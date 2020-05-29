Репетиции в масках, новобранцев не возьмут: каким будет парад Победы в Москве

«ПРИСТУПИТЬ НЕМЕДЛЕННО»

26 мая министр обороны Сергей Шойгу получил приказ (да-да, именно "приказ") от верховного главнокомандующего - президента Владимира Путина провести 24 июня Парад Победы и в тот же день в войска пошли указания. Не только командирам частей, но и Оперативному штабу по борьбе с коронавирусом в армии, Главному военно-медицинскому управлению - немедленно представить свои предложения по организации и проведению Парада «в особых условиях». Главный акцент - на предупреждение вирусной инфекции. Иными словами - максимальную безопасность участников Парада.

«ПРИКАЗАНО ВЕРНУТЬСЯ»

По словам Главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова (он же и командующий Парадом), Шойгу дал своим замам неделю на то, чтобы участвующие в Параде войска были возвращены в район постоянной дислокации (гигантский лагерь на подмосковном полигоне Алабино, где рядом и тренировочный плац) и там же - подготовлены места для проживания.

Оперштаб по предупреждению инфекции (его возглавляет 1-й зам. министра обороны Руслан Цаликов) разработал требования к быту парадников.

Им выделят для проживания отдельные изолированные помещения, чтобы исключить контакты с теми, кто не участвует в Параде - с гражданским персоналом и местным населением. При этом учтены случаи, когда во время предыдущей подготовки к параду (с февраля по апрель) были такие «несанкционированные» контакты, что привело к заражению десятков служивых.

ПОД ПРИСМОТРОМ ВРАЧЕЙ И ХИМКОВ

Готовят места проживания военные медики и подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Как сказал мне с улыбкой один из офицеров Оперштаба, - военврачей и химиков в Алабино будет не меньше, чем «парадников»…

За их состоянием медики будут следить тотально: температуру каждого станут измерять по 3-4 раза в день, и все это будет регистрироваться в специальных журналах вплоть до 24 июня. А еще перед отправкой из своего гарнизона в Алабино каждый военнослужащий пройдёт тест на наличие коронавируса. Если выявят зараженных, их тут же заменят «резервисты», - каждую парадную коробку готовят с «запасом» личного состава.

«ЗАПАСНИКИ» - В СТРОЙ!

Что еще удалось узнать о подготовке к Параду.

Молодых солдат, призванных этой весной, в парадном строю, конечно, не будет.

Во время подготовки к Параду и жилые помещения его участников, и боевая техника будут дезинфицироваться внутри и снаружи. Причем, по несколько раз в день.

Тренироваться парадники будут в перчатках и масках (их тоже будут регулярно менять).

А вот будут ли люди маршировать в масках в момент Парада на Красной площади, пока не решено. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки к 24 июня. Парадов Победы в масках у нас еще никогда не было.

Первая тренировка парадных расчетов после вынужденного перерыва пройдет 8 июня в Алабино. Такие тренировки продолжатся до 15 июня. На 17 и 18 июня намечены ночные репетиции уже на Красной площади. А 20 июня там же состоится генеральная репетиция парада.

Парад Победы, как и прежде, будет состоять из трех частей – пешая, механизированная колонны, и пролет авиации.

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