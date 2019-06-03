Репортаж Колорадского Таракана. Я и ваша Москва • 6 • Аналитика — Какой интересный город, не правда ли?

Азазелло шевельнулся и ответил почтительно:

— Мессир, мне больше нравится Рим!

— Да, это дело вкуса, — ответил Воланд.



М. А. Булгаков, «Мастер и Маргарита»







Приветствую вас, мои уважаемые друзья и "однополчане"! Сегодня, наверное, впервые за годы нашего общения, задумался над тем, как начать записки. С одной стороны, я понимаю, что для большинства читателей я адекватный "незалежный хохол", который понимает, в какую пучину страшной действительности мы сиганули со всего маху. Для другой части я жертва пропаганды украинского правительства. Есть и те, для кого я скрытый, умный враг, который пытается перевербовать вас на свою сторону.



Может, для того, чтобы потрафить сторонникам "теории врага", следует начать, как в шпионских романах?



"Ранним весенним праздничным утром из дверей Киевского вокзала столицы вышел импозантный молодящийся старик с добрым лицом. Как и большинство только что приехавших в Москву по каким-то своим делам пассажиров, он нес на плече спортивную сумку с нехитрыми пожитками и вертел головой направо и налево в поисках остановки общественного транспорта. И только острый взгляд из-под колючих бровей выдавал в нем жестокого и коварного врага..."







Большинство из вас, уважаемые читатели, уже поняли, о чем будут записки сегодня. Да, "дыра во времени", в течение которой вы меня не видели и не читали, была вызвана именно тем, что я выполнил то, на что намекал совсем недавно в своих записках. Я участвовал в "Бессмертном полку" вместе с моим дедом 9 мая 2019 года! Мы впервые прошли по Москве в составе победителей! Я и дед! Со своими однополчанами прошли! И даже с наградами! Теми, из прошлой жизни. Из СССР...



Впечатление, я вам скажу... За многие годы жизни я не испытывал такого подъема жизненных сил и такого куража. Помните слова одного из героев фильма "Белорусский вокзал"?



«Понимаешь, я вдруг на минуту почувствовал себя как на фронте. Все ясно, вот враг, рядом свои, и наше дело правое».



Лучше фронтовика Папанова не скажешь. Именно так! Наше дело правое! И рядом свои.



О том, что нужно будет и вам рассказать о своем вояже, я вспомнил потом. На следующий день. Не был я уверен, что россиянам будет интересна Москва глазами украинца. Хотя, если честно, цели снять вашу столицу в каком-то ракурсе у меня не было вообще.



Я просто ходил по известным и неизвестным мне местам и щелкал фотоаппаратом там, где хотел. Часто даже не интересуясь тем, что это такое, где я и с какими историческими событиями это связано. Думаю, москвичи узнают свой город и скажут, что и где.





Начну с транспорта. Это первое, что меня ошеломило в Москве. Не поверите, но первый удар по нервам нанес автобус! Да, простой городской автобус. Причем увидел я его "живьем" не в центре, а у метро Царицыно. Знаете, такой промышленный район. Без помпы и туристических прибамбасов.



















Приседающие автобусы впечатлили. Так, чтобы я, любимый, не напрягался ногу поднимать вверх, а шагал прямо. Хорошо, не кланяются и дверцами реверанс не выделывают.



Показательно и то, что в московский автобус просто так не войдешь. В смысле, если ты честный человек. Нужна специальная карта "Тройка". Я, правда, малость сглупил. Купил эту "Тройку" в варианте кредитки. А молодежь московская пользуется брелоками "Тройка". Прикольно.



Убили и московские трамваи. Я не рискнул на них ездить. Знаю я этот рельсовый транспорт. Завезет к черту на кулички и выбирайся потом в цивилизацию. Но внешне не трамвай, а скоростной поезд. У нас в Борисполь хуже экспрессы ходят. И опять же низенькие-низенькие. Наверное, москвичи ноги высоко задирать разучились уже. Заразъелись.







А вот на московском велосипеде я покатался. Да, реально, Москва — город велосипедистов и самокатчиков. Причем совсем не обязательно иметь собственный велосипед. На каждом углу стоят специальные стойки с велосипедами. Ну или почти на каждом.







Самокаты это вообще московское. От совсем маленьких детей до стариков. И самокаты есть обычные. В смысле наполовину еду, а наполовину иду. А большинство из цивилизованных, московских, с электромотором. Опять же не знаю, как их называют. По виду самокат, а по сути мопед какой-то. И носится быстро так.



Каршеринг, конечно, да, развит очень сильно. У нас с этим сильно слабее, только кары от Гетмана, то есть, Гетманкар. Но есть. Осваиваем.



























Но все это мелочи, на которые и внимания обращать не стоит, по сравнению с новым московским транспортом. Даже не могу сказать, что это. Метро? Нет. Железная дорога? Тоже нет. Короче, гибрид какой-то. И, судя по эмблемам на входе, москвичи тоже не очень понимают, что это такое. Я о Московском центральном транспортном кольце (МЦК). Проще говоря, о кольцевой железной дороге.



Мокрица этих москвичей защекочи. Гибрид электрички будущего, самолета, метро и автобуса дальнего следования.







Я в Киеве тоже такую хочу. Тут тебе и скорость. И комфорт. И возможность поесть как в самолете. Даже места для этих самых велосипедов предусмотрены.







Правда, я малость в этом поезде прокололся. Потом целый прогон девчушки хихикали на соседних креслах. Короче, решил сойти в Лужниках. Поезд остановился. Я к двери. А она не открывается, мокрица её мама. И это в Москве! А люди входят-выходят в соседние двери. Короче, сделал морду лица, вроде и не хотел выходить, и поехал дальше.



Не поверите, это я на следующей остановке узнал, когда пристроился к группе выходящих, там, чтобы двери открылись, нужно на кнопку нажать! Изнутри, если выходить собрался. Снаружи, если входить. Не рассчитана Москва на простого украинца! Я же не участник игры "Что, где, когда". Не знаток. Во мне генетически заложено то, что в общественном транспорте двери открываются и закрываются вне зависимости от моего желания!



Короче, решил я обратно ехать на электричке. Оно спокойнее как-то. Привычнее. Ну не может РЖД сильно отличаться от Укрзализныцы. Ага. Разбежался. Может, оказывается.











Вначале билет. Я вот в Москве контролеров не видел. Нигде. Можно, наверное, и зайцем ездить, но я в силу некоторой врожденной опаски, стараюсь платить за все. Честнее и спокойнее получается. Короче говоря, выдал мне автомат билет. Сантиметров 15-20 длиной. Сунул его в другой автомат, на входе, и пошел на перрон.



И тут подходит... авиаэкспресс. В смысле, электричка из аэропорта Домодедово. Двухэтажная. А вместо эмблемы фирмы-производителя поезда звезда из пяти самолетов. Комфорт. Красота. Действительно, экспресс.



Я только после того, как в "нормальную" электричку сел, понял, что в Москве так психику авиапассажиров берегут. Самолет-то имеет салон с достаточно низким потолком. Вот и в этих экспрессах так сделано. Вроде бы уже и на земле, а ощущения самолета. Ну и наоборот. Улетаешь и пока едешь до аэропорта уже привык к тесноте салона. Подготовка, блин!











Интересно, прогулочные корабли тоже БДК копируют, или как? Жаль, не успел проверить, только со стороны посмотрел…











Но и на этом приключения не закончились. Вот что делает нормальный, законопослушный гражданин после того, как приехал на нужную станцию? Правильно. Гражданин выбрасывает мусор в урну. Мусор, в смысле использованный билет. Я хотел быть нормальным...







Даже руку занес над урной. Спасла меня врожденная глазастость. Что-то, судя по содержимому урны, нормальных среди москвичей не наблюдалось. Только курящие. Короче, не стал я выбрасывать билет. И правильно сделал! Этот враг рода человеческого и тараканьего, я про автомат на выходе, со станции без билета не выпускает! Надо опять сунуть ему в пасть билет, и он открывает турникет. Ну дурь какая-то, если так.



Что-то не получилось у меня сегодня рассказать вам о Москве. Впечатлений море, эмоций море. А места в записках лужа. Как вместить море в лужу? Как рассказать о городе так, чтобы всем стало понятно и интересно? Куда деть собственные эмоции?



Ну ничего. Вообще, мне понравилось. Конечно, повидав Белгород и Воронеж, понимаю, что ой как далеко от них Москва. Но вот писать о нашей действительности становится все более и более грустно. Особенно после таких ударов по психике, каким является Москва Майская Праздничная. Ну честно, тяжело осознавать.











thumb]https://topwar.ru/uploads/posts/2019-06/1559500352_img_7886.jpg[/thumb]















thumb]https://topwar.ru/uploads/posts/2019-06/1559500352_img_7886.jpg[/thumb]



Всё на сегодня. Предвидя комментарии некоторых наших читателей, пойду передам номер своего банковского счета в Кремль и в…, а черт знает, где Собянин сидит, короче, в правительство Москвы. За рекламу же, говорят, большие деньги платят. А деньги мне сегодня и правда нужны. Цены-то в Москве запредельные. Мы тут, можно сказать, за бесплатно живем.



Но скажу вам, получилось у меня почувствовать себя если не Мастером, то хотя бы Бегемотом. Да, порой тянуло что-то подпалить или еще как напроказничать. Из вековечной украинской вредности. Но — удержался.



А вообще, мне понравилось. Что в центре, что на окраинах. Есть что-то такое...























До скорой, я надеюсь, встречи. Да, и напоследок. Я понял, почему москвичи так празднуют День Победы. Для них каждый год наступает 9 мая 1945 года! Судя по тому, сколько строек я видел даже в центре города. Страну восстанавливать надо после тяжелой войны. Особенно, это уже по словам самих москвичей, сильно страдает тротуарная плитка в Москве. Ежегодно меняют. Да не по одному разу...



Всем удачи и только хороших дней. Пусть жизнь будет разнообразной и интересной. Пусть дети смеются. А родные будут всегда с вами. Будем жить! Приветствую вас, мои уважаемые друзья и "однополчане"! Сегодня, наверное, впервые за годы нашего общения, задумался над тем, как начать записки. С одной стороны, я понимаю, что для большинства читателей я адекватный "незалежный хохол", который понимает, в какую пучину страшной действительности мы сиганули со всего маху. Для другой части я жертва пропаганды украинского правительства. Есть и те, для кого я скрытый, умный враг, который пытается перевербовать вас на свою сторону.Может, для того, чтобы потрафить сторонникам "теории врага", следует начать, как в шпионских романах?"Ранним весенним праздничным утром из дверей Киевского вокзала столицы вышел импозантный молодящийся старик с добрым лицом. Как и большинство только что приехавших в Москву по каким-то своим делам пассажиров, он нес на плече спортивную сумку с нехитрыми пожитками и вертел головой направо и налево в поисках остановки общественного транспорта. И только острый взгляд из-под колючих бровей выдавал в нем жестокого и коварного врага..."Большинство из вас, уважаемые читатели, уже поняли, о чем будут записки сегодня. Да, "дыра во времени", в течение которой вы меня не видели и не читали, была вызвана именно тем, что я выполнил то, на что намекал совсем недавно в своих записках. Я участвовал в "Бессмертном полку" вместе с моим дедом 9 мая 2019 года! Мы впервые прошли по Москве в составе победителей! Я и дед! Со своими однополчанами прошли! И даже с наградами! Теми, из прошлой жизни. Из СССР...Впечатление, я вам скажу... За многие годы жизни я не испытывал такого подъема жизненных сил и такого куража. Помните слова одного из героев фильма "Белорусский вокзал"?«Понимаешь, я вдруг на минуту почувствовал себя как на фронте. Все ясно, вот враг, рядом свои, и наше дело правое».Лучше фронтовика Папанова не скажешь. Именно так! Наше дело правое! И рядом свои.О том, что нужно будет и вам рассказать о своем вояже, я вспомнил потом. На следующий день. Не был я уверен, что россиянам будет интересна Москва глазами украинца. Хотя, если честно, цели снять вашу столицу в каком-то ракурсе у меня не было вообще.Я просто ходил по известным и неизвестным мне местам и щелкал фотоаппаратом там, где хотел. Часто даже не интересуясь тем, что это такое, где я и с какими историческими событиями это связано. Думаю, москвичи узнают свой город и скажут, что и где.Начну с транспорта. Это первое, что меня ошеломило в Москве. Не поверите, но первый удар по нервам нанес автобус! Да, простой городской автобус. Причем увидел я его "живьем" не в центре, а у метро Царицыно. Знаете, такой промышленный район. Без помпы и туристических прибамбасов.Приседающие автобусы впечатлили. Так, чтобы я, любимый, не напрягался ногу поднимать вверх, а шагал прямо. Хорошо, не кланяются и дверцами реверанс не выделывают.Показательно и то, что в московский автобус просто так не войдешь. В смысле, если ты честный человек. Нужна специальная карта "Тройка". Я, правда, малость сглупил. Купил эту "Тройку" в варианте кредитки. А молодежь московская пользуется брелоками "Тройка". Прикольно.Убили и московские трамваи. Я не рискнул на них ездить. Знаю я этот рельсовый транспорт. Завезет к черту на кулички и выбирайся потом в цивилизацию. Но внешне не трамвай, а скоростной поезд. У нас в Борисполь хуже экспрессы ходят. И опять же низенькие-низенькие. Наверное, москвичи ноги высоко задирать разучились уже. Заразъелись.А вот на московском велосипеде я покатался. Да, реально, Москва — город велосипедистов и самокатчиков. Причем совсем не обязательно иметь собственный велосипед. На каждом углу стоят специальные стойки с велосипедами. Ну или почти на каждом.Самокаты это вообще московское. От совсем маленьких детей до стариков. И самокаты есть обычные. В смысле наполовину еду, а наполовину иду. А большинство из цивилизованных, московских, с электромотором. Опять же не знаю, как их называют. По виду самокат, а по сути мопед какой-то. И носится быстро так.Каршеринг, конечно, да, развит очень сильно. У нас с этим сильно слабее, только кары от Гетмана, то есть, Гетманкар. Но есть. Осваиваем.Но все это мелочи, на которые и внимания обращать не стоит, по сравнению с новым московским транспортом. Даже не могу сказать, что это. Метро? Нет. Железная дорога? Тоже нет. Короче, гибрид какой-то. И, судя по эмблемам на входе, москвичи тоже не очень понимают, что это такое. Я о Московском центральном транспортном кольце (МЦК). Проще говоря, о кольцевой железной дороге.Мокрица этих москвичей защекочи. Гибрид электрички будущего, самолета, метро и автобуса дальнего следования.Я в Киеве тоже такую хочу. Тут тебе и скорость. И комфорт. И возможность поесть как в самолете. Даже места для этих самых велосипедов предусмотрены.Правда, я малость в этом поезде прокололся. Потом целый прогон девчушки хихикали на соседних креслах. Короче, решил сойти в Лужниках. Поезд остановился. Я к двери. А она не открывается, мокрица её мама. И это в Москве! А люди входят-выходят в соседние двери. Короче, сделал морду лица, вроде и не хотел выходить, и поехал дальше.Не поверите, это я на следующей остановке узнал, когда пристроился к группе выходящих, там, чтобы двери открылись, нужно на кнопку нажать! Изнутри, если выходить собрался. Снаружи, если входить. Не рассчитана Москва на простого украинца! Я же не участник игры "Что, где, когда". Не знаток. Во мне генетически заложено то, что в общественном транспорте двери открываются и закрываются вне зависимости от моего желания!Короче, решил я обратно ехать на электричке. Оно спокойнее как-то. Привычнее. Ну не может РЖД сильно отличаться от Укрзализныцы. Ага. Разбежался. Может, оказывается.Вначале билет. Я вот в Москве контролеров не видел. Нигде. Можно, наверное, и зайцем ездить, но я в силу некоторой врожденной опаски, стараюсь платить за все. Честнее и спокойнее получается. Короче говоря, выдал мне автомат билет. Сантиметров 15-20 длиной. Сунул его в другой автомат, на входе, и пошел на перрон.И тут подходит... авиаэкспресс. В смысле, электричка из аэропорта Домодедово. Двухэтажная. А вместо эмблемы фирмы-производителя поезда звезда из пяти самолетов. Комфорт. Красота. Действительно, экспресс.Я только после того, как в "нормальную" электричку сел, понял, что в Москве так психику авиапассажиров берегут. Самолет-то имеет салон с достаточно низким потолком. Вот и в этих экспрессах так сделано. Вроде бы уже и на земле, а ощущения самолета. Ну и наоборот. Улетаешь и пока едешь до аэропорта уже привык к тесноте салона. Подготовка, блин!Интересно, прогулочные корабли тоже БДК копируют, или как? Жаль, не успел проверить, только со стороны посмотрел…Но и на этом приключения не закончились. Вот что делает нормальный, законопослушный гражданин после того, как приехал на нужную станцию? Правильно. Гражданин выбрасывает мусор в урну. Мусор, в смысле использованный билет. Я хотел быть нормальным...Даже руку занес над урной. Спасла меня врожденная глазастость. Что-то, судя по содержимому урны, нормальных среди москвичей не наблюдалось. Только курящие. Короче, не стал я выбрасывать билет. И правильно сделал! Этот враг рода человеческого и тараканьего, я про автомат на выходе, со станции без билета не выпускает! Надо опять сунуть ему в пасть билет, и он открывает турникет. Ну дурь какая-то, если так.Что-то не получилось у меня сегодня рассказать вам о Москве. Впечатлений море, эмоций море. А места в записках лужа. Как вместить море в лужу? Как рассказать о городе так, чтобы всем стало понятно и интересно? Куда деть собственные эмоции?Ну ничего. Вообще, мне понравилось. Конечно, повидав Белгород и Воронеж, понимаю, что ой как далеко от них Москва. Но вот писать о нашей действительности становится все более и более грустно. Особенно после таких ударов по психике, каким является Москва Майская Праздничная. Ну честно, тяжело осознавать.Всё на сегодня. Предвидя комментарии некоторых наших читателей, пойду передам номер своего банковского счета в Кремль и в…, а черт знает, где Собянин сидит, короче, в правительство Москвы. За рекламу же, говорят, большие деньги платят. А деньги мне сегодня и правда нужны. Цены-то в Москве запредельные. Мы тут, можно сказать, за бесплатно живем.Но скажу вам, получилось у меня почувствовать себя если не Мастером, то хотя бы Бегемотом. Да, порой тянуло что-то подпалить или еще как напроказничать. Из вековечной украинской вредности. Но — удержался.А вообще, мне понравилось. Что в центре, что на окраинах. Есть что-то такое...До скорой, я надеюсь, встречи. Да, и напоследок. Я понял, почему москвичи так празднуют День Победы. Для них каждый год наступает 9 мая 1945 года! Судя по тому, сколько строек я видел даже в центре города. Страну восстанавливать надо после тяжелой войны. Особенно, это уже по словам самих москвичей, сильно страдает тротуарная плитка в Москве. Ежегодно меняют. Да не по одному разу...Всем удачи и только хороших дней. Пусть жизнь будет разнообразной и интересной. Пусть дети смеются. А родные будут всегда с вами. Будем жить! Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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