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Ремня дать некому: От Жириновского ушёл сын

25 июня 2021, 15:00  •  128 • Политика
Сегодня, 25 июня, сын бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев объявил о своём намерении не участвовать в выборах нового созыва нижней палаты парламента – и вообще, по сути, об уходе из большой политики. Скандал? Вне всяких сомнений. И главный вопрос, волнующий тех, кто проявляет интерес к политической жизни страны: как поступок сына "вождя" либерал-демократов отразится на результатах выборов для партии?
Сам Лебедев говорит о причинах своего ухода весьма размыто:
Моё решение не спонтанное, а было обдумано на протяжении нескольких месяцев и, безусловно, согласовано с партией. В избирательной кампании этого года я принимать участие не буду. Это были прекрасные 20 лет, но настало время идти дальше,
– написал политик на своей странице в Facebook.
В беседе с "Радиоточкой НСН" Лебедев признался, что не останется в ЛДПР. Также он сказал, что было много решений Госдумы, с которыми он не может согласиться.
Но, к сожалению, не всё зависит не то что от меня, но даже от нашей фракции. Потому что есть парламентское большинство, которое всегда было, есть и будет, и все решения принимают они. Есть законопроекты, которые я не хотел бы поддерживать и не поддерживаю, хотел бы, чтобы их отменили или пересмотрели. Но это уже история – по крайней мере для меня,
– сказал Игорь Лебедев.
Скриншот страницы Facebook.com/igor.lebedev.5
Все, естественно, гадают о причинах поступка сына Жириновского. На поверхности ответа, признаться, нет. Да, на протяжении последних лет было несколько скандалов, связанных с Лебедевым. Например, в 2018 году судачили о его отдыхе в Майами во время региональной недели. В 2020 году его имя фигурировало в истории с хищением денег в молодёжной организации, подконтрольной ЛДПР. Но – все эти события не сказались на рейтинге партии от слова "совсем". Потому что, во-первых, ей не привыкать к скандалам – за время существования партии их было, наверное, сотни. Напротив, скандал – это одна из излюбленных технологий ЛДПР. А, во-вторых, особенность партий вождистского типа состоит в том, что их рейтинг базируется на рейтинге лидера. А параметры народной любви к яркому и харизматичному Владимиру Жириновскому стабильны уже много лет.
Игорь Лебедев признался, что не останется в ЛДПР. Фото: State Duma Russia / Globallookpress
Так в чём же тогда дело? Может, речь о банальном конфликте поколений? Или даже не только о нём?
Поразительно. Похоже, что-то происходит со старейшей российской партией. Кроме конфликта отцов и детей. Что-то нехорошее происходит. Бегут, понимаешь, с корабля... Голохвостые млекопитающие. Чуют что-то. Как бы Вольфовичу не остаться внезапно у разбитого корыта... Хотя его избиратели изгнание сына ему, конечно, простят. Сами придумают причину и сами простят,
– считает политический обозреватель Царьграда Андрей Перла.
Политолог Дмитрий Фетисов считает, что следующий созыв Государственной думы очень сильно потеряет.
Тот, кто когда-либо соприкасался с ЛДПР, знает, что в партии Лебедев имел самостоятельное мнение (порой даже отличное от официальной позиции партии), безусловный авторитет среди партийцев и уважение со стороны руководителей других партий. Поэтому никогда и не воспринимался как "сын Жириновского", а был серьёзным самостоятельным политическим игроком. При этом на своём посту Лебедев прислушивался и к мнению других, уважая его, и никогда не переходил на личности, если даже был не согласен. Очень ценная личностная черта характера для человека, наделённого властью и занимающего большой кабинет в здании на Охотном ряду,
– пишет эксперт в своём Telegram-канале.
Наконец, главный вопрос: как скажется поступок Лебедева на итогах выборов в Госдуму для ЛДПР? Сейчас – скорей всего, никак. По одной простой причине: партия – это Жириновский, а не Лебедев. А Владимир Вольфович пока никуда не делся – продолжает блистать и чудесить на радость своему ядерному электорату.
В стратегической же перспективе ЛДПР может проиграть, причём серьёзно. Есть мнение, что партия в своём нынешнем вождистском формате достигла потолка. Дальше двигаться попросту некуда: она собрала все "плюшки", которые можно было собрать. Однако долго удерживаться на "плато" невозможно и, если не поменять парадигму, неизбежно последует регресс. Но о какой смене парадигмы может идти речь, если у партии, по сути, только одно лицо, которое пока не собирается меняться?
В своём посте Игорь Лебедев обмолвился, что "настало время идти дальше". Интересно, куда пойдет человек с таким бэкграундом? И можно ли воспринимать всерьёз его слова об уходе из политики вообще? Не увидим ли мы в обозримом будущем идейное противостояние на уровне "отец – сын"?
Похоже, интрига только завязывается…

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