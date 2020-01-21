Reporting Democracy: «Молдова превращается в дом престарелых»

За годы независимости страна потеряла почти половину населения

«От Черноморья до Адриатики проблема падения численности населения – это драма. В Молдове – это травма. С 1989 года его население сократилось почти на треть, и через 15 лет оно может составить чуть более половины того, что было на заре независимости Молдовы. С точки зрения демографии это худшие показатели во всей Европе»,

– сообщает и нтернет-издание независимой журналистики Reporting Democracy .

Да и сам министр иностранных дел Молдовы говорит о том, что его страна переживает самый сильный демографический спад в Европе, пытаясь при этом остаться «жизнеспособным государством», отмечает издание.

Потеря населения уже сейчас вызывает серьёзные проблемы – нехватка рабочей силы, дефицит специалистов, особенно врачей и учителей. Но главная задача, которая стоит сегодня перед Молдовой, – оставаться жизнеспособным государством.

До июля 2019 года одной из самых больших проблем при анализе демографии Молдовы было отсутствие достоверных данных о населении. И только после того, как ушло правительство демократов, впервые за несколько лет были озвучены реальные цифры населения Молдавии: на 1 января 2019 года в стране осталось 2,68 миллиона человек. В статистической же базе Евросоюза другая цифра на 1 января 2019 года – 3,55 миллиона, а в ООН и вовсе 4,04 миллиона.

По данным ООН, к 2035 году в Молдавии будет проживать 2,08 миллиона человек, что составит потерю половины населения страны за годы независимости.

Население страны начало уменьшаться сразу же после обретения Молдовой независимости, отмечает автор статьи Тим Джуда, аналитик журнала «Economist». Сначала уехали евреи в Израиль, потом – русские и украинцы. А потом уже началась трудовая миграция, когда народ поехал зарабатывать деньги в другие страны, прежде всего в Румынию и Италию. Сказалось отсутствие языкового барьера в Румынии, а итальянский язык молдаванам легко было выучить. Многие ехали нелегально. В 2002 году Италия провела амнистию и легализовала молдаван-нелегалов, что дало им возможность привезти в Италию свои семьи – так население Молдовы резко уменьшилось ещё раз.

В 2007 году Румыния вступила в Европейский союз, с этого момента молдаване с румынскими паспортами могли работать в ЕС как граждане Румынии. Теперь они стали фигурировать в статистике как румыны, с тех пор их количество сложно определить, к тому же у молдаван есть не только румынские, но и болгарские паспорта. Неизвестна даже точная численность молдавской диаспоры, приблизительно она составляет от 800 тысяч до двух миллионов человек.

Согласно статистике, большинство молдавских женщин едет на работу в Италию, где они ухаживают за пожилыми людьми, а большинство мужчин – в Россию, однако точного баланса никто не знает. К тому же часть молдаван (около полумиллиона человек) в России уже получили российское гражданство.

Согласно итальянской статистике, в стране находится чуть более 125 тысяч молдаван и 1,2 миллиона румын, но никто не знает, сколько на самом деле молдаван среди этих румын.

Больше всего покидают Молдавию молодые люди – за последние пять лет из страны выехало 20% молодых мужчин в возрасте 20 – 24 лет. Ещё 25 тысяч молдаван учатся за рубежом, и большинство из них никогда не вернётся на родину.

Теряет население и соседнее непризнанное Приднестровье – отколовшаяся часть Молдовы. Жителям этой республики тяжелее получить румынский паспорт, поэтому большинство едет на работу в Россию.

«По данным приднестровской переписи населения, в 2015 году численность населения составляла 475 373 человека, из которых 70587 человек «временно отсутствовали». Однако есть мнение, что на самом деле население ПМР не превышает 350 тысяч человек»,

– пишет Reporting Democracy.

Но эмиграция – это только одна сторона демографической проблемы, другая – низкий уровень рождаемости и старение населения. Вследствие того, что до июля были использованы неверные данные для расчётов, считалось, что в среднем на молдавскую женщину приходится 1,28 детей, это один из самых низких показателей в мире. Теперь же оказалось, что настоящая цифра – 1,82. Однако для простого замещения населения необходимо 2,1 ребёнка на одну женщину, следовательно, население Молдовы продолжает сокращаться. В ЕС этот показатель ещё ниже – 1,59.

Пересчёт численности населения Молдовы также показал, что ожидаемая продолжительность жизни была ниже, чем предполагалось. Сегодня это 70,6, но между мужчинами и женщинами существует большой разрыв. Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин составляет 66,2 года, а для женщин – 75 лет, отмечает Тим Джуда.

«Теперь узбеки и казахи, которые не могут работать в ЕС, приезжают в качестве сезонных рабочих, в том числе в Приднестровье. Молдавские врачи занимают места румынских врачей, которые отправились в Западную Европу, но никто не заменяет их дома, в Молдове. Если в Молдове не произойдут радикальные изменения, то страна обречена стать «домом отдыха» для тех, кто уехал, и «дом престарелых» для тех, кто остался»,

– констатирует Reporting Democracy.