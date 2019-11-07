Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Олигархов из России лишат "золотых паспортов"? Власти Кипра начали про...
Зачем нужно вводить понятие "военная тайна"
Станет ли Рунет суверенным? Как сделать сеть стабильной
В Совфеде оценили готовность Украины к отводу сил в Петровском
Главная / В России

Репортаж украинского журналиста с Донбасса пошел не так: «Где и кто видел тут Российскую армию?»

07 ноября 2019, 15:39  •  262 • В России

Журналист украинского телеканала ICTV отправился в «освобожденную» часть Донбасса выяснить настроения местных жителей. И сделать репортаж с заранее утвержденным заголовком: «ЛНР здесь больше не нужна!».

Обычное для украинского ТВ дело. Но репортаж пошел не так.

Телерепортер с хорошей украинской фамилией Круглов опросил 150 человек и то, что он услышал, ему страшно не понравилось. Например, в кадре оказался обычный мужик средних лет, скорее даже предпенсионер. Ничего не боясь, он начал рубить на камеру правду-матку. Отвечал на «великом и могучем». Хотя спрашивали его, конечно, по-украински:

- Поддерживаете ли вы отвод войск на Донбассе?

- Ну, только дебил может это не поддерживать. Конкретный конченый дебил, - сказал мужик, явно имея ввиду киевских политиков и националистов, кричащих о «войне до победного конца». - Это люди без чести, совести. Просто зарабатывают на этом деньги. Вот им нужна война. Вот так.

Оторопевший журналист, решил поинтересоваться – как сейчас люди на Луганщине воспринимают события 2014 года?

- Я думаю, если бы знали, что будет дальше, то Рубежное (город, оказавшийся под контролем украинской армии, - ред.) встало бы и ушло на ту сторону сразу, чтобы вот этого бардака не видеть. Как-то так. Или вам нравится, что происходит?

В ответ, Владислав Круглов, включает пластинку «Россия-оккупант». И жестко интересуется.

- Я вас просто спрашиваю, что бы выбрало Рубежное – Россию или Украину?

Вопрос с подвохом, но мужик из Рубежного перехватывает инициативу:

- А при чем тут Россия? Давай сразу начнем, что Россия тут не при чем. Ты был здесь в 2014-м году? Сколько людей было за Украину? Я здесь был... Но у нас с тобой Украина разная. У тебя фашистская Украина – у меня нормальная Украина.

И задает встречный вопрос корреспонденту, мол, что хорошего появилось на Украине после Майдана?

- В Украине за пять лет появилась армия, которой не было, - находит ответ киевский репортер.

- А ты почему не в армии? Ты трус, скорее всего.

Инициатива окончательно перешла к «сепаратисту», он начинает сыпать встречными вопросами: «Где и кто видел тут Российскую армию?», «Кто обстреливал Рубежное и от кого прятались местные в подвалах?». И в конце разговора, замечает, что ничего из сказанного им не пойдет в эфир, будет передернуто и вывернуто наизнанку. А на прощание, советует журналисту съездить в Донецк, чтобы честно показать жизнь Донбасса с обеих сторон.

Ни в какой Донецк украинский журналист не поехал, хотя это не составляет никакой проблемы, все украинские коллеги, кто хотел – съездили в «сепарские республики». Но видеозапись разговора Круглов выложил в Интернет без купюр. Первая мысль была – «честный парень» и «неужели что-то понял?» Но, оказалось, что видео разговора с «сепаром» - «публичный донос» в традициях 1937 года. Журналист попросил «СБУ, активистов и государственных чиновников» обратить внимание на «сепаратиста из Рубежного». Правда, через сутки этот призыв убрал. Устыдился? Или не верит в тысячелетнее существование нынешней, бандеровской Украины.

Украинский репортер донес на жителя Донбасса в СБУ из-за комментариев по больной для страны теме.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



262
Источник
Похожие новости
05 ноября 2019, 21:24
Скончался генерал-полковник Анатолий Ноговицын. Не стало бывшего рупора минобороны
06 ноября 2019, 16:54
Кличко стал фигурантом уголовного дела о хищениях и госизмене
06 ноября 2019, 16:54
Путин пообещал никому не угрожать гиперзвуком
06 ноября 2019, 00:39
Путин встретил в Кремле человека, целующегося как Брежнев
07 ноября 2019, 15:39
Репортаж украинского журналиста с Донбасса пошел не так: «Где и кто видел тут Российскую армию?»
07 ноября 2019, 15:39
В горах российским солдатам помогут лошади и «Тигры»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 ноября 2019, 16:24
«Исторический враг немецких и украинских наци»: за что гитлеровцы ненавидели Героя Советского Союза Николая Кузнецова
06 ноября 2019, 21:54
Не верьте, вам врут: "Российских солдат закидали камнями и ботинками в Сирии"
05 ноября 2019, 14:54
Оккупанты вернулись: На Украине к памятнику красноармейцам приставили караул в форме гитлеровского СС
07 ноября 2019, 01:09
«Пращу Давида» увезли в Москву»: как Израиль потерял ракету
31 октября 2019, 17:09
«Кац предлагает сдаться!»
02 ноября 2019, 17:54
"Нет ничего более важного… кроме рюмки коньячку?": Заговорившего про НАТО Порошенко тут же одёрнули
04 ноября 2019, 05:39
Под носом у Зеленского: Глава СБУ выбил зуб начальнику администрации президента Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.