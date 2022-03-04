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Ремонт откладывается? Падение курса рубля привело к дефициту стройтоваров в Москве

04 марта 2022, 09:20  •  229 • Политика
Дефицит товаров для ремонта зафиксирован в Москве. Об этом сообщают эксперты.
На фоне падения курса рубля возникли трудности с приобретением товаров для ремонта, сообщила дизайнер студии DesignStudio_t2 Наталья Тарасевич.
Дорожает всё. Только за последние дни цены выросли в среднем на 7-10%,
- уточнила Тарасевич.
В Москве возник дефицит труб и деталей для смесителей, сообщает "РИА Новости". Некоторые зарубежные компании пока приостановили поставки, а люди торопятся купить необходимое до повышения цен, поэтому возникает дефицит. Восполнять нехватку импортных товаров будут отечественными.
Ранее сообщалось, что в условиях западных санкций дефицит лекарств России не грозит. Власти предупреждают: паника является мощным фактором, провоцирующим рост цен. Сейчас люди бросились скупать лекарства и продукты. Вносят свою лепту и спекулянты.

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