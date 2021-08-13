Ремесло о ситуации с отбраковкой подписей кандидата Юнемана: "Медленно сходит с ума"

Юрист Илья Ремесло прокомментировал ситуацию с отбраковкой подписей за кандидата-самовыдвиженца в депутаты Госдумы Романа Юнемана. По его мнению, тот "медленно, но верно сходит с ума" под медийным прессингом Мосгоризбиркома.

Ремесло отмечает, что Юнеман излишне уверен в том, что подписи за его кандидатуру были отбракованы намеренно. В частности, выяснилось, что люди, работавшие на него, ухитрились внести данные одного и того же человека со схожими подписями, но с разными фамилиями.

"Я-то думал, что у Юнемана сидит команда юристов-пиарщиков и профессионально сочиняет фейки, пытается найти косяки и нестыковки", - заявил Илья Ремесло в своём Telegram-канале.

Кроме того, Telegram-канал "Кстати" сообщает, что подписные листы Юнемана были изготовлены с серьёзными нарушениями. Изначально они были большего, чем А4, формата, и у них была колонка для сбора телефонных номеров. Перед сдачей в избирком эту колонку отрезали.

"Этим странным решением Юнемана удивлены даже соратники по оппозиции - штаб кандидата сам дал избиркому все основания для признания всех своих подписных листов недействительными", - отмечают авторы Telegram-канала "Кстати".

Ранее заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил о фальсификации подписей кандидата Романа Юнемана. Из-за этого все собранные подписи могут признать недействительными, Юнеману грозит отказ в регистрации на выборах.