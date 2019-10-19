Репетиция ядерной войны: НАТО учит Люфтваффе бомбить

Бундесвер проводит учения по ведению ядерной войны, маневры проходят на авиабазе Бюхель в регионе Рейнланд-Пфальц на западе страны. На данной базе расположена 33-я авиаэскадра Люфтваффе и хранятся около двадцати ядерных бомб типа B61.

Учения проходят с использованием истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado. По сценарию маневров, в случае чрезвычайной ситуации бомбы B61 могут быть сброшены на объекты противоборствующих сил, пишет немецкое издание Kronen Zeitung.

По словам военных экспертов, регулярные маневры «Стабильный полдень» включают в себя практику безопасного перемещения ядерного оружия из подземных хранилищ и последующей установки его на истребителях. Однако полеты затем выполняются без бомб.

Согласно фотографиям, опубликованным в интернете, наряду с немецкими самолетами в этом году в маневрах участвуют, в частности, боевые самолеты из Италии. Они вылетели с военного аэродрома Volkel в Нидерландах, где, как и в Бюхеле, хранится ядерное оружие США.

Более подробной информации о сценарии учений нет, но эксперт по ядерному оружию Ханс Кристенсен отметил, что маневры начались вскоре после прибытия американских бомбардировщиков B-52 в Великобританию.

B61 — водородная бомба, являющаяся основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США. Представляет собой модификацию ядерного боеприпаса разработки 1960-х годов. В 2015 году в США прошли испытания без боезаряда новейшей 12-й управляемой модификации авиабомбы. Размещение планируется на базах НАТО в Европе с 2020 года.

В прошлом месяце руководство НАТО отвергло предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на создание оружия, запрещенного уже утратившим силу Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Свои инициативы российский лидер выразил в письме, отправленном 19 сентября генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини, а также лидерам стран альянса.

«Это предложение игнорирует реальность на местах: Россия уже развернула SSC-8 в нарушение договора о РСМД. До тех пор, пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развертывание не является реальным предложением. Мы вновь призываем Россию вести себя как ответственный международный субъект», — указал представитель военного союза Оан Лунгеску.

При этом он пообещал не отвечать на усиление ракетной мощи России. Стоит отметить, что SSC-8 – это европейская классификация российской крылатой ракеты наземного базирования 9М729 «Новатор».

Западные аналитики полагают, что 9М729 имеет значительно большую дальность, чем 500 км. По мнениям экспертов, дальность полета этой ракеты может составлять около 2,5-3,5 тыс. километров, что явно нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

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При этом месяцем ранее Министерство обороны США объявило об испытании крылатой ракеты средней дальности наземного базирования, нарушающей ДРСМД. Ракета была запущена с контролируемого военно-морскими силами США острова Сан-Николас у побережья Лос-Анджелеса штата Калифорния.

Стоит добавить, что Путин в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia заявлял, что Россию «не может не беспокоить ситуация, связанная с международной стратегической стабильностью и безопасностью».

«Вот это очевидные вещи. В 2002 году, и [глава США Дональд] Трамп здесь ни при чем, Соединенные Штаты вышли из договора по противоракетной обороне, который, хочу еще раз это подчеркнуть, являлся краеугольным камнем всей системы стратегической безопасности в мире, потому что он ограничивал возможности создания противоракетной обороны для обоих государств», — напоминал российский президент.

Ранее стало известно, что США хотят провести в следующем году крупнейшие со времен холодной войны военные учения в Европе. Говорилось, что в масштабных учениях США Defender 2020 примут участие порядка 20 тысяч военных.

Ранее американское издание The National Interest сообщило, что ядерная война между Россией и США унесла бы миллиарды жизней. Издание сослалось на рассекреченный документ Стратегического командования ВВС США от 1956 года, в котором указано более 1200 городов в СССР и поблизости в качестве целей для американских ракет.