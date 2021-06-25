|
Ремня дать некому: От Жириновского ушёл сын
25 июня 2021, 15:00 • 128 • Политика
Сегодня, 25 июня, сын бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев объявил о своём намерении не участвовать в выборах нового созыва нижней палаты парламента – и вообще, по сути, об уходе из большой политики. Скандал? Вне всяких сомнений. И главный вопрос, волнующий тех, кто проявляет интерес к политической жизни страны: как поступок сына "вождя" либерал-демократов отразится на результатах выборов для партии?
Сам Лебедев говорит о причинах своего ухода весьма размыто:
– написал политик на своей странице в Facebook.
В беседе с "Радиоточкой НСН" Лебедев признался, что не останется в ЛДПР. Также он сказал, что было много решений Госдумы, с которыми он не может согласиться.
– сказал Игорь Лебедев.
Скриншот страницы Facebook.com/igor.lebedev.5
Все, естественно, гадают о причинах поступка сына Жириновского. На поверхности ответа, признаться, нет. Да, на протяжении последних лет было несколько скандалов, связанных с Лебедевым. Например, в 2018 году судачили о его отдыхе в Майами во время региональной недели. В 2020 году его имя фигурировало в истории с хищением денег в молодёжной организации, подконтрольной ЛДПР. Но – все эти события не сказались на рейтинге партии от слова "совсем". Потому что, во-первых, ей не привыкать к скандалам – за время существования партии их было, наверное, сотни. Напротив, скандал – это одна из излюбленных технологий ЛДПР. А, во-вторых, особенность партий вождистского типа состоит в том, что их рейтинг базируется на рейтинге лидера. А параметры народной любви к яркому и харизматичному Владимиру Жириновскому стабильны уже много лет.
Игорь Лебедев признался, что не останется в ЛДПР. Фото: State Duma Russia / Globallookpress
Так в чём же тогда дело? Может, речь о банальном конфликте поколений? Или даже не только о нём?
– считает политический обозреватель Царьграда Андрей Перла.
Политолог Дмитрий Фетисов считает, что следующий созыв Государственной думы очень сильно потеряет.
– пишет эксперт в своём Telegram-канале.
Наконец, главный вопрос: как скажется поступок Лебедева на итогах выборов в Госдуму для ЛДПР? Сейчас – скорей всего, никак. По одной простой причине: партия – это Жириновский, а не Лебедев. А Владимир Вольфович пока никуда не делся – продолжает блистать и чудесить на радость своему ядерному электорату.
В стратегической же перспективе ЛДПР может проиграть, причём серьёзно. Есть мнение, что партия в своём нынешнем вождистском формате достигла потолка. Дальше двигаться попросту некуда: она собрала все "плюшки", которые можно было собрать. Однако долго удерживаться на "плато" невозможно и, если не поменять парадигму, неизбежно последует регресс. Но о какой смене парадигмы может идти речь, если у партии, по сути, только одно лицо, которое пока не собирается меняться?
В своём посте Игорь Лебедев обмолвился, что "настало время идти дальше". Интересно, куда пойдет человек с таким бэкграундом? И можно ли воспринимать всерьёз его слова об уходе из политики вообще? Не увидим ли мы в обозримом будущем идейное противостояние на уровне "отец – сын"?
Похоже, интрига только завязывается…
Подпишитесь на нас
128
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 июня 2021, 22:25
|
22 июня 2021, 19:10
|
21 июня 2021, 01:00
|
19 июня 2021, 01:20
|
22 июня 2021, 13:40
|
23 июня 2021, 16:15
|
20 июня 2021, 08:30