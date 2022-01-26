Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров устал. Это приговор
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: &quo...
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США до...
Главная / В мире

Репортаж Sky News о британцах на Украине вызвал недоумение: "Интересно, сколько там таких?"

26 января 2022, 13:55  •  302 • В мире
Журналистка Юлия Витязева в своём телеграм-канале привела русскоязычный перевод статьи Sky News.
Телеканал Sky News поведал англоязычной аудитории о двух британцах, которые сражаются за Украину. Тон репортажа не скрывает восторга - простые парни из Великобритании когда-то работали по 16 часов на уборке мусора, а сейчас - уже командиры.
Sky News тут пытается оправдать нахождение Шона и Джонни на Украине - мол, у них в Незалежной семейные дома.
"28-летний Джонни Вуд находится в третьей ротации. Он и Шон стали хорошими друзьями, часто навещая друг друга на передовой. Как и его соотечественник, он владеет домом на Украине и планирует создать семью. И он, как и многие украинские солдаты, реалистичен, но дерзок", говорится в репортаже.
Журналистка Юлия Витязева, на своём телеграм-канале разместившая рассказ об "отважных" британцах, горько заметила: "Интересно, сколько там таких Шонов и Джонни?"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



302
Источник
Похожие новости
25 января 2022, 20:25
Белорусы откликнулись на экстренный запрос о помощи с Украины
26 января 2022, 01:35
Дефицит единства: почему Хорватия пообещала отозвать своих военных из НАТО в случае российско-украинского конфликта
25 января 2022, 16:55
Новая зрада: Украина готова торговать своими солдатами ради списанных Ми-17
25 января 2022, 14:35
Лондон берёт под контроль Восточную Европу
25 января 2022, 09:20
Пушки для Украины. Чем ВСУ предлагают истреблять русских
25 января 2022, 14:35
Министр обороны Украины на панику о "вторжении" рассказал про пещерных людей
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 января 2022, 09:50
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России выступ...
26 января 2022, 02:15
Во Франции пошутили о войсках Путина в Париже за 15 дней. В России намекнули, что мог...
26 января 2022, 06:20
Расследование о биологических экспериментах США в Украине
26 января 2022, 02:15
Ответ США по безопасности для России писали в Киеве? В Госдепе дали пояснения
26 января 2022, 08:05
Пронько: Элита в России играет с огнём. Взрыва не избежать?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2022, 10:35
Лавров устал. Это приговор
21 января 2022, 21:55
Война откладывается. Путин победил
24 января 2022, 08:15
Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь 24 января
25 января 2022, 11:05
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
22 января 2022, 13:05
Пушков назвал способ «проучить» Кишинев за враждебные высказывания Санду
21 января 2022, 06:10
"Допустим, война": Нардеп предсказал реакцию властей Украины. Цензурно не получилось
25 января 2022, 12:50
Худший сценарий для Донбасса: Одна ошибка может обернуться крупнейшим поражением России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.