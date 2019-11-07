Репортаж украинского журналиста с Донбасса пошел не так: «Где и кто видел тут Российскую армию?»

Журналист украинского телеканала ICTV отправился в «освобожденную» часть Донбасса выяснить настроения местных жителей. И сделать репортаж с заранее утвержденным заголовком: «ЛНР здесь больше не нужна!».

Обычное для украинского ТВ дело. Но репортаж пошел не так.

Телерепортер с хорошей украинской фамилией Круглов опросил 150 человек и то, что он услышал, ему страшно не понравилось. Например, в кадре оказался обычный мужик средних лет, скорее даже предпенсионер. Ничего не боясь, он начал рубить на камеру правду-матку. Отвечал на «великом и могучем». Хотя спрашивали его, конечно, по-украински:

- Поддерживаете ли вы отвод войск на Донбассе?

- Ну, только дебил может это не поддерживать. Конкретный конченый дебил, - сказал мужик, явно имея ввиду киевских политиков и националистов, кричащих о «войне до победного конца». - Это люди без чести, совести. Просто зарабатывают на этом деньги. Вот им нужна война. Вот так.

Оторопевший журналист, решил поинтересоваться – как сейчас люди на Луганщине воспринимают события 2014 года?

- Я думаю, если бы знали, что будет дальше, то Рубежное (город, оказавшийся под контролем украинской армии, - ред.) встало бы и ушло на ту сторону сразу, чтобы вот этого бардака не видеть. Как-то так. Или вам нравится, что происходит?

В ответ, Владислав Круглов, включает пластинку «Россия-оккупант». И жестко интересуется.

- Я вас просто спрашиваю, что бы выбрало Рубежное – Россию или Украину?

Вопрос с подвохом, но мужик из Рубежного перехватывает инициативу:

- А при чем тут Россия? Давай сразу начнем, что Россия тут не при чем. Ты был здесь в 2014-м году? Сколько людей было за Украину? Я здесь был... Но у нас с тобой Украина разная. У тебя фашистская Украина – у меня нормальная Украина.

И задает встречный вопрос корреспонденту, мол, что хорошего появилось на Украине после Майдана?

- В Украине за пять лет появилась армия, которой не было, - находит ответ киевский репортер.

- А ты почему не в армии? Ты трус, скорее всего.

Инициатива окончательно перешла к «сепаратисту», он начинает сыпать встречными вопросами: «Где и кто видел тут Российскую армию?», «Кто обстреливал Рубежное и от кого прятались местные в подвалах?». И в конце разговора, замечает, что ничего из сказанного им не пойдет в эфир, будет передернуто и вывернуто наизнанку. А на прощание, советует журналисту съездить в Донецк, чтобы честно показать жизнь Донбасса с обеих сторон.

Ни в какой Донецк украинский журналист не поехал, хотя это не составляет никакой проблемы, все украинские коллеги, кто хотел – съездили в «сепарские республики». Но видеозапись разговора Круглов выложил в Интернет без купюр. Первая мысль была – «честный парень» и «неужели что-то понял?» Но, оказалось, что видео разговора с «сепаром» - «публичный донос» в традициях 1937 года. Журналист попросил «СБУ, активистов и государственных чиновников» обратить внимание на «сепаратиста из Рубежного». Правда, через сутки этот призыв убрал. Устыдился? Или не верит в тысячелетнее существование нынешней, бандеровской Украины.