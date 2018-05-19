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«Репортёры без границ» призвали Киев объяснить обвинение Вышинскому или отпустить его

19 мая 2018, 00:54  •  44 • Украина
Международная правозащитная организация «Репортёры без границ» призвала власти Украины объяснить обвинение в госизмене главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому или же незамедлительно отпустить его.
 
Reuters
 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз организации.

«Власти должны точно объяснить, какие инкриминируемые ему факты представляют собой госизмену, либо отпустить Кирилла Вышинского незамедлительно», — отметил глава офиса организации в Восточной Европе и Центральной Азии Йохан Бир.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что обсудит с украинским лидером Петром Порошенко ситуацию с задержанием Вышинского.

17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского. Он обвиняется в государственной измене.

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