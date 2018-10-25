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«Ренессанс произойдет здесь»: Саудовский наследный принц пообещал превратить регион в новую Европу
25 октября 2018, 01:09 • 72 • В мире
Наследник саудовского престола принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пообещал так преобразить регион, что он превратится в новую Европу.
Наследник саудовского престола Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выступил с неожиданным обещанием. Он публично объявил, что собирается так преобразить экономику Ближнего Востока, что регион станет новой Европой.
Такое заявление наследный принц сделал в Эр-Рияде во время инвестиционного форума. Напомним, что форум проходит на фоне жесточайшего политического скандала - убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи и признания властей саудовской монархии в этом преступлении.
«Я верю, что новая Европа - это Ближний Восток. Королевство Саудовская Аравия через пять лет станет совсем другим. Бахрейн, Кувейт и даже Катар, несмотря на отличия наших экономик, также тотально преобразятся, Иордания, Египет, Ирак - если мы преуспеем за пять лет, то ренессанс произойдет здесь, на Ближнем Востоке», - цитирует принца ТАСС.
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