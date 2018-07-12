Рельсовый подход: как в Тамани проходит завершающий этап укладки железнодорожных путей к Крымскому мосту

Верхнее строение железной дороги, которая должна соединить Крымский мост с транспортной системой континентальной России, готово на 80%. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост». Отмечается, что укладка путей ведётся так называемым бархатным методом, позволяющим поездам двигаться более плавно и почти бесшумно. Одновременно строители прокладывают аналогичную дорогу-подход в Крыму. Оба объекта должны быть введены в эксплуатацию вместе с железнодорожной частью Крымского моста, открытие которой запланировано на конец 2019 года.

Строители завершили укладку более 80% верхнего строения пути железной дороги в Краснодарском крае, которая соединит Крымский мост с транспортной системой материковой России. Об этом говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Создание современной железнодорожной инфраструктуры на Таманском полуострове реализуется в рамках развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна и создания нового глубоководного порта. При этом в 2014 году в проект включили ответвление к Крымскому мосту.

Отмечается, что формирование двухпутного подхода со стороны Таманского полуострова ведётся при помощи шпально-рельсовых плетей длиной до 800 м, которые укладываются в линию на балластный слой из песка и щебня, а затем соединяются между собой.

«Это так называемый бархатный путь из рельсовых плетей. Они в разы превышают длину стандартного 25-метрового рельса. Чем длиннее рельсы, тем меньше стыков между ними, проходя по которым колёса составов характерно стучат. По «бархатному пути» поезда ходят плавно и почти без шума. Такая дорога надёжнее, долговечнее и удобнее в эксплуатации», — пояснил начальник проектного управления ФКУ «Ространсмодернизация» Виталий Бешлиу.

Аналогичное строительство также ведётся со стороны Крымского полуострова, где укладывается двухпутная дорога-подход длиной 18 км. Согласно техзаданию, она включит в себя 27 искусственных сооружений, в том числе мост и пять путепроводов. Кроме того, будут возведены 38 новых зданий и станция Керчь-Южная. Конечным итогом станет соединение моста с железными дорогами на полуострове, которые связывают города Крыма.

Ожидается, что железнодорожные подходы с обеих сторон Крымского моста будут введены в эксплуатацию вместе с его железнодорожной частью в 2019 году.

Кроме того, предприятием «Крымская железная дорога», которое в декабре 2019 года примет транспортный объект в эксплуатацию, уже подготовлен предварительный график движения поездов на 2020 год. Согласно расчётам, между Крымом и материковой частью РФ в сутки будут ходит 29 пар поездов: 15 пассажирских, 10 грузовых и четыре пригородных.

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«План на рост»

По словам главы комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, в настоящий момент можно говорить, что строительство, связанное с Крымским мостом, ведётся без сбоев по графику. Он отметил, что каждый день можно наблюдать за изменением ситуации на объектах.

«Огромнейшее количество техники, людей, работа 24 часа в сутки позволяют это всё выполнять. Поставки необходимых стройматериалов давно уже отлажены. На территории Крыма размещены заводы по производству асфальта, так что перебоев никаких нет, идёт всё по графику. Но и строители пока планируют, чтобы не нарушать технологий, выполнять всё согласно всем намеченным пунктам реализации этих проектов. Я думаю, что рано или поздно сроки, если не помешают погодные условия, будут уменьшены», — заявил Черняк RT.

Парламентарий также рассказал, что, помимо централизованного движения, российскими туроператорами прорабатывается вопрос запуска так называемых чартерных поездов.

«Сейчас у нас около 6—6,5 млн туристов, а после запуска железнодорожного сообщения мы планируем, что эта цифра поднимется как минимум до 8 млн. А согласно планам руководства республик, показатель можно довести до 10 млн человек в год. Потому что благодаря поездам может развиваться именно осенне-зимний период, низкий сезон, где у нас акцент делается на лечение, на оздоровление», — пояснил член крымского правительства.

Автомобильная часть Крымского моста

Напомним, что в середине мая состоялось открытие автомобильной части Крымского моста. 15 мая была организована торжественная церемония, в которой принял участие президент России Владимир Путин. При этом официальный запуск движения произошёл в 05:30 16 мая.

Как сообщали в пресс-службе Росавтодора 6 июля, с момента открытия Крымского моста по нему проехало почти 800 тыс. транспортных средств, из них около 9 тыс. — автобусы. Кроме того, наблюдается рост интенсивности трафика: с примерно 13 тыс. автомобилей в сутки до 18 тыс.

Кроме того, в Крыму заявили, что турпоток вырос примерно на треть по сравнению с предыдущим годом и уже превысил 2 млн человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, подобный рост стал возможен благодаря введению в эксплуатацию автомобильной части Крымского моста.

«Делать окончательные выводы пока рано. Ожидаем, что после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста турпоток продолжит расти. Сейчас главная задача — подготовить курортную инфраструктуру к таким масштабным изменениям. Не секрет, что в плане соотношения «цена — качество» наша курортная отрасль за редкими исключениями пока не дотягивает до мировых стандартов», — сказал Аксёнов, назвав нынешний успех авансом для полуострова.

Напомним, что запуск движения поездов по железнодорожной части Крымского моста запланирован на декабрь 2019 года.