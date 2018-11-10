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«Репрессивное решение»: швейцарский суд запретил операторам «Северного потока» делать выплаты «Газпрому»

10 ноября 2018, 13:24  •  193 • Украина
Суд в Швейцарии наложил временные обеспечительные меры на любые выплаты «Газпрому» со стороны компаний — операторов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Решение суда вынесено в рамках требований украинского «Нафтогаза» к российской энергетической корпорации. При этом в «Газпроме» заявили, что пока все попытки Киева арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG были безуспешными. Эксперты отмечают, что применение так называемых обеспечительных мер, которые вводятся временно для сохранения статус-кво, — это стандартный механизм, однако не исключают, что на решение суда могла повлиять политическая составляющая.
 
Погрузка труб в порту Мукран в Германии © Nord Stream 2 / Axel Schmidt
 

Швейцарский суд наложил обеспечительные меры на «Газпром», временно запретив операторам газопроводов «Северный поток» (Nord Stream AG) и «Северный поток — 2» (Nord Stream 2 AG) производить любые выплаты российской компании. Такие меры приняты по требованию украинского «Нафтогаза».

«В Швейцарии временные обеспечительные меры наложены на выплаты «Газпрому» компаниями Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG... В результате запрета все выплаты от этих компаний «Газпрому» направляются на швейцарских приставов», — говорится в сообщении российской энергетической корпорации.

В опубликованном проспекте к выпуску еврооблигаций «Газпрома», выдержки из которого приводит РИА Новости, также отмечается, что все попытки украинской компании арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на данный момент были безуспешными.

Кроме того, в «Газпроме» сообщили, что Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма объединил в одно дело иск российской компании о расторжении контракта на транзит природного газа через территорию Украины и иск «Нафтогаза» о пересмотре ставки транзитного тарифа (по которому украинская компания требует от «Газпрома» около $11,6 млрд).

Отмечается, что рассмотрение апелляции российской корпорации на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» о поставках газа начнётся в конце ноября.

«Газпром» оспаривает как предварительное, так и итоговое решение арбитража по поставкам газа в суде округа Свеа (Швеция). Предварительные слушания по апелляции назначены на 27 ноября», — сообщили в компании.

Дата слушаний по апелляции «Газпрома» на решение арбитража по транзитному спору пока не назначена.

Напомним, в декабре 2017 года и феврале 2018-го Стокгольмский арбитраж вынес вердикты по длившимся несколько лет спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контрактам на поставку и транзит газа. В итоге с учётом взаимного погашения части требований сторон российскую компанию обязали выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

«Газпром» обжаловал эти решения, а затем потребовал полной отмены вердикта по транзитной составляющей. После этого Украина заявила о начале принудительного взыскания средств с российской компании.

При этом в международном рейтинговом агентстве Fitch назвали неопределённой ситуацию с перспективами взыскания с «Газпрома» $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза Украины».

С помощью стингера газопровод постепенно опускется на дно Балтийского моря. pic.twitter.com/9vGp38dy0n

— Nord Stream 2 RU (@NSP2_Rossiya) 6 ноября 2018 г.

Судебные разбирательства «Газпрома» и «Нафтогаза» продолжаются на фоне планомерного строительства «Северного потока — 2». Так, 6 ноября оператор строительства Nord Stream 2 AG сообщил о преодолении планки в 200 км газопровода, уложенного на дно Балтийского моря. Отмечается, что для сдачи проекта в срок одновременно задействовано около 20 судов, включая трубоукладчики Castoro Dieci, Audacia и Solitaire.

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Вместе с тем 200 тыс. стальных труб, необходимых для сооружения газопровода, доставлено с трубопрокатных заводов на предприятия по обетонированию (более 72% труб уже покрыто утяжеляющим бетонным покрытием). Готовые трубы доставляются на трубоукладочные суда в круглосуточном режиме.

По словам партнёра адвокатского бюро ЕМПП Мергена Дораева, применение обеспечительных мер является стандартным механизмом для обеспечения исполнения решения международного арбитража.

«Такая возможность прямо предусмотрена Нью-Йоркской конвенцией», — цитирует юриста «Коммерсантъ».

В свою очередь, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с RT отметил, что это не первое решение суда одной из европейских стран, принятое в пользу украинской газовой компании.

«Очевидно, западные государства, находящиеся под большим влиянием США, заинтересованы в том, чтобы судебные, да и любые решения принимались не в пользу крупных российских компаний, в частности «Газпрома». Юристы сейчас будут оспаривать данное решение, найдут различные обстоятельства, которые помогут это сделать», — сказал он.

Эксперт не исключил, что принятое швейцарским судом решение может быть основано на политической составляющей дела.

«Это репрессивное решение. Вердикт суда связан не с коммерческой стороной дела, а прежде всего с политикой. Есть представление, что суды в Великобритании или Швейцарии принимают взвешенные, основанные исключительно на законе решения. Я не считаю, что конкретно это решение принято именно так. Оно основано на желании потеснить «Газпром» и затруднить бизнес России в Европе», — добавил Колташов.

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