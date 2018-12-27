Рэпер Элджей стал персоной нон грата на Украине после концерта в Киеве

Российский рэп-исполнитель Алексей Узенюк, известный под творческим псевдонимом Элджей, стал персоной нон грата на Украине после концерта в Киеве. По какой-то причине в СБУ посчитали, что его деятельность представляет опасность для безопасности украинского государства.

Отметим, что решение СБУ запретить Элджею въезд на Украину вступило в силу 27 ноября 2018 года. Буквально за пару дней до того, 25 ноября, исполнитель всё же успел отыграть концерт в Киеве.

Как ожидается, он станет для него последним на Украине на ближайшие три года. Именно столько продлится срок введённого СБУ запрета.

Об этом сообщает украинский телеканал "Один плюс один" со ссылкой на ответ, полученный из СБУ депутатом Верховной рады Владимиром Парасюком.

Элджей - 24-летний российский рэпер из Новосибирска. Он начал свою сценическую карьеру в 2013 году и с тех пор успел выпустить несколько сольных альбомов.