Репрессивный аппарат: СБУ обвинила руководителя РИА Новости Украина в госизмене

Сотрудники Службы безопасности Украины провели многочасовые обыски в офисах РИА Новости Украина и квартирах нескольких сотрудников агентства. По сообщению СБУ, изъятая документация якобы подтверждает данные об организации «подрывных информационных акций в рамках ведения гибридной войны» против Украины. Кроме того, руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подозревают в государственной измене. В журналистском сообществе и дипломатических кругах призвали международные инстанции «адекватно отреагировать» на действия Киева. В ОБСЕ выразили серьёзную обеспокоенность в связи с инцидентом: представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Украины воздержаться от оказания давления на журналистов.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с так называемой прокуратурой Автономной Республики Крым провели многочасовые обыски в пяти офисах РИА Новости Украина и квартирах ряда сотрудников агентства. Так, обыск в киевском офисе продолжался порядка восьми часов.

По сообщению ведомства, изъятая в ходе досмотров документация якобы подтверждает информацию об организации рядом структур «подрывных информационных акций в рамках ведения гибридной войны» против Украины.

«Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой АР Крым провели пять обысков в офисах, используемых указанным медиаресурсом, и местах проживания отдельных его функционеров. Правоохранители изъяли документацию, которая полностью подтверждает материалы досудебного следствия в отношении организации представителями российского международного информационного агентства МИА «Россия сегодня» с использованием сети подконтрольных им медиаресурсов на Украине подрывных информационных акций в рамках проведения гибридной войны против нашего государства», — говорится в сообщении СБУ.

В ходе специального брифинга замглавы СБУ Виктор Кононенко сообщил о разоблачении «фактов использования» украинских и российских журналистов для ведения «подрывной информационной деятельности» против Украины. В частности, спецслужба обвиняет задержанного руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в попытке «сокрытия российских источников финансирования ресурса» и связи портала с МИА «Россия сегодня».

«Многие считают, что антиукраинская пропаганда создаётся исключительно в России или на временно оккупированных территориях. Но, как видим, большое количество пропагандистского контента публикуется с самой Украины», — заявил Кононенко.

В свою очередь начальник управления надзора за уголовным производством прокуратуры АР Крым Игорь Поночовный заявил, что задержанный Вышинский обвиняется в государственной измене.

«В данный момент предварительная квалификация правонарушения — часть 1 статьи 111, это государственная измена», — заявил Поночовный.

По словам Кононенко, СБУ подозревает имеющего двойное гражданство (России и Украины) журналиста в поддержке самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик, а также в проведении «подрывной деятельности в Крыму» в 2014 году.

Позднее Кириллу Вышинскому заявили о том, что он подозревается в государственной измене.

«Вышинскому объявлено о подозрении в совершении преступления... Уголовное производство открыто по части 1 статьи 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины», — сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Брифинг в штаб-квартире Службы государственной безопасности Украины в Киеве

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Обыски прошли и в киевской квартире корреспондента РИА Новости Людмилы Лысенко, которую вызвали на допрос в СБУ в пятницу, 18 мая. Также перестал выходить на связь глава представительства РИА Новости на Украине Андрей Бородин, а генпрокурор Украины Юрий Луценко прикрепил фотографию с документами Бородина к сообщению о следственных действиях в отношении РИА Новости Украина.

Позднее Бородин вышел на связь со своей редакцией и сообщил об 11-часовом обыске и конфискации у него средств связи.

Пресс-секретарь украинской Генеральной прокуратуры Лариса Сарган в своём Facebook сообщила, что МИА «Россия сегодня» якобы занималось «подрывной деятельностью» на Украине.

«Следствием установлено, что федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» с целью проведения подрывной деятельности против Украины в 2014 году, без предусмотренной законом Украины «Об информационных агентствах» государственной регистрации, создало РИА Новости Украина, с помощью которого в течение нескольких лет украинское медиапространство наполнялось искажённой информацией о событиях на Украине, в том числе всячески оправдывалась оккупация полуострова Крым Российской Федерацией», — написала она.

По словам Сарган, в ходе следственных мероприятий установлено, что некоторые граждане страны причастны «к незаконной деятельности указанных медиаресурсов на Украине».

По словам одной из сотрудниц пресс-центра украинского издания, во время обыска сотрудники СБУ изъяли все ноутбуки и серверы, передаёт ТАСС. По словам журналиста, спецслужбы также интересовались личными мобильными телефонами сотрудников агентства, однако разрешили их оставить.

«Очень надеюсь, что Россия ответит»

Напомним, ранее гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв призвал украинские власти немедленно освободить задержанного Кирилла Вышинского и прекратить преследование средств массовой информации в стране.

«Это уже не первый случай, когда киевский режим попирает основные права и свободы, преследует журналистов. В этом же ряду — убийство нашего коллеги Олеся Бузины, преследование Василия Муравицкого. Мы будем обращаться в международные структуры, в том числе журналистские, в ОБСЕ, для того, чтобы содействовать прекращению гонений в отношении журналистов на Украине», — заявил Киселёв.

В свою очередь, главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что действия украинских властей — это месть за открытие Крымского моста, и призвала Москву к адекватному ответу на поведение Киева.

«Я не политик, мне сложно сказать, чем ответит Россия. Я только очень надеюсь, что Россия ответит», — подчеркнула Симоньян.

Комментируя складывающуюся ситуацию, официальный представитель российского МИД Мария Захарова констатировала активизацию репрессивных действий украинских властей в информационном поле — «от нападений и депортации из страны российских и зарубежных журналистов до провокаций в отношении российских дипломатов на международных медийных площадках». При этом, по словам Захаровой, подобные действия киевских властей не встречают должной реакции со стороны международного сообщества.

«По-прежнему не видим никакой внятной реакции на произвол украинских властей со стороны западных стран и профильных международных организаций. Считаем, что подобное попустительство прямо угрожает судьбам общеевропейского пространства, способствуя подавлению инакомыслия в худших традициях тоталитарных режимов. Продолжим добиваться адекватной оценки происходящего соответствующими международными инстанциями», — говорится в заявлении МИД.

В свою очередь, в российском посольстве на Украине также выразили надежду на адекватную реакцию со стороны международных структур и их представительств на Украине в ответ на вопиющее нарушение киевскими властями прав человека.

«Посольство с возмущением констатирует, что несмотря на наши неоднократные требования прекратить систематическое применение силы против журналистов, работающих в российских информационных агентствах, украинская сторона в нарушение своих международных обязательств и внутреннего законодательства упорно продолжает ущемлять свободу слова, препятствовать журналистской деятельности, публичному выражению взглядов и убеждений, устраивать репрессии против корреспондентов», — отметили в дипмиссии.

В посольстве сообщили, что направили в МИД Украины ноту протеста и призвали украинскую сторону воздержаться от дальнейших конфронтационных шагов, которые «ведут к деградации отношений между нашими странами и препятствуют восстановлению конструктивного диалога между ними».

«Ненужные ограничения»

Позднее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с действиями СБУ в отношении РИА Новости Украина и призвал власти воздержаться от оказания давления на СМИ.

«Я выражаю серьёзную озабоченность в связи с сегодняшним рейдом по офисам российских СМИ, задержанием журналистов и обысками в их домах. Я вновь призываю власти воздержаться от введения ненужных ограничений работы иностранных журналистов, которые влияют на свободный поток информации и свободу СМИ», — говорится в заявлении Дезира.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация выступит с призывом осудить задержание журналистов украинскими властями в ходе летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдёт в Берлине в июле 2018 года.

«Абсолютно согласен с тем, что мировое сообщество должно наконец адекватно отреагировать на сформировавшуюся политику по притеснению русскоязычных СМИ на Украине. Мы со своей стороны продолжим поднимать эту тему во всех международных парламентских организациях», — цитирует парламентария РИА Новости.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Верховной рады Людмиле Денисовой с просьбой гарантировать соблюдение прав журналистов на Украине и обеспечить безопасность задержанного Кирилла Вышинского.

«Прошу вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, оказать всё возможное содействие в рамках вашего мандата с целью гарантировать возможность осуществления (журналистами. — RT) своей профессиональной деятельности, а также обеспечить безопасность Кирилла Вышинского в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права», — говорится в обращении.