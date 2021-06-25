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Репутация британцев подмочена: Так королевский флот ещё никто не унижал

25 июня 2021, 17:45  •  478 • Политика
Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков одной фразой прокомментировал подмоченную репутацию британцев в связи с инцидентом с эсминцем в Чёрном море. Как отметили в Telegram-канале радио "Маяк", так королевский флот ещё никто не унижал.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков прокомментировал инцидент в Чёрном море с британским эсминцем.
"The epic fiasco of the provocation by the British destroyer "Defender" will remain a fragrant stain on the reputation of the Royal Navy (Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил", - заявил Конашенков.
В Telegram-канале радио "Маяк" ответили на это заявление, отметив, что так как это сделал выпускник Житомирского высшего Краснознамённого военного училища радиоэлектроники ПВО Игорь Конашенков королевский флот Великобритании ещё никто не унижал.

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