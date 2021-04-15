|
Репортаж о доме престарелых чуть не превратился в фильм-катастрофу
15 апреля 2021, 07:20 • 59 • В мире
Американский журналист рассказывал о доме престарелых в прямом эфире, но его репортаж чуть не превратился в фильм-катастрофу. Впрочем, журналист потерял дар речи лишь на мгновение.
Сотрудник телеканала CBS Джей О'Брайен отправился в городок Уэст-Палм-Бич, расположенный во Флориде, чтобы рассказать о ЧП в местном доме престарелых. Здание осталось без электроснабжения, и клиенты были сильно опечалены, что им придётся готовиться ко сну в полной темноте.
О'Брайен вёл стрим при помощи платформы Facebook. На улице было темно. Журналист шёл по городу, снимая всё, что видит вокруг. Вдруг на небе появилась вторая луна и начала стремительно падать. Яркая вспышка разрезала тёмный небосвод.
"Воу! Окей!" - только и смог сказать О'Брайен, потеряв дар речи.
Но замешательство продлилось всего мгновение. Он стал делиться эмоциями от увиденного со зрителями, как будто уже не в первый раз делает репортажи о подобных явлениях.
Позднее специалисты объяснили, что это было. Журналист полагал, что в объектив его камеры попал гигантский кусок космического мусора, который сгорел в атмосфере. Метеоролог Зак Кови подтвердил, что объект действительно сгорел в атмосфере Земли, но это был не космический мусор, а обломок астероида.
Более того, учёные не исключали вероятности такого явления. 8 апреля американские астрономы обнаружили астероид, которому присвоили имя 2021 GW4. По словам Кови, небесное тело движется на расстоянии 25 000 километров от нашей планеты в направлении её естественного спутника. 2021 GW4 частично облетит Луну, а затем гравитация вытолкнет объект за пределы пояса астероидом между Марсом и Юпитером.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
59
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 апреля 2021, 12:05
|
09 апреля 2021, 05:35
|
11 апреля 2021, 02:30
|
12 апреля 2021, 06:55
|
11 апреля 2021, 01:35
|
09 апреля 2021, 07:25
|
10 апреля 2021, 03:35