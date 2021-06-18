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Рэпер Face признался украинцам, почему он может говорить о России что угодно

18 июня 2021, 18:00  •  75 • Политика
Российский рэпер Face заявил украинскому журналисту Гордону, что платит достаточно налогов в своей стране, чтобы возмущаться, оправдывая все сказанные им гадости о России и русских.
Российский рэпер Face заявил, что имеет право говорить что угодно о России, так как платит "достаточно налогов". Слова прозвучали в интервью скандальному украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Рэп-исполнитель известен не только своими татуировками на лице, но и оскорбительными заявлениями в адрес России и её жителей. В том же интервью Гордону артист заявил, что у русских - рабский, крепостной менталитет.
Я плачу достаточно налогов в своей стране, чтобы возмущаться, если меня что-то не устраивает в ней,
- похвалился рэпер Face во время интервью.
Он добавил, что не считает себя богатым человеком, но может иногда "на кругленькую сумму для обычного человека затариться". По словам артиста, он тратит свои доходы на аренду квартиры, такси, еду, одежду, любимые им сладости, а также на своё творчество.

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