Личный состав — от 6 до 9 тысяч, несколько десятков единиц бронетехники и артиллерийская бригада «Кальмиус» для поддержки наступления.



Наступление началось 22 января 2015 года. Многие помнят, как вели себя «воины света» на Донбассе в начале войны. Грабеж мирных жителей, убийства, насилие. Все это стало одной из причин того, что позиции БТГ и расположение арсеналов ВСУ были хорошо известны артиллеристам ополченцев. Тем более что мерзнуть в поле ВСУ не очень-то хотели.



Итак, 22 января артиллерия ополчения нанесла удар по Ольховатке, Попасной, Чернухину, Троицкому, Редкодубу, Санжаровке, практически по тылам ВСУ. Понятно, что качественная работа артиллерии посеяла панику в рядах нацбатов и ВСУ.



5 февраля взят Углегорск. 9 февраля взято село Логвиново. После установления контроля именно над Логвиново стало понятно, что котел «накрыли крышкой». Вот тут мне придется вернуться к моему мнению о дате появления армии ЛДНР.



Дальше все делалось как по учебникам по тактике боя. Группировку расчленили на отдельные очаги обороны и методично уничтожали узлы обороны артиллерией и танками. Таким образом лишив командование ВСУ возможности контратаковать ополченцев.



Смерть за идею или тупость командиров?

Отцы-командиры из ВСУ и нацбатов дружно драпанули на подконтрольную Украине территорию, бросив подчиненные им войска. Такого позора для офицерского корпуса не ожидал никто. Но это было. Помните раненого в пятую точку кавалера ордена Богдана Хмельницкого Семена Семенченко (Гришина), который успешно рапортовал о боях под Дебальцево из госпитальной палаты в Артемовске?



Дальше были Минские договоренности 11-12 февраля и возможность спасти жизнь украинским солдатам. Часть солдат ВСУ вышла из котла 15 февраля, а часть попыталась прорвать кольцо и была разгромлена ополчением. Украинских солдат выпустили из котла севернее Логвиново. Основные мифы вокруг автомата Калашникова



Очень часто, разговаривая с представителями противостоящих сторон, я сталкиваюсь с тем, что оценки потерь ополчения и ВСУ совершенно не соответствуют действительности. Согласитесь, «я там был и видел, сколько положили» — не оценка. Поэтому приведу примерные цифры.



Потери ВСУ в живой силе составляют, по разным оценкам, от 250 до 3000 человек. Почему такая огромная разница в оценках? Просто потому, что сюда включены не только бойцы ВСУ, но бойцы нацбатов. Учет личного состава всегда был слабым местом ВСУ и батальонов. Установить точное количество погибших по телам тоже проблематично.



У ополченцев цифры меньше и точнее. Хотя учет тоже хромал на обе ноги. Спасало то, что большинство бойцов были из местных. Исчезновение кого-либо быстро расследовалось. Однако в боях за Дебальцево погибло от 100 до 150 ополченцев.



Грандиозны были и потери вооружения и техники. Уничтожены или взяты в плен ополчением примерно 300 единиц бронетехники. Особенно много танков и БПМ. Более того, захвачены десятки тонн боеприпасов различного калибра.



Забывать дебальцевский котел и подвиг ополченцев нельзя. Рассказывать о подвиге солдат и офицеров ЛДНР под Дебальцево необходимо. Просто потому, что история очень быстро забывается. Превращается в начале в гранит, а потом в прах.



Но хуже этого то, что из праха потом лепят совсем другую историю. Историю не героев, а предателей. И мы это уже сегодня видим на Украине. Дебальцево… О существовании этого города, расположенного в 74 километрах от Донецка, большинство россиян даже не догадывалось. Да, город, да, крупный железнодорожный узел. Каких множество по всей Украине и в Донецкой области в частности. Однако после событий начала 2015 года уже нет человека, который бы не знал названия этого города.Как вы поняли, речь сегодня пойдет о дебальцевском котле. Об операции, которую с блеском провели не шахтеры, водители или работники других специальностей, которые защищали свой дом, а уже солдаты и офицеры новой армии. Армии ДНР, вышедшей из донбасского ополчения, и совершившей подвиг.Я не вправе советовать этим людям, что и когда отмечать, но высказать личное мнение мне никто не запретит. День окончания этой операции следует отмечать как день рождения именно армии республики. После Дебальцева СМИ (за исключением, может быть, особо оголтелых «патриотов» из некоторых украинских изданий) перестали называть профессии ополченцев, которыми они владели до начала конфликта.Теперь это уже были солдаты, причем солдаты, за плечами которых уже был свой «Сталинград», своя «Москва», своя «Одесса», свой «Севастополь». Спорить с моим мнением можно. Даже нужно. Кому-то покажется важнее битва за аэропорт, кому-то первые котлы. За прошедшие годы история Донбасса обогатилась множеством героических эпизодов.Сотни погибших и раненых, десятки сожженных танков и БМП, брошенные склады с тоннами боеприпасов и вооружением. Таков итог операции, которая закончилась 18 февраля 2015 года. Но самый главный итог упоминают достаточно редко. После дебальцевского котла репутация украинской армии, репутация Генштаба ВСУ и офицерского корпуса украинской армии просто рухнула.Именно тогда в украинских СМИ появилась версия о "бурятских бронекавалерийских танковых дивизиях легких водолазов". Появились «российские офицеры-командиры и начальники штабов». Появились «псковские десантники», танки Т-14 «Армата».В то время мы достаточно серьезно следили за ситуацией на Донбассе. Разоблачали фейки украинской пропаганды, разбирали отдельные бои и диверсионные акты. Мы активно общались с солдатами и офицерами армейских формирований ЛДНР. И в процессе этого общения заметили изменение настроя ополченцев.Помню одно выражение, которое теперь уже воспринимается как индикатор изменения настроения. «Хрен они нас с наскока с позиции вышибут. Зубы обломают». Конечно, не дипломат высказался, но как точно выражена мысль. Нет страха, нет волнения, нет мандража. Есть спокойная уверенность в себе и своих боевых товарищах.Рассказывать о боях я сегодня не буду. Просто потому, что сегодня можно не только послушать воспоминания участников, но и увидеть многочисленные ролики, снятые тогда.Если говорить о самом дебальцевском выступе, то даже для дилетанта было понятно, что именно в этом месте будет жарко. Напомню, железнодорожный узел Дебальцево был занят частями ВСУ и нацбатами 28 июля 2014 года. Почему ополченцы не смогли предвидеть и соответственно подготовиться к обороне участка между Алчевском и Горловкой, разбираться не будем. Лето 2014-го…Почему этот карман, когда ВСУ впились «языком» в Дебальцево, а ополченцы, контролирующие территории с трех сторон этого языка, не предпринимали никаких усилий по уничтожению данной группировки, тоже понятно.ВСУ уже получили иловайский котел в сентябре 2014-го. Следом пошли тяжелейшие бои за донецкий аэропорт. Украинская армия нуждалась в передышке. Точно так же дело обстояло и с другой стороны.Ополчение не обладало ресурсами, сравнимыми с ВСУ. А месяцы непрерывных боев вели не только к потерям личного состава, но и к потерям техники и вооружения. Ограниченное количество танков и БМП, артиллерия, уступающая по численному составу и качеству ВСУ. Наступать в такой ситуации означает бросать людей на подготовленную оборону без соответствующей поддержки.Очень сложно говорить о подлости на войне. Война вообще подлая штука. Но, по моему мнению, после того, как ВСУ разгромили в аэропорту (январь 2015 года), штабисты ВСУ разработали достаточно подлую операцию, целью которой должно было стать вынужденное наступление ополчения в Дебальцево.Помните появление «летучих минометов», которые маскировались под автомашины коммунальных служб и стреляли по местам скопления мирных жителей? Наиболее известен обстрел остановки «Донецкгормаш» в Ленинском районе. Именно там было убито 15 мирных граждан.Потом были многочисленные обстрелы из крупнокалиберной ствольной артиллерии по окружающим Дебальцево населенным пунктам. Кадры этих обстрелов поражали своей жестокостью. Били умышленно туда, где было больше людей.В принципе, цель операции «ударить по нервам» был достигнут. Командование ополчения приняло решение о начале наступления. Причем ликвидировать «язык» должны были не только ополченцы ДНР, но и ЛНР. Внешне, по картам, операция была схожа с той, которую проводила Красная армия на Курской дуге.Против нескольких нацбатов в Дебальцеве было сосредоточено достаточно много войск. Понятно, что даже сегодня мы не можем знать точную цифру, но есть оценки разных сторон. Украинские силы, по разным оценкам, составляли от 3 до 6-7 тысяч человек при поддержке бронетехники и артиллерии. Тут были БТГ 25 воздушно-десантной бригады, БТГ 128 горно-пехотной бригады, РТГ 17 танковой бригады.Ополчение не могло похвастаться такими силами. Личный состав — от 6 до 9 тысяч, несколько десятков единиц бронетехники и артиллерийская бригада «Кальмиус» для поддержки наступления.Наступление началось 22 января 2015 года. Многие помнят, как вели себя «воины света» на Донбассе в начале войны. Грабеж мирных жителей, убийства, насилие. Все это стало одной из причин того, что позиции БТГ и расположение арсеналов ВСУ были хорошо известны артиллеристам ополченцев. Тем более что мерзнуть в поле ВСУ не очень-то хотели.Итак, 22 января артиллерия ополчения нанесла удар по Ольховатке, Попасной, Чернухину, Троицкому, Редкодубу, Санжаровке, практически по тылам ВСУ. Понятно, что качественная работа артиллерии посеяла панику в рядах нацбатов и ВСУ.5 февраля взят Углегорск. 9 февраля взято село Логвиново. После установления контроля именно над Логвиново стало понятно, что котел «накрыли крышкой». Вот тут мне придется вернуться к моему мнению о дате появления армии ЛДНР.Дальше все делалось как по учебникам по тактике боя. Группировку расчленили на отдельные очаги обороны и методично уничтожали узлы обороны артиллерией и танками. Таким образом лишив командование ВСУ возможности контратаковать ополченцев.Отцы-командиры из ВСУ и нацбатов дружно драпанули на подконтрольную Украине территорию, бросив подчиненные им войска. Такого позора для офицерского корпуса не ожидал никто. Но это было. Помните раненого в пятую точку кавалера ордена Богдана Хмельницкого Семена Семенченко (Гришина), который успешно рапортовал о боях под Дебальцево из госпитальной палаты в Артемовске?Дальше были Минские договоренности 11-12 февраля и возможность спасти жизнь украинским солдатам. Часть солдат ВСУ вышла из котла 15 февраля, а часть попыталась прорвать кольцо и была разгромлена ополчением. Украинских солдат выпустили из котла севернее Логвиново.Очень часто, разговаривая с представителями противостоящих сторон, я сталкиваюсь с тем, что оценки потерь ополчения и ВСУ совершенно не соответствуют действительности. Согласитесь, «я там был и видел, сколько положили» — не оценка. Поэтому приведу примерные цифры.Потери ВСУ в живой силе составляют, по разным оценкам, от 250 до 3000 человек. Почему такая огромная разница в оценках? Просто потому, что сюда включены не только бойцы ВСУ, но бойцы нацбатов. Учет личного состава всегда был слабым местом ВСУ и батальонов. Установить точное количество погибших по телам тоже проблематично.У ополченцев цифры меньше и точнее. Хотя учет тоже хромал на обе ноги. Спасало то, что большинство бойцов были из местных. Исчезновение кого-либо быстро расследовалось. Однако в боях за Дебальцево погибло от 100 до 150 ополченцев.Грандиозны были и потери вооружения и техники. Уничтожены или взяты в плен ополчением примерно 300 единиц бронетехники. Особенно много танков и БПМ. Более того, захвачены десятки тонн боеприпасов различного калибра.Забывать дебальцевский котел и подвиг ополченцев нельзя. Рассказывать о подвиге солдат и офицеров ЛДНР под Дебальцево необходимо. Просто потому, что история очень быстро забывается. Превращается в начале в гранит, а потом в прах.Но хуже этого то, что из праха потом лепят совсем другую историю. Историю не героев, а предателей. И мы это уже сегодня видим на Украине. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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