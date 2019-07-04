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Ремонт не просто возможен, а обязателен: Аппарат, спасенный подводниками ценой своих жизней, продолжит службу - Шойгу
04 июля 2019, 13:09 • 46 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о причинах трагедии на глубоководном аппарате, где погибли 14 моряков. Кроме того, министр подчеркнул, что ремонт аппарата не просто возможен, а обязателен.
Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил первые выводы по итогам расследования гибели подводников в Баренцевом море. По словам Шойгу, основная причина происшествия установлена. Это пожар в аккумуляторном отсеке, который затем получил "некое распространение". Тезисы были представлены в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.
Отдельно Шойгу высказался о ремонте аппарата. Он не просто возможен, но в нашем случае обязателен, подчеркнул министр обороны.
Ядерная энергетическая установка аппарата полностью изолирована и безлюдна, она полностью в работоспособном состоянии, пояснил министр обороны России. В свою очередь, президент России Владимир Путин попросил Шойгу представить экипаж подводного аппарата к госнаградам.
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