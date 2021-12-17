Репортаж The Sun с передовой на Украине изумил военкора: "Нет пределов коварству Кремля"

Британский таблоид The Sun выдал репортаж об украинских военных, которые опасаются "вторжения" со стороны России. Пафос иностранных журналистов изумил военкора Александра Коца, который не сдержал сарказма по этому поводу.

Британские журналисты стали раскручивать версию о начале "вторжения" России на Украину. В репортаже таблоида The Sun говорится об отважных украинских бойцах, которые с часу на час ждут наступления многотысячных военных России.

Пафос, с которым автор The Sun расписывает, как "великие украинские патриоты", находясь всего в 45 метрах от "175 000 военнослужащих Владимира Путина", готовятся отразить атаку, потрясает воображение. В лучших традициях западной пропаганды британцам рассказывается, что "незалежные" бойцы готовы сражаться "до последнего вздоха и пули", чтобы не пустить захватчиков.

Репортаж изумил журналиста Александра Коца. Военкор "Комсомольской правды" не сдержал сарказма, комментируя опус The Sun.

"Нет пределов коварству Кремля. Каким-то непостижимым образом русские не только смогли скрыть от спутников такую армаду. Шутка ли - 1000 многотонных машин", - отметил он.

В статье британского таблоида, который считает, что третья мировая уже на подходе, также утверждается, что на помощь украинцам в битве с Россией придут силы НАТО.

"Британцы будут стоять плечом к плечу с боевыми подразделениями из США, Польши, Румынии и других стран в 10 крупных военных сражениях вместе с украинскими товарищами", - грозятся авторы репортажа.

Хотя, напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг за последнее время неоднократно заявлял, что альянс не станет воевать с Россией за Украину.