Репрессии и международная агрессия: Впервые за 11 лет Евросоюз решил изменить правила торговли оружием

Европейские нормы контроля над экспортом вооружений обновились, гласит заявление Совета ЕС. Сегодня документ был опубликован Брюсселем.

Согласно заявлению, ЕС внес обновления в правила, которые не редактировались с 2008 года. Речь идет о документе, излагающем общую позицию Совета ЕС по вопросам контроля за экспортом вооружения.

Сообщается, что изменения оказались необходимы из-за ряда мировых событий. Среди них, к примеру, называют вступление в силу в 2014 году Договора о торговле оружием, который регулирует международные сделки по купле-продаже обычных вооружений.

При этом в Совете ЕС отмечают, мол, поправки были нужны в том числе для предотвращения продаж вооружения и техники, "которые могут использоваться для внутренних репрессий или международной агрессии или способствовать региональной нестабильности", передает ТАСС.