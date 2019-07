Реорганизации американских дивизий в начале 1960-х годов. Планы MOMAR-I и ROAD • 48 • Аналитика Развитие организационно-штатной структуры дивизий СВ США в 1960-1980 годы. В 60-80 гг. ХХ века вероятность перехода холодной войны в горячую фазу была как никогда велика. Поэтому на страницах журнала "Зарубежное военное обозрение" велась кропотливая и постоянная работа по изучению организационно штатной структуры и организации боевых действий в основных видах боя потенциальных противников. Главным противникам считались СВ США, поэтому именно им уделялось основное внимание.









Серия данных статей написана по материалам, опубликованным в "Зарубежном военном обозрении" с 1972 по 1992 годы. Используются документы американской армии серий: FM-71-х, FM-71-100(хх), FM-71-123(хх), FM-8-10-5, FM-6-20-30, книга Джона Вильсона "Эволюция дивизий и отдельных бригад".



Отказ от Pentomic Division

Президент Джон Ф. Кеннеди положил начало эпохе «гибкого ответа» в 1961 году, решив, что угроза всеобщей ядерной войны уменьшилась, но вероятность военных действий увеличилась. Армия вскоре отказалась от «Pentomic Division» соединений. «Pentomic Division» — это термин, призванный объединить концепцию пяти подчиненных единиц («penta») с идеей подразделения, которое могло бы функционировать на атомном или неатомном поле битвы.





3-я пехотная дивизия США, пентомная структура, август 1960 года. Каждая из пяти пехотных «боевых групп» слева содержит пять пехотных рот. Пять групп из пяти определяют пентомную структуру



Фактически создавались дивизии со стандартной дивизионной базой и взаимозаменяемыми подразделениями — пехотой, механизированной пехотой, воздушно-десантной пехотой и бронетанковыми батальонами — подразделения объединялись для адаптации и для обслуживания в различных условиях.



Теоретически идея привела к созданию более подходящих сил и подразделений, которые в полной мере использовали новое вооружение, в частности новые танки, бронетранспортеры и вертолеты.



Разработка плана MOMAR-I

Чтобы выйти за рамки нереалистичной концепции универсального подразделения «Pentomic Division», генерал Брюс Кларк, командующий Континентальным командованием армии, в начале 1959 года направил усилия своего штаба на работу над новой организационной моделью — «Современная мобильная армия 1965 года» (MOMAR-I). Кларк, который служил заместителем генерала Максвелла Д. Тейлора в Корее, полагал, что армия будущего должна быть способна эффективно действовать как на ядерном, так и на неядерном поле боя в любой точке мира против различных угроз. Его подразделения были способны сражаться независимо или полунезависимо в разнообразных географических и климатических условиях. Кроме того, он уверен, что обычную огневую мощь необходимо увеличить, а тактическую мобильность и маневренность улучшить — прежде всего за счет использования бронетранспортеров, авиации и вертолетов.



После проработки план MOMAR-1 предполагал переход к тяжелым и средним дивизиям (диаграммы 1 и 2). Оба типа имели пять боевых команд (это еще не бригады), но в командах было три штаба оперативных групп, в которые командиры могли назначать танковые и пехотные роты, роты поддержки и "moritzer" батареи. Предполагаемый "moritzer" должен был быть чем-то средним между минометом и гаубицей. Таким образом, новые модели сохранили гибкую структуру командования бронетанковой дивизии и представляли идею "строительных блоков", вокруг которых организованы силы новых дивизий. Каждый человек и каждая единица техники в обоих подразделениях должны были перевозиться или устанавливаться на транспортных средствах.





Диаграмма 1





Диаграмма 2



Приведенные на диаграмме обозначения требуют расшифровки:





HQ — штаб и штабная рота

MP CO — рота полиции

Combat cmd MECH — Механизированное боевое командование

Combat cmd MTR — Моторизованное (пехота на автомобилях) боевое командование

Moritzer BTRY — Артиллерийская батарея гаубиц-минометов

Recon sqdn — разведывательный эскадрон

Sig Bn — батальон связи

Task force HQ — отдел совместных операций (штаб)

CBT SUPPORT CO — рота боевого обеспечения

ENGR BN — Инженерный батальон

DIV ARTILLERI — Дивизионная артиллерия (не дивизион)

155mm FA Cn — батальон полевой артиллерии калибра 155 мм (ближе к дивизиону в СА)

FA Bn MISSLE — ракетный батальон полевой артиллерии

TRAINS CO (TRAINS)- рота транспортного обеспечения

TRANS Bn (TRAINS/244) — батальон транспортного обеспечения

Infantri CO — Пехотная рота

TANK CO — Танковая рота

MED BN — медицинский батальон

SV CMD — командование поддержки

AVIATION CO — рота армейской авиации

ORD BN (battalions) — ремонтно восстановительный батальон



Военные игры показали, что средние и тяжелые дивизии MOMAR-I не могли удовлетворить потребности армии во многих потенциальных проблемных точках по всему миру, и они никогда не проходили полевых испытаний. В декабре 1960 года заместитель начальника Штаба Армии США генерал Клайд Эддлман полностью отверг эту концепцию. Он отметил, что дивизиям MOMAR-I не хватает разнообразия, однородности, универсальности и гибкости, которые необходимы армии для выполнения ее "всемирной ответственности" в предстоящем десятилетии.



(Если сравнить план MOMAR-I с существовавшей «Pentomic Division», то обнаружится, что количество командований не изменилось и осталось по прежнему равным 5, но каждое командование должно было иметь 10 рот вместо 5. Общее количество рот в дивизии увеличивалось с 25 до 50, а также появлялось дополнительное SV CMD — командование поддержки.)



Переход к плану ROAD

Дальнейшее развитие получило название Development of ROAD (Объективная реорганизация армейских дивизий, 1961-1965).



Генерал Эддлман направил разработку дивизионной структуры армии на новый организационный курс, 16 декабря 1960 года, когда он поручил генералу Герберту Б. Пауэллу, который сменил Кларка в качестве командующего Континентальным Командованием Армии, создать дивизии на период 1961-65 гг. Он хотел что бы были созданы пехотные, танковые и механизированные дивизии. Сердцем его механизированной дивизии должны были быть бронированные пехотные подразделения, обладающие мобильностью и живучестью, необходимыми для ядерного поля боя. Но все подразделения должны были иметь как ядерное, так и обычное оружие, а также любое другое новое оружие или оборудование, которое могло бы появиться к 1965 году. Из-за множества областей "потенциальной опасности" во всем мире, Эддлман предложил адаптировать подразделения для различных условий. Однако, поскольку он все еще хотел, чтобы типы дивизий были как можно более схожими, Эддлман поручил разработчикам сравнить создание боевых групп или их замену пехотными батальонами как в пехотных, так и в воздушно-десантных дивизиях. Он задал вопрос, должны ли эти дивизии иметь боевые командования или полковой командный уровень между командиром дивизии и батальонами, как в бронетанковой дивизии. Кроме того, предполагалось возможность обмена дивизионной бронетехникой, механизированной пехотой, пехотой и артиллерией в дивизиях. Эддлман ожидал, что ни один из типов дивизий не превысит 15 000 человек.



В инструкциях Эддлмана отражены многие организационные идеи, которые он выработал после ухода с поста заместителя начальника штаба по военным операциям в мае 1958 года и до возвращения в Вашингтон в качестве заместителя начальника Штаба Армии США в ноябре 1960 года. За прошедший период он занимал должность командующего Армии США в Европе и Седьмой армии, участвуя в создании Западногерманской армии. Эта армия, в отличие от некоторых стран НАТО, которые приняли "пятиугольные" дивизии, использовала структурный подход к организации. Вместо того чтобы создавать постоянные пехотные и бронетанковые дивизии, немцы полагались на пехотные и бронетанковые бригады, которые были бы сформированы в дивизии, предназначенные для конкретных задач. Немецкие бригады, хотя и фиксированные организации, могли также содержать дополнительные батальоны. Чтобы увеличить гибкость, части бронетанковых и механизированных пехотных батальонов можно было поменять местами, чтобы сформировать боевые команды, тяжелые пехотные или бронетанковые.



Менее чем через три месяца генерал Герберт Б. Пауэлл представил исследование, озаглавленное «Объективные реорганизационные армейские дивизии (1961–1965)», обычно называемое ROAD, для начальника Штаба Армии США генерала Джорджа Декера. В отличие от исследований PENTANA и MOMAR-I, ROAD не рассматривал общую реорганизацию армии; она касалась только пехоты, механизированной пехоты и бронетанковых дивизий. Используя бронетанковую дивизию в качестве модели, исследование предусматривало, что все три типа дивизий должны иметь общую базу, на которую командиры могут назначать различное количество батальонов — пехота, механизированная пехота и танковые батальоны. Преобладающий вид подразделений определял, была ли дивизия классифицирована как пехотная, механизированная пехотная или бронетанковая.



Базовая организация для каждой дивизии ROAD должна была состоять из штаба, который включает командира дивизии и двух помощников командира дивизии; три штаба бригад; роты военной полиции; батальоны армейской авиации, инженерный и связи; разведывательный эскадрон с авиацией и тремя подразделениями наземных войск; дивизионная артиллерия; и командование поддержки. В дивизионную артиллерию вошли три 105-мм батальона гаубиц (дивизиона по штату СА), ракетный батальон «Онест Джон» и составной батальон (одна 8-дюймовая и три 155-мм гаубичные батареи). Вся артиллерия была самоходной. Однако командир дивизионной артиллерии был переведен из бригадного генерала в полковника. Командование поддержки включало в себя штаб-квартиру и штабную роту, административную роту, а также медицинский, снабжения и транспортные батальоны. Несмотря на одинаковую структуру во всех дивизиях, батальоны снабжения, транспорта и обслуживания различались по численности и оснащению для выполнения задач дивизий. Командующий командованием поддержки взял на себя ответственность за все дивизионное снабжение, техническое обслуживание и медицинское обслуживание, а также за деятельность в тылу, включая охрану. Функции снабжения и технического обслуживания должны были обеспечиваться в единых точках обслуживания. Подразделения командования поддержки были спроектированы таким образом, чтобы их можно было отсоединять и отправлять для поддержки целевых групп в независимых или полунезависимых операциях. Штаб бригады, как и боевые команды в существующей бронетанковой дивизии, не должен был иметь постоянно назначенные подразделения и не должен был входить в административную цепь командования; вместо этого они должны были функционировать исключительно как командный пункт управления, контролируя от двух до пяти батальонов в тактических операциях.



