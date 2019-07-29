Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А что, крестный ход прошел уже?
"Рука Кремля" как инструмент Вашингтона? "Вмешательство" рус...
Минобороны: инструкторы США готовят в Сирии террористов-диверсантов
«Трамп переходит в наступление»: как могут повлиять на политику США перестановки...
Главная / В России

Репортаж с российско-украинской границы: Люди надеются на оттепель между странами

29 июля 2019, 19:09  •  73 • В России

Каждый сезон особо одиозные украинские политики и эксперты упорно кричат о том, что никто не едет отдыхать в Крым, и каждый год статистика опровергает это. В июле границу пересекали в среднем 11 300 человек в сутки, это на 2200 человек больше, чем в июне. Выросло и количество транспортных средств - на 300 автомобилей в сутки больше.

Сейчас менее радикальные личности в незалежной уже признают, что их сограждане отдыхают в Крыму, но все равно пытаются запугать их - якобы огромными искусственными очередями на пунктах пропуска, сложностью прохождения пограничного и таможенного контроля, плохой инфраструктурой и т. д. Так ли это, решил разобраться корреспондент «КП-Крым».

ЕЗДИЛИ И БУДЕМ ЕЗДИТЬ!

Еще на подъезде к пункту пропуска «Джанкой» видно вереницу машин с украинскими номерами. Но никакой искусственной очереди - автомобили заезжают на осмотр с небольшим интервалом. И если возникает когда очередь, то только из-за количества желающих проехать.

Туристы ждут своей очереди на выездФото: Михаил ПАТЛИС

- Да уж, многолюдно у вас тут. Вы хотя бы ночью отдыхаете? - спрашиваю у одного из таможенников, осматривающих автомобили.

- Да какое там, ночью тут бывают такие же очереди, если не больше. У нас ввели даже дополнительные смены, чтобы не было никаких задержек, - отвечает он.

Когда наша машина, минуя вереницу авто, проезжает к пропускному пункту, люди начинают возмущенно перешептываться.

- Не переживайте, мы журналисты. Не задержим вас, - успокаиваю я присутствующих.

МАПП «Джанкой» - самый популярный из трех пунктов пропуска КрымаФото: Михаил ПАТЛИС

Обстановка немного разряжается, хотя некоторые люди явно недовольны, что их кто-то фотографирует.

- Скажите, а вы с какого курорта возвращаетесь? Как отдых, понравился? - стучусь в окно иномарки с киевскими номерами.

О целях поездки украинцы предпочитают умалчиватьФото: Михаил ПАТЛИС

- Мы не совсем с курорта, от бабушки из Севастополя. Да, понравилось, как и всегда, мы и не прекращали сюда приезжать. Как ездили, так и будем ездить, - отвечает водитель.

Обошли несколько авто и не встретили ни одного человека, кто признался бы, что отдыхал на одном из крымских курортов. Все ответы как под копирку: ездили к родственникам. Хотя загар и многочисленные пляжные принадлежности в багажнике явно указывали на истинную цель поездки.

И лишь одна из женщин честно мне заявила: да, приехала отдыхать.

- Я из Одессы. В Крым ездила еще с советского времени, а в последние пять лет так пугали, что не стоит ехать, и я все боялась. Но у меня соседка съездила, никаких проблем тут у нее не было, вот и я решилась. Жила сначала под Евпаторией, потом отдохнула в Ялте. Очень понравилось, что там с набережной все посносили, стало как в моей юности, - рассказывает Лидия В.

В сутки границу пересекает более 11 тысяч граждан незалежнойФото: Михаил ПАТЛИС

ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА

На трудности при прохождении границы почти никто не жаловался, но несколько человек посетовали, что осмотр автомобиля очень уж дотошный.

- Из багажника пришлось вынуть вообще все, даже запаску и инструменты. Разве что кресла из салона не вытащили. Дети уже капризничать начали, жарко, а мне сейчас все назад складывать. Я недавно в Беларусь ездил, так там на границе мне просто в багажник заглянули, даже сумки не просили открыть, сказали езжай, - жалуется турист из Чернигова.

«Только в больных головах»: В Крыму раскритиковали очередной план Киева по «возвращению» полуострова

Осматривают пограничники тщательноФото: Михаил ПАТЛИС

Действительно, автомобили осматривают крайне пристально. Но это вынужденная мера. Из Украины в Крым неоднократно пытались провести не только относительно безобидную контрабанду в виде продуктов питания, но и взрывчатку, огнестрельное оружие и боеприпасы.

- За последние полгода было зарегистрировано 8 попыток провезти через границу наркотические и психотропные вещества и как минимум 6 попыток незаконного ввоза оружия и боеприпасов на территорию Крыма, - такова статистика Крымского погрануправления ФСБ РФ.

Мышь не проскочитФото: Михаил ПАТЛИС

Кроме того, именно с автомобилями связаны наиболее частые нарушения на границе.

- В этом году у нас много нарушений из-за пропуска сроков временного ввоза автомобилей. Это связано в первую очередь с вступлением нового Таможенного кодекса, в котором есть некоторые послабления. Если раньше транспортное средство ввозилось на год и при нарушении этого срока необходимо было выплатить таможенные пошлины и штраф, то теперь в течение полугода после нарушения они могут свободно вывезти автомобиль и обойтись простым штрафом - так объяснил повышенное внимание к автомобилистам заместитель начальника Джанкойского таможенного поста Александр Астахов.

КОНТРАБАНДИСТ НЕ ПРОЙДЕТ

Как известно, контрабандисты - народ изворотливый, и часто даже самый опытный сотрудник контрольных органов может что-то упустить. Но не пропустит МИДК - мобильно инспекционно-досмотровый комплекс. Футуристичного вида машина - не что иное, как гигантский «рентген», подобный тем, что просвечивают сумки в аэропортах. Только этот способен «просканировать» даже автобус, не упустив при этом даже предметы размером с монетку и заглянув в самые труднодоступные места.

«Демократия от Пашиняна» держит первого политзаключенного Армении за решеткой

Мобильные комплексы упрощают работу таможенной службыФото: Анастасия ЖУКОВА

- Этот комплекс не раз выручал нас. Из недавних примеров - нам удалось предотвратить попытку вывезти из Крыма 1550 литров дизельного топлива. Граждане Украины установили на нескольких автомобилях дополнительные топливные баки, и без МИДК отличить от заводских их было бы невозможно, а там помещались сотни литров топлива, - нахваливают таможенники чудо-агрегат.

По словам оператора машины, она абсолютно безопасна как для всего сканируемого, так и для людей. А сама процедура занимает несколько минут, что экономит время как таможенников, так и граждан, пересекающих границу.

«НЕ СНИМАЙТЕ МЕНЯ»

Подъезжаем к мосту, где находится линия разграничения. С недавних пор с нашей стороны убрали блокпост - теперь проходной участок границы полностью контролируется с помощью высокотехнологичного автоматического оборудования.

От бывшего российского блокпоста до пункта пропуска ходит автобус, чтобы людям не надо было идти несколько километров пешком. На импровизированной остановке всегда многолюдно и автобусы уезжают, набитые битком.

Автобус всегда забит людьмиФото: Михаил ПАТЛИС

Вдалеке виден блокпост украинских «прикордонников». Они сидят в своей палатке, но, как только замечают нас, сразу изображают бурную деятельность - начинают останавливать всех проходящих и что-то им говорить.

Видимо, призывают не давать комментариев - тут, в отличие от российского пропускного пункта, разговаривать с нами никто из украинцев не захотел.

Русский язык может вернуться на Украину

Люди все идут и идутФото: Михаил ПАТЛИС

Только один мужчина, закрывшись рукой, прикрикнул на нашего фотографа:

- Зачем вы меня снимаете? Мне еще назад идти тут же!

От камер большинство отворачиваетсяФото: Михаил ПАТЛИС

Смысл этого восклицания остается для нас загадкой. Возможно, за контакт с российской прессой на украинской стороне границы могут дольше «промариновать»? А то и вовсе устроят репрессии?

Я попросил фотографа удалить его снимок - пусть человек будет спокоен за свой отдых.

Пока ясно одно: украинцы с большой охотой едут в Крым и потихоньку «страшилки» перестают действовать даже на тех, кто раньше искренне в них верил. Возможно, если сбудутся предсказания об «оттепели» в отношениях между Украиной и Россией, сюда ринутся и те, кто еще верит украинским СМИ. И тогда украинская сторона наконец перестанет мешать собственным гражданам отдыхать там, где им хочется.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
29 июля 2019, 02:54
«Демократия от Пашиняна» держит первого политзаключенного Армении за решеткой
29 июля 2019, 04:24
«Флот мощной океанской державы»: как в ближайшие годы усилятся боевые возможности российского ВМФ
29 июля 2019, 19:09
Минобороны восстановит расформированные при Горбачеве полки и батальоны
29 июля 2019, 15:54
Команда Зеленского выбирает премьера для нового правительства
28 июля 2019, 20:24
«Полтава», корабли из Индии и Китая: Чем удивил главный морской парад в День ВМФ в Петербурге
29 июля 2019, 19:09
Русский язык может вернуться на Украину
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 июля 2019, 01:24
Пушков ответил на возмущение Украины по поводу визита Медведева в Крым
29 июля 2019, 04:24
«Флот мощной океанской державы»: как в ближайшие годы усилятся боевые возможности рос...
29 июля 2019, 07:54
Недооценка пропаганды. Кто пустил под откос «трюхан-мобиль»?
29 июля 2019, 04:39
Казнь Путина на Керченском мосту и мечта "пройтись по руинам ГУМа": Корчинс...
29 июля 2019, 07:54
Соратник Зеленского раскритиковал "Московию" и напомнил о "единственно...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июля 2019, 14:12
"США будут полностью УНИЧТОЖЕНЫ!" Кедми сокрушает неожиданным заявлением! На Западе не покажут!
26 июля 2019, 11:39
Российские "Ту-160" дали "пощечину" НАТО – Sohu
29 июля 2019, 04:39
Казнь Путина на Керченском мосту и мечта "пройтись по руинам ГУМа": Корчинский описал сценарий "русского майдана"
27 июля 2019, 07:09
Понимающая Москва. Отойти от Киева на безопасное расстояние
27 июля 2019, 03:54
Американский "убийца субмарин" пошёл на хитрость при приближении к базе ВМФ России в САР
25 июля 2019, 03:09
"Июльский снег в донецких полях": Виктор Баранец добавил деталей к фильму про фальсификации в деле МН17
25 июля 2019, 19:09
В ЕС прокомментировали задержание российского танкера Украиной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.