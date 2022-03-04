Ремонт откладывается? Падение курса рубля привело к дефициту стройтоваров в Москве

Дефицит товаров для ремонта зафиксирован в Москве. Об этом сообщают эксперты.

На фоне падения курса рубля возникли трудности с приобретением товаров для ремонта, сообщила дизайнер студии DesignStudio_t2 Наталья Тарасевич.

Дорожает всё. Только за последние дни цены выросли в среднем на 7-10%,

В Москве возник дефицит труб и деталей для смесителей, сообщает "РИА Новости". Некоторые зарубежные компании пока приостановили поставки, а люди торопятся купить необходимое до повышения цен, поэтому возникает дефицит. Восполнять нехватку импортных товаров будут отечественными.

Ранее сообщалось, что в условиях западных санкций дефицит лекарств России не грозит. Власти предупреждают: паника является мощным фактором, провоцирующим рост цен. Сейчас люди бросились скупать лекарства и продукты. Вносят свою лепту и спекулянты.