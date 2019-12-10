Репортаж Колорадского Таракана. Все на Майдан! Все с Майдана! • 10 • Аналитика

Здравствуйте, мои обожаемые читающие и смотрящие! Пусть термин "смотрящий" и не очень здесь подходит, но ничего, он приезжает. В общем, объясню по ходу пьесы.



Решил прервать свое невынужденное молчание. Действительно, молчать меня никто не вынуждал, просто как-то и показать-рассказать особо-то и нечего. Вот реально чувствую себя пенсионером. Выйдешь к подъезду, сядешь на лавочку с такими же, как сам, а сказать-то и нечего. Взглядом спросишь у соседа типа: "Ну як воно?", а тот в ответ вздохнет так: "Эххх..." И сидим, получается, молчим за життю свою.





И новости какие-то все... Даже поехидничать не над чем. Сплошная труба. Газовая труба, ржавая и вонючая. И эту трубу пихают во все СМИ и на все каналы. Только и разговоров на тему что "Путин сказал... Газпром сказал... Нафтогаз выразился..." В общем, скукота.



Тем более что у нас тут свои игры, от трубы отвлекают.



А мы играем в прятки-догонялки.



У меня вот младшенький после окончания университета набрался... храбрости или горилки, не знаю точно, и решил кинуть родную армию и не служить. Учитывая, что этот охламон учился примерно как выполняла свои боевые задачи подводная лодка "Запорожье" в текущей войне с вами, то после получения диплома ему остался до непризывного возраста один год и один месяц.



В общем, хоть математику выучил настолько, что смог посчитать, год служить или год и месяц бегать... В общем, осваивает профессию свиновода теперь. В далеком-далеком селе, куда даже военкоматовские заезжают раз в год с перепоя на праздник какой-то великий. Не знаю, как насчет работы по диплому, нам скоро не до некоторых специальностей будет, а вот сало — это вековечная классика.



А вообще, у нас военкоматы стали работать грубее. В принципе, понятное дело, ибо когда некомплект медленно, но уверенно стремится к цифре 90%, тут с дьяволом договор подмахнешь, чтобы сохранить погоны и должность.



Короче, наши призывающие из военкоматов реально призвали на помощь слуг дьявола. То есть АТОшных. Теперь у нас во многих городах появились такие вот "Добровольные помощники военкоматов", которые ходят по городам и селам и ищут зрадников-уклонистов. И находят. И волокут в военкоматы.



А что ты сделаешь трем-четырем кабанам? Которые к тому же если не над законом, то точно в законе в натуре. И то временно, поскольку у нас в Раде об участниках АТО такие проектики лежат — волосы дыбом встают. Но об этом я отдельно расскажу как-нибудь.



Так что весело у нас. Зато с перспективой под Новый год в плане свининки и курей-гусей. Есть такая оптимистичная нотка в том, что у меня вырос-выкормился-выучился под хитином зрадник и уклонист.



Но вернемся к тому, о чем я заявил выше. О Майдане-2019.



Конечно, такое шоу упустить — себя не уважать. Тем более что подоплека всего этого безобразия была проста, как бутерброд с салом. Все эти "красные линии" для Зеленского — ну вы понимаете, что это не более чем работа тех обиженных, которые Терминаторы. В смысле, "Я вернусь".



Здесь есть интересные моменты, что "вдруг внезапно" нарисовался альянс Тимошенко и Порошенко. Вот уж как есть два паука в банке, но ничего уже не поделать. Петро свет Лексеич, как вы уже знаете, позиций не сдал и терминаторствует. Типа, "Я вернусь" и все такое.





Насчет "Я вернусь" — вот тут у народа сомнение есть, поскольку наш алкаш дембель свой ознаменовал глобальным кидаловом всех, кто горбатился на него на выборах. Я тут с народом пообщался, кидали почти везде, где "не его" регион был. Харьков, Чернигов, Хмельницкий, Тернополь, Запорожье — везде народу массово показали фигу. И это сыграло свою не последнюю роль на организации Майдана-2019.



С Юлей все понятно. Она готова тоже с кем угодно коалицироваться (ух и слово-то, не выговоришь), лишь бы... Да даже не вернуть свое, ну кто ей сеть "Эко-маркет" вернет, все, продано, и шахты в Луганской и Донецкой областях тоже аукнулись. Хотя бы минимизировать и хоть как-то восполнить потери.



Поэтому наша змейка вполне нормально решила спеть дуэтом с бывшим Гидрантом. А почему нет? Только так теперь и можно, ибо кому-кому, а Тимошенко второй раз на нары ну никак, ибо рецидив уже будет.



Ну и вот пошли-побежали гонцы по городам и деревням, чтобы народец на Майдан скликать. А народ продуманный стал, и Петиным эмиссарам отвечает, что ничто так не укрепляет веру в человека, как внесенный аванс или предоплата. Скажете, не по правилам? А как насчет того, чтобы за выборы отдать?



Будете смеяться, но в автобусы, которые ехали на митинг в Киеве, люди входили уже с кровно заработанными деньгами.



Естественно, я тоже не мог пропустить такое дело и поучаствовал в мероприятии. Со стороны Тимошенко, понятное дело. Так что побывал я на месте, потусил, как говорится, от души, "Пузатую хату" посетил, кавы напился, дай бог здоровья Юлии Володимировне...



Итак, Майдан-2019.

















Как видите, все чинно, мирно и спокойно.





Это вот новое появилось на стенах, много таких вопросов господину Луценко. Его хоть и убрали в августе из кресла генерального прокурора, но вопросы остались. В том числе и по Гандзюк. Если кто не знает, она была депутатом и общественным активистом в Херсонской области и умерла от того, что ее облили кислотой то ли один, то ли два бывших участника АТО.



Ну а потом, по мановению палочки дирижера, народ начал собираться.















В общем, понавезли. На Майдан прямо скажу, не тянуло, а на майданчик — вполне себе.





Я вам уже показывал постаменты в честь Небесной сотни, вот вам еще новыны. Те, кто историю просто знает на уровне советской школы, почерпнет для себя много интересного. Особенно украинский броненосный флот, обратите внимание. Я часто читаю ваших авторов именно в части кораблей, вот у меня вопрос: почему Андрей и Олег ни разу не написали ни про один броненосец Украины? Ну как-то даже не по-соседски…





























Ну и вот главное, так сказать. Петро да Юлия грозили Зеленскому Майданом, демонстрацией нашей Сплоченности да Единения... Вот вам что было сейчас, а вот что стоит внизу, в качестве повествования о делах тех дней, когда был тот Майдан. Почувствуйте, как говорится, разницу...













Скажу вам так: майданчик удался. Это еще не Майдан, но уже и не позорище у администрации президента, о котором я вам тоже рассказывал.



Самое забавное, что, как только с трибуны начали уходить организаторы, народ не просто рванул с площади, а как будто в конце Грушевского наливали бесплатно! Ну это реально надо было видеть!







И все. Никаких тысяч на площади, никаких сотен. Да, там начали устанавливать палатки, но это, как я думаю, те, кому просто больше заплатили. Остальных как ветром сдуло.



Вот знаете, уважаемые мною соседи, я уже успел ознакомиться о том, как у вас все это видели.



Правильно, смехота. Нет, у нас хотя бы не такая смехота, как у других соседей, в Беларуси. Там не знаю, где насчитали 500 человек, было от силы 50. Не знаю, правда, где у нас насчитали 10 000, но сами смотрите, пара-тройка тысяч точно была.



Так-то — силища... А в общем, вот теперь могу смело сказать: не придавайте этому значения. Фигня все это, майдана больше на Украине не будет. И в Украине тоже. По крайней мере, пока снова не придется власть менять. Но до этого будет красная черта для Зе, синяя, зеленая, оранжевая...



Ладно, оранжевая уже была. И синяя тоже. Точнее, синий был. Аватар Петро.



Но давайте пока плюнем на это дело и просто будем готовить себя к встрече красивого и ожидаемого Нового года. Благо осталось всего ничего. Ведь не зря что у вас. что у нас говорят: как Новый год встретишь, так и проживешь его.



Так что я тоже в терминатора сыграю, и через недельку вернусь. С фермерской данью в рамках операции "С Новым годом!" Вот тогда за горилкой с салом и поговорим о том, каким был уходящий 2019-й год для нас с точки рассмотрения от вас.



Засим прощаюсь, до новых встреч! Будем жить! Здравствуйте, мои обожаемые читающие и смотрящие! Пусть термин "смотрящий" и не очень здесь подходит, но ничего, он приезжает. В общем, объясню по ходу пьесы.Решил прервать свое невынужденное молчание. Действительно, молчать меня никто не вынуждал, просто как-то и показать-рассказать особо-то и нечего. Вот реально чувствую себя пенсионером. Выйдешь к подъезду, сядешь на лавочку с такими же, как сам, а сказать-то и нечего. Взглядом спросишь у соседа типа: "Ну як воно?", а тот в ответ вздохнет так: "Эххх..." И сидим, получается, молчим за життю свою.И новости какие-то все... Даже поехидничать не над чем. Сплошная труба. Газовая труба, ржавая и вонючая. И эту трубу пихают во все СМИ и на все каналы. Только и разговоров на тему что "Путин сказал... Газпром сказал... Нафтогаз выразился..." В общем, скукота.Тем более что у нас тут свои игры, от трубы отвлекают.А мы играем в прятки-догонялки.У меня вот младшенький после окончания университета набрался... храбрости или горилки, не знаю точно, и решил кинуть родную армию и не служить. Учитывая, что этот охламон учился примерно как выполняла свои боевые задачи подводная лодка "Запорожье" в текущей войне с вами, то после получения диплома ему остался до непризывного возраста один год и один месяц.В общем, хоть математику выучил настолько, что смог посчитать, год служить или год и месяц бегать... В общем, осваивает профессию свиновода теперь. В далеком-далеком селе, куда даже военкоматовские заезжают раз в год с перепоя на праздник какой-то великий. Не знаю, как насчет работы по диплому, нам скоро не до некоторых специальностей будет, а вот сало — это вековечная классика.А вообще, у нас военкоматы стали работать грубее. В принципе, понятное дело, ибо когда некомплект медленно, но уверенно стремится к цифре 90%, тут с дьяволом договор подмахнешь, чтобы сохранить погоны и должность.Короче, наши призывающие из военкоматов реально призвали на помощь слуг дьявола. То есть АТОшных. Теперь у нас во многих городах появились такие вот "Добровольные помощники военкоматов", которые ходят по городам и селам и ищут зрадников-уклонистов. И находят. И волокут в военкоматы.А что ты сделаешь трем-четырем кабанам? Которые к тому же если не над законом, то точно в законе в натуре. И то временно, поскольку у нас в Раде об участниках АТО такие проектики лежат — волосы дыбом встают. Но об этом я отдельно расскажу как-нибудь.Так что весело у нас. Зато с перспективой под Новый год в плане свининки и курей-гусей. Есть такая оптимистичная нотка в том, что у меня вырос-выкормился-выучился под хитином зрадник и уклонист.Но вернемся к тому, о чем я заявил выше. О Майдане-2019.Конечно, такое шоу упустить — себя не уважать. Тем более что подоплека всего этого безобразия была проста, как бутерброд с салом. Все эти "красные линии" для Зеленского — ну вы понимаете, что это не более чем работа тех обиженных, которые Терминаторы. В смысле, "Я вернусь".Здесь есть интересные моменты, что "вдруг внезапно" нарисовался альянс Тимошенко и Порошенко. Вот уж как есть два паука в банке, но ничего уже не поделать. Петро свет Лексеич, как вы уже знаете, позиций не сдал и терминаторствует. Типа, "Я вернусь" и все такое.Насчет "Я вернусь" — вот тут у народа сомнение есть, поскольку наш алкаш дембель свой ознаменовал глобальным кидаловом всех, кто горбатился на него на выборах. Я тут с народом пообщался, кидали почти везде, где "не его" регион был. Харьков, Чернигов, Хмельницкий, Тернополь, Запорожье — везде народу массово показали фигу. И это сыграло свою не последнюю роль на организации Майдана-2019.С Юлей все понятно. Она готова тоже с кем угодно коалицироваться (ух и слово-то, не выговоришь), лишь бы... Да даже не вернуть свое, ну кто ей сеть "Эко-маркет" вернет, все, продано, и шахты в Луганской и Донецкой областях тоже аукнулись. Хотя бы минимизировать и хоть как-то восполнить потери.Поэтому наша змейка вполне нормально решила спеть дуэтом с бывшим Гидрантом. А почему нет? Только так теперь и можно, ибо кому-кому, а Тимошенко второй раз на нары ну никак, ибо рецидив уже будет.Ну и вот пошли-побежали гонцы по городам и деревням, чтобы народец на Майдан скликать. А народ продуманный стал, и Петиным эмиссарам отвечает, что ничто так не укрепляет веру в человека, как внесенный аванс или предоплата. Скажете, не по правилам? А как насчет того, чтобы за выборы отдать?Будете смеяться, но в автобусы, которые ехали на митинг в Киеве, люди входили уже с кровно заработанными деньгами.Естественно, я тоже не мог пропустить такое дело и поучаствовал в мероприятии. Со стороны Тимошенко, понятное дело. Так что побывал я на месте, потусил, как говорится, от души, "Пузатую хату" посетил, кавы напился, дай бог здоровья Юлии Володимировне...Итак, Майдан-2019.Как видите, все чинно, мирно и спокойно.Это вот новое появилось на стенах, много таких вопросов господину Луценко. Его хоть и убрали в августе из кресла генерального прокурора, но вопросы остались. В том числе и по Гандзюк. Если кто не знает, она была депутатом и общественным активистом в Херсонской области и умерла от того, что ее облили кислотой то ли один, то ли два бывших участника АТО.Ну а потом, по мановению палочки дирижера, народ начал собираться.В общем, понавезли. На Майдан прямо скажу, не тянуло, а на майданчик — вполне себе.Я вам уже показывал постаменты в честь Небесной сотни, вот вам еще новыны. Те, кто историю просто знает на уровне советской школы, почерпнет для себя много интересного. Особенно украинский броненосный флот, обратите внимание. Я часто читаю ваших авторов именно в части кораблей, вот у меня вопрос: почему Андрей и Олег ни разу не написали ни про один броненосец Украины? Ну как-то даже не по-соседски…Ну и вот главное, так сказать. Петро да Юлия грозили Зеленскому Майданом, демонстрацией нашей Сплоченности да Единения... Вот вам что было сейчас, а вот что стоит внизу, в качестве повествования о делах тех дней, когда был тот Майдан. Почувствуйте, как говорится, разницу...Скажу вам так: майданчик удался. Это еще не Майдан, но уже и не позорище у администрации президента, о котором я вам тоже рассказывал.Самое забавное, что, как только с трибуны начали уходить организаторы, народ не просто рванул с площади, а как будто в конце Грушевского наливали бесплатно! Ну это реально надо было видеть!И все. Никаких тысяч на площади, никаких сотен. Да, там начали устанавливать палатки, но это, как я думаю, те, кому просто больше заплатили. Остальных как ветром сдуло.Вот знаете, уважаемые мною соседи, я уже успел ознакомиться о том, как у вас все это видели.Правильно, смехота. Нет, у нас хотя бы не такая смехота, как у других соседей, в Беларуси. Там не знаю, где насчитали 500 человек, было от силы 50. Не знаю, правда, где у нас насчитали 10 000, но сами смотрите, пара-тройка тысяч точно была.Так-то — силища... А в общем, вот теперь могу смело сказать: не придавайте этому значения. Фигня все это, майдана больше на Украине не будет. И в Украине тоже. По крайней мере, пока снова не придется власть менять. Но до этого будет красная черта для Зе, синяя, зеленая, оранжевая...Ладно, оранжевая уже была. И синяя тоже. Точнее, синий был. Аватар Петро.Но давайте пока плюнем на это дело и просто будем готовить себя к встрече красивого и ожидаемого Нового года. Благо осталось всего ничего. Ведь не зря что у вас. что у нас говорят: как Новый год встретишь, так и проживешь его.Так что я тоже в терминатора сыграю, и через недельку вернусь. С фермерской данью в рамках операции "С Новым годом!" Вот тогда за горилкой с салом и поговорим о том, каким был уходящий 2019-й год для нас с точки рассмотрения от вас.Засим прощаюсь, до новых встреч! Будем жить! Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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