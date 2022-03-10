Ремонт важнее: Израиль отказался выполнять пожелания Зеленского

Власти Израиля отказались выполнять очередные пожелания президента Украины Владимира Зеленского, который призывает всех в мире решать проблемы его страны. Главе Украины, фактически сказали в лоб – ремонт важнее.

По данным издания Axios, со ссылкой на собственные источники, пожелание Зеленского обратиться к парламентариям Израиля во время специального заседания – власти страны выполнять отказались. В ответ на запрос украинского посла о видеообращении Зеленского к кнессету, президенту Украины предложили ограничиться частными звонками в Zoom.

Дипломату объяснили, что в связи с перерывом в заседаниях и отсутствием многих членов кнессета в здании, Зеленский мог бы воспользоваться отдельными беседами в приложении. Позже в израильском парламенте и вовсе сослались на ремонт в здании, который должен быть на следующей неделе.

"Украинцы были сильно разочарованы ответом и не были заинтересованы в частном звонке через Zoom", - сообщает издание, напоминая о том, что Зеленский "одним из немногих мировых лидеров-евреев за пределами Израиля" и провалившееся обращение имеет для него особую важность.

Украинская сторона комментировать ситуацию отказалась.