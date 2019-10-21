Репортаж Колорадского Таракана. День «Де», или Украденный Бессмертный полк • 67 • Аналитика









Может быть, кто-то решит, что я, как источник, не очень так. Не вопрос, это вообще дело вкуса, а о вкусах у нас спорят. До хрипоты и мордобоя. Но виртуальные морды мы сегодня бить не станем, хотя их будет предостаточно.



Именно сейчас я вам от души покажу и расскажу о том, что происходило у нас на прошедшей неделе.



Вообще, праздник типа «Нескафе» — это сложно. А у нас именно три в одном и вышло. День украинского козачества, день защитника Отечества и чего-то там в плане церковного. С церковью сложно, точнее, со всеми нашими церквями. Так что это дело даже трогать не стану.



Так что будем говорить. Даже не о том, что кто праздновал. Это вы и сами видели, мне тут наприсылали (забавно так) наших видео с празднества, но от вас. Спасибо, конечно, хорошо, что вы смотрите и пытаетесь анализировать.



Но для полноценного анализа надо вам немножко подкинуть информации. И я это, естественно (а кто еще, коме меня?), вам расскажу.



Видео, на которых толпы под разными флагами, – это да. Это полезно. Файеры, лозунги, крики в матюгальники и все прочие атрибуты праздника в Украине.



Но я вам скажу одну вещь по секрету. Как сказал бессмертный Козьма Прутков: «Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим». Вот и вы особо не верьте. Лучше «посмотрите в глаза чудовищ», как советовали ваши же Лазарчук и Успенский.



Что-то сегодня ссылок и цитат… Но, видимо, так сегодня карты легли.



В общем, просто смотрите. А я буду пояснять.



Итак, праздник. Что нужно для него? Правильно, толпа. Без толпы никакой праздник не праздник, сами понимаете.







Если надо собрать толпу, то лучше всего задействовать админресурс, сами понимаете. То есть припахать советы ветеранов, армейцев, школы, училища, институты ну и так далее, уверен, у вас все то же самое. Бюджетники на первой линии, а дальше кто как.





Вот, положим, в КНУ, Київськом національном університете імені Тараса Шевченка, подошли так: собрали старост и выдали: обеспечить явку лич... студентов согласно спискам. Причем отмечать не только прибытие, но и убытие. Чтобы не вышло так, пришел, отметился и тут же в вареничную сбежал. Это вам не Россия с дутыми митингами, это серьезный подход называется!



















Ну а лица не очень радостные у молодежи — так это от понимания серьезности момента. Вот как у этой... присягающей на верность Корпусу.







Понятно, что даже молодежь обязана проникнуться. А иначе зачем нам такая молодежь?



Но идем дальше. Дальше в любом празднике должно быть место для клоунов. Народу нужны здоровые эмоции, потому обязательно должны быть клоуны. Яркие, веселые, красочные.







Ну разве не козак? Настоящий!



















А это вот не совсем клоун. Это один из последних УПАшных радетелей за свободу и незалежность в те годы. Без комментариев совершенно.



Ну и напоследок. Узнаете?











Да, из нафталина достали Адрейку Билецкого, "Белого вождя" нашего. И вот тут он интересную штуку отмочил. Рассказывал, как он сотоварищи игнорировал приказ президента об отводе войск. Хвастался, короче.



Дальше надо бы нагнать всяких профсоюзов, обществ и прочих для массовости и красочности.























Вы поняли, да?



А дальше надо чем-то народец завести. Этакими лозунгами, чтобы за душу взяло и потрясло.















































Ну, я вам признаюсь, в конкурсе на самого-самого победил этот... который с немецким пулеметчиком таскался. А вот насчет лозунгов... Знаете, так случается, когда с лозунгами приходят те, кто как бы это сказать... не по теме, вот! Все тут против Плана Путина, оккупации, капитуляции, и вдруг нате вам в борщ!







Приходят какие-то там фермеры из профсоюза земледельцев и начинают про продажу земли иностранцам... Ну елки-палки, ну причем тут борщ, когда такие дела на кухне???







Непонимающие эти фермеры и аграрии...



Ну и главное в Дне защитника, это, конечно, наши славные защитники. Как без них?



























Без защитников никак. Но в этом году наши защитники уделали всех, в том числе и вас, россияне. Ибо устроили свое шествие, до боли напоминающее ваш бессмертный полк. Но в исполнении наших это было так... на роту тянуло.























Вот так надо дела делать!



Что же касается обычных обывателей-громадян, то вот вам так сказать, портреты с улицы. Посмотрите и оцените, сколько радости на лицах в массе, как все счастливы идти в общей колонне, как светло на сердце у каждого в этот день.



Да, я старался быть объективным вместе с объективом.















































































































Увидели, да? Надеюсь, что так и есть.



На самом деле я просто хотел вам показать, что даже у нас все как в том полуанекдоте на тему того, что "все не так однозначно". Да, понятно, что шествия были. А куда без них, если есть указание свыше насчет того, чтобы обеспечить и проконтролировать?



Понятно, что, по мнению многих, в России мы должны были бы не ходить никуда, но... Если бы в России за пенсионную вашу реформу позвали бы всех бюджетных и госслужащих, на кого можно надавить мотивированно, уверен, у вас было бы все то же самое. По крайней мере, подход у нас пока все еще один и тот же. Почти.



Наверное, я доставил вам удовольствие лицезрением нашего празднества. Смотрите и думайте. Не хотел бы, чтобы на кого-то из запечатленных на этих фотографиях вы потом смотрели бы через прицел.



Но это покажет нам время. Все может быть... Здравствовать долго и вопреки желаю вам, пришедшие окунуться в источник правды и беспристрастности, проистекающий с территории Украины.Может быть, кто-то решит, что я, как источник, не очень так. Не вопрос, это вообще дело вкуса, а о вкусах у нас спорят. До хрипоты и мордобоя. Но виртуальные морды мы сегодня бить не станем, хотя их будет предостаточно.Именно сейчас я вам от души покажу и расскажу о том, что происходило у нас на прошедшей неделе.Вообще, праздник типа «Нескафе» — это сложно. А у нас именно три в одном и вышло. День украинского козачества, день защитника Отечества и чего-то там в плане церковного. С церковью сложно, точнее, со всеми нашими церквями. Так что это дело даже трогать не стану.Так что будем говорить. Даже не о том, что кто праздновал. Это вы и сами видели, мне тут наприсылали (забавно так) наших видео с празднества, но от вас. Спасибо, конечно, хорошо, что вы смотрите и пытаетесь анализировать.Но для полноценного анализа надо вам немножко подкинуть информации. И я это, естественно (а кто еще, коме меня?), вам расскажу.Видео, на которых толпы под разными флагами, – это да. Это полезно. Файеры, лозунги, крики в матюгальники и все прочие атрибуты праздника в Украине.Но я вам скажу одну вещь по секрету. Как сказал бессмертный Козьма Прутков: «Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим». Вот и вы особо не верьте. Лучше «посмотрите в глаза чудовищ», как советовали ваши же Лазарчук и Успенский.Что-то сегодня ссылок и цитат… Но, видимо, так сегодня карты легли.В общем, просто смотрите. А я буду пояснять.Итак, праздник. Что нужно для него? Правильно, толпа. Без толпы никакой праздник не праздник, сами понимаете.Если надо собрать толпу, то лучше всего задействовать админресурс, сами понимаете. То есть припахать советы ветеранов, армейцев, школы, училища, институты ну и так далее, уверен, у вас все то же самое. Бюджетники на первой линии, а дальше кто как.Вот, положим, в КНУ, Київськом національном університете імені Тараса Шевченка, подошли так: собрали старост и выдали: обеспечить явку лич... студентов согласно спискам. Причем отмечать не только прибытие, но и убытие. Чтобы не вышло так, пришел, отметился и тут же в вареничную сбежал. Это вам не Россия с дутыми митингами, это серьезный подход называется!Ну а лица не очень радостные у молодежи — так это от понимания серьезности момента. Вот как у этой... присягающей на верность Корпусу.Понятно, что даже молодежь обязана проникнуться. А иначе зачем нам такая молодежь?Но идем дальше. Дальше в любом празднике должно быть место для клоунов. Народу нужны здоровые эмоции, потому обязательно должны быть клоуны. Яркие, веселые, красочные.Ну разве не козак? Настоящий!А это вот не совсем клоун. Это один из последних УПАшных радетелей за свободу и незалежность в те годы. Без комментариев совершенно.Ну и напоследок. Узнаете?Да, из нафталина достали Адрейку Билецкого, "Белого вождя" нашего. И вот тут он интересную штуку отмочил. Рассказывал, как он сотоварищи игнорировал приказ президента об отводе войск. Хвастался, короче.Дальше надо бы нагнать всяких профсоюзов, обществ и прочих для массовости и красочности.Вы поняли, да?А дальше надо чем-то народец завести. Этакими лозунгами, чтобы за душу взяло и потрясло.Ну, я вам признаюсь, в конкурсе на самого-самого победил этот... который с немецким пулеметчиком таскался. А вот насчет лозунгов... Знаете, так случается, когда с лозунгами приходят те, кто как бы это сказать... не по теме, вот! Все тут против Плана Путина, оккупации, капитуляции, и вдруг нате вам в борщ!Приходят какие-то там фермеры из профсоюза земледельцев и начинают про продажу земли иностранцам... Ну елки-палки, ну причем тут борщ, когда такие дела на кухне???Непонимающие эти фермеры и аграрии...Ну и главное в Дне защитника, это, конечно, наши славные защитники. Как без них?Без защитников никак. Но в этом году наши защитники уделали всех, в том числе и вас, россияне. Ибо устроили свое шествие, до боли напоминающее ваш бессмертный полк. Но в исполнении наших это было так... на роту тянуло.Вот так надо дела делать!Что же касается обычных обывателей-громадян, то вот вам так сказать, портреты с улицы. Посмотрите и оцените, сколько радости на лицах в массе, как все счастливы идти в общей колонне, как светло на сердце у каждого в этот день.Да, я старался быть объективным вместе с объективом.Увидели, да? Надеюсь, что так и есть.На самом деле я просто хотел вам показать, что даже у нас все как в том полуанекдоте на тему того, что "все не так однозначно". Да, понятно, что шествия были. А куда без них, если есть указание свыше насчет того, чтобы обеспечить и проконтролировать?Понятно, что, по мнению многих, в России мы должны были бы не ходить никуда, но... Если бы в России за пенсионную вашу реформу позвали бы всех бюджетных и госслужащих, на кого можно надавить мотивированно, уверен, у вас было бы все то же самое. По крайней мере, подход у нас пока все еще один и тот же. Почти.Наверное, я доставил вам удовольствие лицезрением нашего празднества. Смотрите и думайте. Не хотел бы, чтобы на кого-то из запечатленных на этих фотографиях вы потом смотрели бы через прицел.Но это покажет нам время. Все может быть... Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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