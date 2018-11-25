«Ремонтный цех»: как увеличение военного бюджета Украины может сказаться на боеспособности ВСУ

В 2019 году Украина потратит 211,9 млрд грн. (около $7,6 млрд) на силовые структуры, в том числе ВСУ, СБУ, Нацгвардию и МВД. Такие данные содержатся в законе о госбюджете страны на грядущий год, сообщают украинские СМИ. Это рекордный показатель за всё время ведения боевых действий в Донбассе. При этом армия, по данным журналистов, получит 108 млрд грн., однако доля расходов на модернизацию вооружения не увеличится, а вложения в научно-исследовательские работы сократятся. Эксперты считают, что рост финансирования Вооружённых сил Украины никак не скажется на их боеспособности из-за высокого уровня коррупции. Аналитики отмечают, что «перспективные» новинки, которые постоянно показывает Киев, являются лишь выставочными образцами и в войска не поступают.

Украина продолжает наращивать расходы на армию, спецслужбы и правоохранительные органы. Согласно данным СМИ, в принятом законе о государственном бюджете страны на 2019 год указано, что на нужды обороны и безопасности будет выделено 211,9 млрд грн. ($7,6 млрд) — это рекордная сумма за все годы конфликта в Донбассе. В предыдущем году силовой блок Украины получил свыше 165 млрд грн. (более $6 млрд).

По данным украинских изданий, в 2019 году Минобороны Украины будет перечислено более 108 млрд грн. ($3,9 млрд). Расходы на спецслужбы (СБУ, Служба внешней разведки, управления госохраны и спецсвязи) составят почти 16 млрд грн. ($580 млн), на правоохранительные органы (МВД, Национальная полиция, миграционная служба и служба чрезвычайных ситуаций) — более 61 млрд грн. ($2,2 млрд). Кроме того, почти 13 млрд получит Национальная гвардия, а Государственная погранслужба — чуть менее 11 млрд.

Расходы на содержание силовых ведомств Украины последовательно растут последние годы, несмотря на рост внешнего и внутреннего долга (порядка 70% от ВВП) и экономический кризис, в котором оказалась страна после госпереворота 2014 года. Прежде всего власти делают акцент на поддержку армии. Так, в 2018 году на нужды ВСУ (по текущему курсу) было выделено 86 млрд грн. ($3,1 млрд), в 2017-м — свыше 60 млрд грн. (более $2,2 млрд).

Украинские солдаты на учениях

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© Минобороны Украины

Приоритетное финансирование силового блока Украины прописано в законе «О национальной безопасности и обороне». Согласно документу расходы на армию, спецслужбы и правоохранительную деятельность должны превышать 5% от ВВП. Распределением средств занимается Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), который возглавляет бывший и. о. президента Украины Александр Турчинов.

По подсчётам правительства Украины, в бюджете на 2019 год доля силового блока составляет 5,38%. Однако, исходя из прогноза Минфина Украины по валовому внутреннему продукту, этот показатель достигнет 7%. Согласно расчётам финансового ведомства, в 2019 году ВВП Украины превысит отметку 3 трлн грн. (около $110 млрд) при запланированных расходах на оборону и безопасность почти в 212 млрд грн. ($7,6 млрд).

«Новая армия»

Президент Украины Пётр Порошенко неоднократно подчёркивал, что увеличение расходов на ВСУ якобы направлено на отражение «российской агрессии». В 2016 году он подписал закон о реформе вооружённых сил. В нём говорится, что армия Украины должна достичь «уровня способности войск (сил) к адекватному реагированию на угрозы пограничного вооружённого конфликта».

Ещё одна стратегическая цель Киева заключается в выполнении стандартов НАТО. Порошенко намерен добиваться от Верховной рады принятия поправки в Конституцию, где будет закреплён курс на вступление в альянс. По его мнению, таким образом Киев посылает «очень мощный месседж» западным партнёрам. При этом официально Украина не является кандидатом в члены этого военного блока.

Как полагает Порошенко, после 2014 года на Украине появилась «новая армия», более подготовленная и хорошо вооружённая. Киев стал уделять больше внимания перевооружению ВСУ, разработке новой техники и оборудования. В частности, СНБО поддерживает проекты по созданию новых ракетных систем, бронемашин и робототехнических комплексов.

По данным украинских СМИ, в начале 2014 года доля устаревшего и неисправного оружия в вооружённых силах страны достигала 85—90%. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась на флоте, в авиации и в сфере противовоздушной обороны.

Однако спустя почти пять лет Киеву не удалось решить проблему нехватки современных вооружений. ВМС Украины вынуждены рассчитывать на поставки американских подержанных кораблей, ВВС по-прежнему эксплуатируют советские немодернизированные самолёты, а войска ПВО ожидают пополнения в виде морально устаревших комплексов С-125.

СНБО Украины регулярно отчитывается об испытаниях оружия, призванного «сдержать агрессию Российской Федерации». Немало «новинок» представляют на различных выставках украинские промышленники. Но, как правило, публике демонстрируют переработанные варианты советских образцов или перспективные системы, которым ещё предстоит длительный цикл испытаний и подготовки к серийному производству.

Доля расходов на техническое переоснащение в военном бюджете Украины на 2019 год не поменялась, сообщают украинские СМИ. Она составит 20%, но при этом уменьшились вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Порядка 70% средств, выделенных на содержание ВСУ, будет потрачено на повышение заработной платы (на 30%), закупку продовольствия, топлива, амуниции и другой продукции, необходимой для обеспечения повседневной деятельности.

Подготовка к пуску ракет модернизированного ЗРК С-125

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© Минобороны Украины

«Подобное внимание к денежному довольствию военнослужащих вызвано стремлением властей сохранить кадры и привлечь на службу молодёжь. На мой взгляд, такие усилия Минобороны Украины свидетельствуют о нежелании украинцев служить в армии и воевать с собственным народом. При этом я уверен, что часть бюджетных денег непременно пойдёт на всевозможные премии для высшего командования», — заявил в беседе с RT полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Плевать на качество продукции»

По словам Литовкина, Киев неэффективно расходует выделяемые средства из-за крайне высокого уровня коррупции и потери компетенций в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Закупочная политика Минобороны вызывает немало вопросов у Национального антикоррупционного бюро Украины, которое расследует десятки дел по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на военные нужды.

Как правило, следователи выявляют махинации в сфере продовольственного и вещевого снабжения ВСУ, а также поставок бронемашин по завышенным ценам.

Кроме того, украинские предприятия нередко получают заказы на ремонт одной и той же единицы военной техники. Например, в 2015—2018 годах на модернизацию фрегата «Гетман Сагайдачный» Минобороны Украины потратило 447 млн грн. ($16 млн). Однако в ходе испытаний на корабле были обнаружены дефекты в рулевой машине. Поэтому в 2019 году на обновление единственного крупного боевого судна ВМС Украины уйдёт ещё 200 млн грн. ($7,2 млн).

Фрегат «Гетман Сагайдачный»

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© ВМС УКраины

«Если говорить прямо, то Украина давно является ремонтным цехом, но даже здесь компетенции постепенно утрачиваются. Тем, кто сидит на госзаказах, невыгодно прекращать войну, и по большому счёту им плевать на качество продукции, поступающей в войска. Главное — это обеспечивать дальнейший рост оборонного бюджета», — пояснил Литовкин.

Как полагает собеседник RT, Киев не смог довести до ума ни один проект военной техники. По его словам, ОПК Украины испытывает острую нехватку запчастей, различных агрегатов и сложных радиоэлектронных систем. Подобные проблемы вызваны разрывом сотрудничества с РФ и отсутствием кооперации с западными государствами.

«Всё новое, что мы видели на парадах в Киеве, — это выставочные образцы. Наладить серийное производство хотя бы одного перспективного вооружения громогласными заявлениями с трибун и бесконечным прожектёрством невозможно. Чтобы модернизировать армию, нужны не только большие вложения в производственные фонды — требуются инвестиции в человеческий капитал, то есть в инженеров. Но Киев пока не делает ни того ни другого», — резюмировал Литовкин.