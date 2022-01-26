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Репортаж Sky News о британцах на Украине вызвал недоумение: "Интересно, сколько там таких?"
26 января 2022, 13:55 • 302 • В мире
Журналистка Юлия Витязева в своём телеграм-канале привела русскоязычный перевод статьи Sky News.
Телеканал Sky News поведал англоязычной аудитории о двух британцах, которые сражаются за Украину. Тон репортажа не скрывает восторга - простые парни из Великобритании когда-то работали по 16 часов на уборке мусора, а сейчас - уже командиры.
Sky News тут пытается оправдать нахождение Шона и Джонни на Украине - мол, у них в Незалежной семейные дома.
"28-летний Джонни Вуд находится в третьей ротации. Он и Шон стали хорошими друзьями, часто навещая друг друга на передовой. Как и его соотечественник, он владеет домом на Украине и планирует создать семью. И он, как и многие украинские солдаты, реалистичен, но дерзок", говорится в репортаже.
Журналистка Юлия Витязева, на своём телеграм-канале разместившая рассказ об "отважных" британцах, горько заметила: "Интересно, сколько там таких Шонов и Джонни?"
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