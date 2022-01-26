Репортаж Sky News о британцах на Украине вызвал недоумение: "Интересно, сколько там таких?"

Журналистка Юлия Витязева в своём телеграм-канале привела русскоязычный перевод статьи Sky News.

Телеканал Sky News поведал англоязычной аудитории о двух британцах, которые сражаются за Украину. Тон репортажа не скрывает восторга - простые парни из Великобритании когда-то работали по 16 часов на уборке мусора, а сейчас - уже командиры.

Sky News тут пытается оправдать нахождение Шона и Джонни на Украине - мол, у них в Незалежной семейные дома.

"28-летний Джонни Вуд находится в третьей ротации. Он и Шон стали хорошими друзьями, часто навещая друг друга на передовой. Как и его соотечественник, он владеет домом на Украине и планирует создать семью. И он, как и многие украинские солдаты, реалистичен, но дерзок", говорится в репортаже.

Журналистка Юлия Витязева, на своём телеграм-канале разместившая рассказ об "отважных" британцах, горько заметила: "Интересно, сколько там таких Шонов и Джонни?"