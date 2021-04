Репортаж о доме престарелых чуть не превратился в фильм-катастрофу

Сотрудник телеканала CBS Джей О'Брайен отправился в городок Уэст-Палм-Бич, расположенный во Флориде, чтобы рассказать о ЧП в местном доме престарелых. Здание осталось без электроснабжения, и клиенты были сильно опечалены, что им придётся готовиться ко сну в полной темноте.

О'Брайен вёл стрим при помощи платформы Facebook. На улице было темно. Журналист шёл по городу, снимая всё, что видит вокруг. Вдруг на небе появилась вторая луна и начала стремительно падать. Яркая вспышка разрезала тёмный небосвод.

"Воу! Окей!" - только и смог сказать О'Брайен, потеряв дар речи.

Но замешательство продлилось всего мгновение. Он стал делиться эмоциями от увиденного со зрителями, как будто уже не в первый раз делает репортажи о подобных явлениях.

WOAH! Big flash and streak across sky in West Palm Beach. Happened moments ago while we were on Facebook Live for a @CBS12 story.



Working to figure out what it was. pic.twitter.com/VDl9pFtb3h