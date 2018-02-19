Репортаж Колорадского Таракана. Масленичный майдан не удался! • 326 • Аналитика



Привет участникам празднования Масленицы от участника празднования ещё и годовщины майдана! Здравствуйте, мои уважаемые друзья и прочие читатели! Честно скажу, записки, которые вы сейчас читаете, написаны на коленке. Благо коленок этих у меня хватает. И написаны они по свежим следам, в том числе и на моем хитине. Но все по порядку.



Записки о недавних событиях были уже написаны. Стол накрыт. Гости собрались. Красота. Празднуй от пуза. Ну, и отпраздновали, конечно. Кто хорошо работает, тот и отдыхает хорошо. Диалектика. Только вот на сытый желудок организм требует приключений. Короче говоря, пошли мы, пока дамы посуду моют, прогуляться по Киеву. Душу развлечь, променад, опять же.





Как там у вас говорят, кошка скребет на свой хребет? А таракан всегда встретит свой тапок. Главное — успеть увернуться. Да и людей помянуть надо, которые собственной жизни на майдане лишились. Не все там были отмороженные. Были и просто те, кто хотел убрать конкретного вора.



Утро. Полдесятого. Мы, если честно, даже песню хотели заспивать. Благо глазастые. Автобусы-то на улицах интересные стоят. Прямо сказать, полицейские автобусы. И сидят внутри ребята совсем не с веселыми лицами. И тишина... Главное — это центр Киева.



Мы в парк Шевченко. А там народу... Тысяч пять, наверное, собралось. Но люди все серьезные. Мальчишек с масками на мордах не видно. Наоборот, солидные дядьки и тетки, взрослые, пенсионного и предпенсионного возраста. Чинно беседуют между собой. Матерят Порошенко. Ну прямо идиллия. Если бы не Семенченко, раненый, мокрицу ему в рану, в задницу и ударенный в голову, то можно было бы сказать, что компания приличная.







Что-то около 12 часов началось странное брожение в рядах. Кстати, пока тусили там, внутри, узнал, что в большинстве своем собрались сторонники Саакашвили. "Движение новых сил". А волноваться народ начал в связи с сообщениями о закрытии почти всех станций метро в центре. Заминировали киевское метро. Наврали, как оказалось. Но станции не открыли. На всякий такой случай.



После полудня прибежал Вышиванок. "Ну их, пенсионеров этих. Пошли на Михайловскую. Там встреча ветеранов Дебальцевского плацдарма идет. Мужики в «пятнашке» тусуются. Скоро морды будут бить друг другу". Хы, оно нам надо? Морды они будут бить, а страдать будем мы. Знаем уже.







Пока Вышиванка в чувство приводили, сверху как рявкнет кто-то. В смысле, в мегафон. Присмотрелся я. Ба, знакомые все лица. Михо выкинули, а Давида Сакварелидзе забыли. Он и начал строить колонну. Громко так. На грузинско-украинско-русском... Куда там суржику.



Вот чем отличаются молодые свидомые от старых, так это выучкой. Молодым только крикни, они уже в строю. Как волчата в "Маугли". А этих распихивали в колонну полчаса. А самые рьяные борцы против режима раскрашивали губы Порошенко и Луценко губной помадой. Честно, сам видел. Взрослые люди называются...







Без минут через 40 двинулись. А мы впереди. Я в кармане депутата Соболева, а Вышиванок к Семенченко забрался. Так что мы с Вышиванком вели колонну, можно сказать. Гордо так сидим в карманах и идем (или едем?) по Владимирской. Ведем народ на битву с тиранией!



Тю, Михайловская площадь. Сцена стоит. Знакомая такая по прежним посещениям. Я ребят спросил. Оказалось, что сцену для всех митингов одна и та же фирма монтирует. Никакой политики, чистый бизнес. Глянул на часы. Всё по-военному. Тринадцать часов.



Почему США прессуют Россию



Посмотрел на хвост. Не собственный конечно, а ведомой мной колонны. Ничего так народу. Метров на 100 колонна растянулась. Мне некоторые о 10 000 человек говорят. Ерунда, как лидер народа заявляю, было тысяч 5. А может и меньше. Но не десять – точно.



Ну, думаю, пора начинать. Полвторого уже. Вылез к Соболеву на плечо и запел вместе со всеми. "Щёневмерлу". Это в честь небесной сотни. Я-то, первоначально, именно по этому поводу пришел. Народ меня поддержал. Ну и этих, депутатов, тоже.



Ору гимну, а сам по сторонам поглядываю. Люди-то идут. Со стороны Вокзальной идут. По Олимпийской идут. Ведь наберется к концу митинга 10 тысяч. Только вот где их разместить?







А дальше не интересно мне стало. Без десяти два начали зачитывать очередное заявление. От имени "Батькивщины", "Самопомощи", "Свободы", РНС и прочих михомайдановцев читал депутат Виктор Чумак. Обычная ерунда. Примерно так — "Порошенко стал на путь подмены законов произволом".







Да, чуть не забыл. Была и хохма. Депутат Деревянко призвал нас перезагрузить власть. Я помню, как американцы перезагружали отношения с вами. Чем закончилось? Кнопкой с надписью "Перегрузка". Кстати, кнопка прекрасно и сейчас работает.



А в это время полиция, что стояла на михомайдане, украла собственные щиты, которые майдановцы украли у полиции два месяца назад. С трибуны призвали бежать туда и возвратить щиты в зад. Только дураков нема. Украинец украинца понимает. Что в руки попало, то пропало. Полиция уже щиты сховала так, что даже сама не найдет.



Рады бы повоевать, но Россия не позволит



В четырнадцать десять на экране появился... Саакашвили! Пылкая речь... на русском языке. На мове Михо хреново разговаривает. О чем говорил? Да ни о чем. Смысл речи в одной фразе: "Ни с Порошенко, ни с Аваковым, ни с Яценюком, ни с Гройсманом мы рядом стоять не будем".



Конечно не будем. Они что, дураки, на морозе стоять?



В полтретьего нам зачитали резолюцию. Ерунда полная. Даешь досрочные выборы президента. Митинг закончен. Занавес. В смысле, все по домам греться.







Да, чуть не забыл ещё об одной детали. Со щитами. Закрепитесь на стульях и креслах. В три часа дня Семенченко уже требовал от полиции вернуть народу "народно-украденные" щиты! Опять не придумал ничего, сам слышал.



Короче, бред какой-то это был. Майдан очень старых ветеранов майдана. Даже полиция смеялась. Снежками друг в друга кидались. И смех, и грех. Как там у американцев — это Украина детка!



Были, кстати, и те, кто против тех, кто против тех. Короче, кто за другую сторону импичмента.





Кстати, обычный народ, который без политических фанаберий, просто пришел и помянул своих. Кто друзей, кто знакомых, кто соратников по сотне. Можно к этому по-разному относиться, но... Человеческое начало все же должно побеждать. Я так вот считаю.















И да, это вот все как-то вне графика случилось. Действительно, о вещах серьезных (и не очень) как всегда мы еще поговорим. Так что — до очень скорой встречи! Привет участникам празднования Масленицы от участника празднования ещё и годовщины майдана! Здравствуйте, мои уважаемые друзья и прочие читатели! Честно скажу, записки, которые вы сейчас читаете, написаны на коленке. Благо коленок этих у меня хватает. И написаны они по свежим следам, в том числе и на моем хитине. Но все по порядку.Записки о недавних событиях были уже написаны. Стол накрыт. Гости собрались. Красота. Празднуй от пуза. Ну, и отпраздновали, конечно. Кто хорошо работает, тот и отдыхает хорошо. Диалектика. Только вот на сытый желудок организм требует приключений. Короче говоря, пошли мы, пока дамы посуду моют, прогуляться по Киеву. Душу развлечь, променад, опять же.Как там у вас говорят, кошка скребет на свой хребет? А таракан всегда встретит свой тапок. Главное — успеть увернуться. Да и людей помянуть надо, которые собственной жизни на майдане лишились. Не все там были отмороженные. Были и просто те, кто хотел убрать конкретного вора.Утро. Полдесятого. Мы, если честно, даже песню хотели заспивать. Благо глазастые. Автобусы-то на улицах интересные стоят. Прямо сказать, полицейские автобусы. И сидят внутри ребята совсем не с веселыми лицами. И тишина... Главное — это центр Киева.Мы в парк Шевченко. А там народу... Тысяч пять, наверное, собралось. Но люди все серьезные. Мальчишек с масками на мордах не видно. Наоборот, солидные дядьки и тетки, взрослые, пенсионного и предпенсионного возраста. Чинно беседуют между собой. Матерят Порошенко. Ну прямо идиллия. Если бы не Семенченко, раненый, мокрицу ему в рану, в задницу и ударенный в голову, то можно было бы сказать, что компания приличная.Что-то около 12 часов началось странное брожение в рядах. Кстати, пока тусили там, внутри, узнал, что в большинстве своем собрались сторонники Саакашвили. "Движение новых сил". А волноваться народ начал в связи с сообщениями о закрытии почти всех станций метро в центре. Заминировали киевское метро. Наврали, как оказалось. Но станции не открыли. На всякий такой случай.После полудня прибежал Вышиванок. "Ну их, пенсионеров этих. Пошли на Михайловскую. Там встреча ветеранов Дебальцевского плацдарма идет. Мужики в «пятнашке» тусуются. Скоро морды будут бить друг другу". Хы, оно нам надо? Морды они будут бить, а страдать будем мы. Знаем уже.Пока Вышиванка в чувство приводили, сверху как рявкнет кто-то. В смысле, в мегафон. Присмотрелся я. Ба, знакомые все лица. Михо выкинули, а Давида Сакварелидзе забыли. Он и начал строить колонну. Громко так. На грузинско-украинско-русском... Куда там суржику.Вот чем отличаются молодые свидомые от старых, так это выучкой. Молодым только крикни, они уже в строю. Как волчата в "Маугли". А этих распихивали в колонну полчаса. А самые рьяные борцы против режима раскрашивали губы Порошенко и Луценко губной помадой. Честно, сам видел. Взрослые люди называются...Без минут через 40 двинулись. А мы впереди. Я в кармане депутата Соболева, а Вышиванок к Семенченко забрался. Так что мы с Вышиванком вели колонну, можно сказать. Гордо так сидим в карманах и идем (или едем?) по Владимирской. Ведем народ на битву с тиранией!Тю, Михайловская площадь. Сцена стоит. Знакомая такая по прежним посещениям. Я ребят спросил. Оказалось, что сцену для всех митингов одна и та же фирма монтирует. Никакой политики, чистый бизнес. Глянул на часы. Всё по-военному. Тринадцать часов.Посмотрел на хвост. Не собственный конечно, а ведомой мной колонны. Ничего так народу. Метров на 100 колонна растянулась. Мне некоторые о 10 000 человек говорят. Ерунда, как лидер народа заявляю, было тысяч 5. А может и меньше. Но не десять – точно.Ну, думаю, пора начинать. Полвторого уже. Вылез к Соболеву на плечо и запел вместе со всеми. "Щёневмерлу". Это в честь небесной сотни. Я-то, первоначально, именно по этому поводу пришел. Народ меня поддержал. Ну и этих, депутатов, тоже.Ору гимну, а сам по сторонам поглядываю. Люди-то идут. Со стороны Вокзальной идут. По Олимпийской идут. Ведь наберется к концу митинга 10 тысяч. Только вот где их разместить?А дальше не интересно мне стало. Без десяти два начали зачитывать очередное заявление. От имени "Батькивщины", "Самопомощи", "Свободы", РНС и прочих михомайдановцев читал депутат Виктор Чумак. Обычная ерунда. Примерно так — "Порошенко стал на путь подмены законов произволом".Да, чуть не забыл. Была и хохма. Депутат Деревянко призвал нас перезагрузить власть. Я помню, как американцы перезагружали отношения с вами. Чем закончилось? Кнопкой с надписью "Перегрузка". Кстати, кнопка прекрасно и сейчас работает.А в это время полиция, что стояла на михомайдане, украла собственные щиты, которые майдановцы украли у полиции два месяца назад. С трибуны призвали бежать туда и возвратить щиты в зад. Только дураков нема. Украинец украинца понимает. Что в руки попало, то пропало. Полиция уже щиты сховала так, что даже сама не найдет.В четырнадцать десять на экране появился... Саакашвили! Пылкая речь... на русском языке. На мове Михо хреново разговаривает. О чем говорил? Да ни о чем. Смысл речи в одной фразе: "Ни с Порошенко, ни с Аваковым, ни с Яценюком, ни с Гройсманом мы рядом стоять не будем".Конечно не будем. Они что, дураки, на морозе стоять?В полтретьего нам зачитали резолюцию. Ерунда полная. Даешь досрочные выборы президента. Митинг закончен. Занавес. В смысле, все по домам греться.Да, чуть не забыл ещё об одной детали. Со щитами. Закрепитесь на стульях и креслах. В три часа дня Семенченко уже требовал от полиции вернуть народу "народно-украденные" щиты! Опять не придумал ничего, сам слышал.Короче, бред какой-то это был. Майдан очень старых ветеранов майдана. Даже полиция смеялась. Снежками друг в друга кидались. И смех, и грех. Как там у американцев — это Украина детка!Были, кстати, и те, кто против тех, кто против тех. Короче, кто за другую сторону импичмента.Кстати, обычный народ, который без политических фанаберий, просто пришел и помянул своих. Кто друзей, кто знакомых, кто соратников по сотне. Можно к этому по-разному относиться, но... Человеческое начало все же должно побеждать. Я так вот считаю.И да, это вот все как-то вне графика случилось. Действительно, о вещах серьезных (и не очень) как всегда мы еще поговорим. Так что — до очень скорой встречи! Автор: Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 326 Источник Похожие новости Америкосово: 10 лет Почему США прессуют Россию Вирус-вымогатель из ГРУ? Американцы, британцы и австралийцы обнаружили русских «демонов»

НАТО, не не могут Рады бы повоевать, но Россия не позволит Доллары, обращённые в оружие. Американские деньги против России Новости партнеров Loading...