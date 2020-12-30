Репортажи о COVID из Уханя обернулись реальным сроком: Суд всё решил за день

Чжан Чжань когда-то была юристом, а потом ушла в журналистику. 1 февраля 2020 года она покинула Шанхай и приехала в Ухань, чтобы рассказывать соотечественникам о ситуации с COVID из самого "сердца" вспышки.

Репортажи о COVID из Уханя обернулись реальным сроком. Власти усмотрели в них "инакомыслие". Якобы журналистка "сеяла раздоры и провоцировала проблемы", "злонамеренно спекулировала" на теме коронавируса. 37-летняя женщина распространяла информацию через сеть микроблогов Twitter, мессенджер WeChat, свой канал на YouTube.

Агентство AFP сообщило, что в сообщениях от Чжан Чжань была критика китайских властей. Так, она заявила, что людям не предоставили информации в полном объёме, а потом просто объявили локдаун. По мнению журналистки, это нарушение прав жителей. При этом она размещала короткие интервью с горожанами, снимала видео возле Уханьского института вирусологии, возле больниц, вокзалов и крематориев Уханя.

В ноябре Чжан Чжань выдвинули обвинение. Суд вынес приговор за один день. 28 декабря журналистка узнала, что следующие четыре года проведёт в заключении.

Журналистка с момента задержания в середине мая заявляла о своей невиновности. В конце июня она отказалась от еды. Эта акция протеста привела к огромным проблемам со здоровьем. По словам её адвокатов, женщина похудела на 15-20 килограммов. Полиция связывала её и кормила через трубку принудительно. Из-за этого у Чжань теперь инфекция горла. Она истощена не только физически, но и психологически, отмечают юристы.

По данным Reuters, на суд женщину привезли в инвалидном кресле. Иностранных журналистов и дипломатов на заседание не пустили. Адвокаты Чжан Чжань намерены опротестовать решение суда.