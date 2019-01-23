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Ремонт по Кличко: Миллиард на километр асфальта
23 января 2019, 15:39 • 60 • В мире
В Сети возмутились ремонтом дороги в Киеве, на два километра которой мэр города Виталий Кличко решил выделить два миллиарда гривен. Интернет-пользователи уже иронично заметили, что ремонт по Кличко получается дороговатым - миллиард на километр.
В Сети появилось сообщение о том, что мэр Киева Виталий Кличко запланировал ремонт двух километров городской дороги по цене два миллиарда гривен. При этом отмечается, что и сам проект работ, и их сметная часть неизвестна - засекречена.
Интернет-пользователи уже иронично заметили, что ремонт по Кличко получается дороговатым - миллиард на километр.
К слову, это не единственный дорогостоящий дорожный проект киевского градоначальника. Тот же Кличко обещал, что за 1,5-2 года в Киеве собираются наконец достроить Подольско-Воскресенский мост. Он длиной всего 7,5 км, и на его строительство уже потрачено порядка 5 млрд гривен. Но, по словам Кличко, нужно еще 7 млрд.
″Он будет двухуровневый. Верхний уровень - для автотранспорта, снизу пройдет ветка метрополитена″, - пояснил Кличко.
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